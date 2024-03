Jeffrey Epstein madame-ja szabadulna a börtönből, ahol kiskirályként él

Még 2022 nyarán rendelkezett úgy a bíróság, hogy húsz év börtönre ítélik a Jeffrey Epstein madame-jának tartott Ghislaine Maxwellt, aki 1994 és 2004 között kvázi kerítőként hálózta be a fiatal lányokat, majd nyújtotta át ezüsttálcán őket az üzletembernek. 2020-ban tartóztatták le őt a hatóságok, illetve azt megelőzően Epsteint is, ám utóbbi még azelőtt életét vesztette a börtönben 2019-ben, hogy megkapta volna a büntetését, szemben Maxwell-lel. Az ítéletet követően először egy New York-i, majd egy floridai börtönbe került, korábban már egy interjúban beszélt azzal kapcsolatban, min ment keresztül ezen intézményekben. Előbbi intézetben töltött idejét kemény időszaknak nevezte – mivel nem kapott elég ételt, tiszta vizet, illetve teljesen elszigetelték, ami odáig vezetett, hogy 300 panaszt kellett benyújtania –, a floridai börtönben viszont már biztonságban érzi magát, bár ott is szigorúak a rabokkal.

Igen ritkán lehet hallani arról, jelenleg milyen körülmények között éli mindennapjait Maxwell, ám ügyvédje, Arthur Aidala a napokban egy bővebb nyilatkozatban öntött tiszta vizet a pohárba. Ahogy arról egy interjúban beszámolt, Jeffrey Epstein egykori bizalmasa egy félmaratonon vett részt nemrég, amelyen 19 rab indult, és 52-szer futották körbe a börtönben lévő pályát, így körülbelül 21 kilométert tettek meg összesen. Bár a jogász arról nem tudott információval szolgálni, hogy Maxwell dobogós helyezést ért-e el, annyit elárult, hogy az asszony nem lazsálással tölti az idejét a rácsok mögött, mivel rendszeres testmozgást végez. Jógázik, pilatesezik, és Aidala kifejtése szerint jó formában tartja magát, ami a számára azért meglepő, mivel a legtöbb ügyfele jelentősen meg szokott hízni a börtönben a sok szénhidrát miatt.

Mint Aidala kiemelte, Maxwell könnyen szót ért a többi rabbal, akik közül sokan kizárólag a spanyol nyelvet beszélik, míg ő összesen négy-öt nyelven tud kommunikálni. Nyelvtudását így jó célokra használja fel, és tolmácsként lefordítja nekik a bírósági irataikat.

Egyértelműen nagyon népszerű, segítőkész. Alkalmazkodott, és a legjobbat hozza ki ebből a szörnyű helyzetből

– jelentette ki.

Jön a meghallgatás

Az ügyvéd megjegyezte, a floridai intézmény, ahova átszállították Maxwellt, eltér a korábbi börtöntől, amivel kapcsolatban az elítéltnek sok panasza merült fel. Hozzátéve, egy elszigetelt, szögesdróttal körbekerített büntetés-végrehajtási intézetről van szó, ami nagyon csendes környéken van, ám az ide került rabok tudják, hogy esélyük sincs kijutni onnan – már ami a szökést illeti. Ennek ellenére a jogász arról számolt be, hogy Maxwell mégis szentül hisz abban, hogy hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Az ügyét március 12-én veszik újra elő, mivel fellebbezést nyújtott be. Aidala elmondása szerint legutóbbi találkozójuk alkalmával hat órán keresztül vitatták meg az eljárás részleteit, amelyre Maxwell egy nagy papírköteggel érkezett. Mint a jogász megemlítette, ügyfele „kívül-belül ismeri az ügyet, az összes átiratot, indítványt, és csak a fellebbezésre összpontosít”.

A tárgyalásáról egyelőre annyit lehet tudni, hogy Maxwell nem lesz jelen a fellebbviteli bíróság előtt tartott meghallgatáson, ami körülbelül fél órát vesz majd igénybe. Három bíró fogja meghallgatni az elítélt jogi csapatának érveit arra vonatkozóan, hogy szerintük miért kellene az ügyét elvetni, mondván, nem tisztességes módon jártak el a bírósági eljárás során. Egyes források korábban arról nyilatkoztak, Maxwell minden részletről hajlandó beszámolni annak érdekében, hogy tisztázhassa a nevét, mivel méltánytalannak érzi, hogy az Epstein illegális ügyleteiben részt vevők közül ő az egyetlen, akinek számolnia kellett a következményekkel.

Nyilvánosságra kerültek az akták

A 2019-ben a börtönben elhunyt Jeffrey Epstein ügye legutóbb amiatt vált aktuálissá, mert januárban nyilvánosságra hozták a hozzá köthető aktákat, amiknek közel ezer bírósági irat képezi részét. Mint ismert, Ghislaine Maxwellt még 2015-ben perelte be rágalmazásért Virginia Roberts Guiffre – aki szexuális zaklatással vádolta meg András herceget –, ennek az ügynek a részeként pedig dokumentumok tucatjai halmozódtak fel, mivel több mint 170 ember tett vallomást. Az akták nyilvánosságra hozását Loretta Preska New York-i bíró rendelte el, akinek döntése értelmében jelenhettek meg az iratok. A dokumentumokban megemlítésre került többek között Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, illetve a királyi család kegyvesztett tagja, András herceg.

Bill Clintonnal kapcsolatban ugyan semmilyen törvénytelen eset nem volt összefüggésbe hozható, azonban az egykor Epstein alkalmazásában álló egyik tanú, Johanna Sjoberg elárulta, az üzletember elmondta neki, hogy Clinton szereti a fiatal lányokat. Az iratokban emellett szintén szerepel, hogy a volt elnök többször is Epstein magángépének fedélzetén utazott a 2000-es évek elején. A dokumentumokban ezen kívül megemlítik Donald Trumpot, akivel Sjoberg szerint Epstein találkozni szeretett volna, ám ez végül meghiúsult. A tanú mindemellett azt állította vallomásában, hogy az üzletember Palm Beach-i otthonában találkozott többek között Michael Jacksonnal és David Copperfielddel, ám velük kapcsolatban semmilyen vád nem hangzott el a részéről. Nem úgy, mint András herceget illetően, aki Epstein manhattani lakásán a mellét fogdosta, miközben egy kanapén fotózkodtak, ám a királyi sarj minden jogsértést tagad az üggyel kapcsolatban.