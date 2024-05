A szülei nem akarták őt, a férje elől elmenekült, halála az egész világot megrázta

Tina Turner azt adta a világnak, különösképp a zeneiparnak, amit előtte Michael Jackson, Whitney Houston vagy Aretha Franklin, akik sok előadó számára mára etalonnak, példaképnek számítanak. Bár tudni lehetett arról, hogy Turner több betegségben volt érintett, halálának híre mégis váratlanul érkezett. Az előadó ugyanakkor hasonló nehézségekkel nézett szembe szinte egész életében. Fiatalon a családjával gyapotot szedett, a második világháború alatt pedig elválasztották őt a testvéreitől. Később a család újra egyesült, ám 11 éves korában az édesanyja elhagyta őket, menekülve a bántalmazó kapcsolat elől, amiben élt.

Ahogy az énekesnő arról az önéletrajzi könyvében anno beszámolt, édesanyja már korábban is azt tervezte, hogy elhagyja az édesapját, azonban azután, hogy teherbe esett vele, meggondolta magát. Mint a kötetben kifejtette, úgy érezte, szülei nem szerették és nem akarták őt. Mindamellett pedig, hogy a szülei felé mutatott magatartása rossz érzéseket váltott ki belőle, tizenévesen több halálesetet is fel kellett dolgoznia, ami a családjában történt. Előbb autóbalesetben halt meg a féltestvére – aki apja második házasságából született –, illetve a két unokatestvére, majd az anyai nagymamájától kellett elbúcsúznia.

Bár Turner már gyerekként is énekelt kórusban, így a zene fontos szerepet töltött be az életében, ám addig nem foglalkoztatta komolyabban a zenei pálya, amíg nem látta élőben fellépni Ike Turnert a Kings of Rhythm zenekarával. Végül lehetőséget is kapott arra, hogy a bandával együtt énekeljen vokalistaként. Első felvétele 1958-ban készült el Little Ann néven, ami a Boxtop című kislemezen kapott helyet. Tina Turner néven 1960-ban mutatkozott be a nagyközönségnek, ebben az időben születtek többek között az A Fool in Love és az It's Gonna Work Out Fine dalok. Szólóelőadóként csak később, 1964-ben jelent meg az első kislemeze Too Many Ties That Bind/We Need an Understanding néven.

A nagy áttörést végül férjével érte el. Az Ike & Tina Turner páros nagy sikerre volt hivatott, amit csak tetézett az 1966-os River Deep – Mountain High, amivel már sikerült kitörniük az Egyesült Államokból, és dalaikat a tengerentúlon is megismerték. A legnagyobb sikert az 1971-es Proud Mary-vel érték el, ami Grammy-díjat hozott a számukra. A felek kapcsolata ugyanakkor a 70-es években megromlott, miután Ike Turner erősen drogfüggő lett, ami rányomta a bélyeget a kapcsolatukra. A férfi ráadásul bántalmazta nejét, ami arra késztette az előadót, hogy 1976-ban egy fellépésről hazafele tartva elmeneküljön férje elől. Beadta a válókeresetet, majd később szólóénekesként próbált érvényesülni a szórakoztatóiparban.

Nem maradt el a siker

Az énekesnő kezdetben úgy próbált pénzhez jutni, hogy különböző tévés műsorokban szerepelt. Eközben Ike Turnerrel való lemondott koncertjeik miatt perelték őket, így azon dolgozott, hogy törlessze adósságait. Teljes imidzsváltáson esett át, de a várt siker még ennek ellenére is elmaradt. Egészen 1984-ig kellett várnia rá, amikor is a What's Love Got to Do with It kihúzta őt a csávából. Három Grammy-díjat sikerült bezsebelnie a számnak köszönhetően. Ebben az időben indult el második világkörüli turnéjára, filmes felkéréseket vállalt fel, addig ütve a vasat, amíg meleg. Az elismerés pedig ezúttal nem kerülte el, és az Ike Turner mellett megélt nehéz időszakot boldogság váltotta fel, miután 1986-ban megismerte szerelmét, a német Erwin Bach-ot, akivel haláláig egy párt alkotott.

Élete során ugyanakkor több egészségügyi panasszal is szembe kellett néznie, köztük kezeletlen magas vérnyomása miatt veseelégtelenség alakult ki nála. Bach-hal való összeházasodása után agyvérzést kapott, így újra kellett tanulnia járni. 2016-ban bélrákot diagnosztizáltak nála, és veseproblémái miatt még az eutanáziát is fontolóra vette. Végül férje ajánlotta fel neki az egyik veséjét, ám annak ellenére, hogy 2017-ben veseátültetésen esett át, az állapota rosszabbodni kezdett, míg a szervezete a hosszas betegeskedés után feladta a harcot.

Ugyan az énekesnőnek az Egyesült Államokban is sok rajongója akadt, Európa szívét tudta meghódítani igazán, amiért egész életében hálás volt. Nem véletlen, hogy hajlandó volt lemondani amerikai állampolgárságáról is, és 2013-ban hivatalosan svájci állampolgárrá vált. Amennyiben további érdekességekre kíváncsi Tina Turner életével kapcsolatban, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben feltett kérdésekre.

(Borítókép: Tina Turner koncertet ad a Shoreline Amphitheatre-ben 1997. május 23-án Mountain View-ban, Kaliforniában. Fotó: Tim Mosenfelder / Getty Images)