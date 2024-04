Az interjú, ami mindent megváltoztatott

Április elején debütált a Netflixen a többek között Gillian Anderson (Emily Maitlis), Rufus Sewell (András herceg), Keeley Hawes (Amanda Thirsk) és Billie Piper (Sam McAlister) főszereplésével készült Scoop. A film Sam McAlister Scoops: Behind the Scenes of the Most Shocking Interviews című memoárján alapul, amelyben a szerző azt eleveníti fel, miképp tudta elintézni, hogy András herceg a BBC Newsnight című műsorában adjon interjút 2019-ben, nyilatkozva többek között az Epstein-botrányról, ami akkor robbant ki – és amelyben érintett volt, mivel az üzletemberrel számtalanszor mutatkozott együtt, illetve meg is szállt a birtokán.

Az, hogy a herceg hajlandó volt kamerák elé állni, már csak azért is egyedülálló, mert a királyi család tagjai nemigen adnak interjút. Ha pedig igen, akkor rendszerint előre leegyeztetett kérdésekkel merik bevállalni, így nagy szó, hogy András herceg egyáltalán igent mondott a beszélgetésre Emily Maitlisszel – ugyan a BBC Sam McAlisternek köszönheti a legtöbbet.

A Scoopot nézve már az első percekben meglepetésként érheti a nézőt, hogy külön kiemelték, ugyan valós eseményeket dolgoz fel a produkció, bizonyos részletekkel megspékeltek a drámai hatás fokozása érdekében. Mint ismert, a királyi család életét feldolgozó A korona című sorozatot korábban kritikák érték amiatt, mert a széria epizódjainak elején nem jelezték külön, hogy nem feltétlen a valóságon alapulnak a látottak, hanem fiktív elemekkel is ki vannak egészítve. Úgy tűnik, a Scoop készítői tanultak A korona alkotóinak hibájából.

A filmben – mindamellett, hogy végigkísérhetjük, mi zajlik éppen a BBC főhadiszállásán, ahol Sam McAlister ügyködik az interjú lebonyolításán – az Epstein árnyékába tévedt András herceg mindennapjaiba is betekintést engedtek a készítők. Látszólag a királyi sarj emberi oldalát igyekeztek bemutatni, bár a személyét túlontúl érzelmesnek, egy szórakozott figurának ábrázolták. A királyi családban viszont nem megszokott az efféle érzések kimutatása. Harry herceg korábban például azt állította, amikor Meghan Markle először találkozott Katalin hercegnével és Vilmos herceggel, szokatlannak vélték, hogy ő öleléssel köszöntötte őket, ami az amerikaiaknál nem kirívó, ám a família tagjai ennél tartózkodóbbak. Az igazán érdekes jelenetek pedig nem is feltétlen a herceghez, illetve az interjúhoz köthetőek, hanem az odáig vezető, bukkanókkal teli úthoz.

Nincs elég részlet

Mint ismert, András herceg neve többször is felmerült már Jeffrey Epstein kapcsán. Készült róluk közös kép, illetve érkeztek beszámolók arról, hogy olykor az üzletember birtokain szállt meg. Sőt, az egyik áldozat, Virginia Roberts Guiffre 2022-ben vádolta meg őt szexuális zaklatással, azt állítva, Epstein és Ghislaine Maxwell – aki előbbinek szervezett be fiatal lányokat – arra kényszerítették őt, hogy háromszor szeretkezzen vele. A feleknek végül sikerült peren kívül megegyezniük. A produkcióba ugyan az Epstein-ügy némely fontos momentumát belepréselték, köztük megmutatták, ahogy egy fotós képet készít a New Yorkban együtt sétálgató hercegről és Epsteinről, szóba kerül Ghislaine Maxwell és Virginia Roberts Guiffre – meg a fotó, amin Maxwell, a királyi sarj és Roberts együtt szerepelnek –, illetve Epstein magángépe, a Lolita Express – aminek utasai között voltak amerikai elnökök is –, azonban a film megnézését követően még ennek ellenére is hiányérzete támad az embernek.

Az Epstein-botrányhoz köthető megannyi szövevényes szálat kihagyták a produkcióból, ami miatt a végeredmény összecsapottnak, felületesnek tűnhet, illetve kevésbé átlátható a hálózat, amiben a vádak szerint András hercegnek is szerepe volt. Emiatt azok, akik nem feltétlen vannak tisztában az ügy részleteivel, nem kapnak teljes képet. Ennek ismertetése pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, a herceg érintettsége miért jelentett komoly veszélyt a királyi családra nézve – akkora kockázattal járt, hogy végül a királyi címeit is elvették tőle –, és miért volt szükség arra, hogy egy interjúban próbálja tisztázni magát. Bár tény, hogy Epsteinhez sok kétes eset fűződik, és másfél óra kevés lenne a bemutatásukhoz, ahogy a készítők sem dokumentumfilmben gondolkodtak, hanem a Newsnight-interjú lebonyolításának körülményeit kívánták ábrázolni, viszont olykor zavaró, hogy túl gyors ütemben zajlanak az események.

Ha a filmben látottakat vesszük alapul, úgy saccolhatnánk, hogy McAlister pár hét alatt tudta nyélbe ütni az interjút a herceggel, ami a valóságban 13 hónapot vett igénybe. Ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy az asszisztensével, Amanda Thirskkel – illetve magával a királyi sarjjal – bizalmas viszonyt alakítson ki. Figyelembe véve, hogy a történtek ekkora időszakot ölelnek fel, talán több értelme lett volna film helyett egy sorozatot készíteni, amiben el is tudnak mélyedni. Azt ugyanakkor jól érzékelteti a produkció, hogy Thirsk és McAlister mesterkedésén állt vagy bukott az interjú, illetve az is megfelel a valóságnak, hogy András herceg engedélyt kért és kapott is II. Erzsébettől az interjúra – amit később megbánt.

Merész jelenetek

András herceggel együtt egy-egy jelenetben egyébként feltűnnek a plüssök is, amiket a való életben is gyűjt, az ágyán tárolja őket. A film némely pontján az indulatossága szintén felszínre tör – ezzel kapcsolatban a palota korábbi dolgozói nyilatkoztak, köztük a férfi masszőre –, például amikor az egyik alkalmazott nem tudja, pontosan hova kell visszahelyezni a plüsskengurut. A herceget játszó Rufus Sewell kitörése már-már nevetséges ezen a ponton, bár egyes beszámolók szerint a királyi sarj valóban ekkora becsben tartja a játékállatait. Ahogy azon képsorokat sem lehet igazán komolyan venni, amikor a McAlistert játszó Billie Piper sorolja a hercegnek, milyen gúnynevekkel illetik őt az interneten – ezek közé tartozott a Hancúr Bandi és a Hantás András. Az viszont különösen nem helyénvaló, amikor Sewell száját az a mondat hagyja el a filmben, miközben hahotázik, hogy:

Nem értem, miért Jeffrey Epstein érdekel mindenkit, Jimmy Savilet jobban ismertem.

Tekintve, hogy II. Erzsébet kedvenc fiának egy olyan férfihoz volt köze, aki egy egész pedofil hálózatot épített ki, fiatal lányokat nyújtottak át neki ezüsttálcán, míg Jimmy Savile több száz embert molesztált, nemi erőszakkal is vádolták, kifejezetten ízléstelen ezen viccelődni. Továbbá az interjú leadását követően a közösségi média ellene indított hadjáratával szembesülő András herceg kádból való kikászálódása, majd a lakosztályában meztelenül ácsorgása is merész képsorokat eredményezett, amelyek nem voltak szükségesek ahhoz, hogy a beszélgetés drámai hatását kihangsúlyozzák (és bizarr látványt is nyújtott).

A 2019 novemberében adásba kerülő interjúnak – ami a BBC történelmének azóta is legnézettebb műsora – ugyanis valóban komoly következményei voltak. Dominók egész sorának első kockájaként szolgált, amelyet feldöntve borult minden. András herceget megfosztották királyi címeitől, Virginia Roberts Guiffre beperelte, a jogi huzavona következményeképpen pedig a maradék önbecsülését is elvesztette. Többé nem láthat el közfeladatokat, és a királyi család legkevésbé kedvelt tagjai közé tartozik. Bár a Scoop nem érzékelteti kellően az Epstein-ügy és annak a királyi családra mért hatásának súlyosságát, a sztorit felgöngyölítő Sam McAlister újságírói elhivatottsága viszont szamárvezetőként szolgálhat a szakmában dolgozóknak, ahogy András herceg Epstein-botrányba való belekeveredése is azt jelzi, hogy nem minden arany, ami fénylik.

(Borítókép: Emily Maitlis és András herceg 2019-ben, amikor elkészítették a Newsnight-interjút / Fotó: Northfoto)