Bomba főcímdallal érkezik a Beverly Hills-i zsaru új része

Hamarosan visszatér a képernyőkre a Beverly Hills-i zsaru, amihez új főcímdal is készült Lil Nas X Grammy-díjas zenész jóvoltából. A film július 3-én érkezik a Netflixre Eddie Murphyvel a főszerepben.

Lil Nas X amerikai rapper, Grammy-díjas zenész pénteken adta ki legújabb, Here We Go! című számát, amely a hamarosan debütáló Beverly Hills-i zsaru új részének a főcímdala lesz. A Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley címre keresztelt akcióvígjáték július 3-án, szerdán érkezik a Netflixre.

A Deadline beszámolója szerint a dalban az eredeti 1984-es film Harold Faltermeyer által írt számának elektronikus elemei is felismerhetők. A filmzene Grammy-díjat is nyert. Lil Nas X korábban bevallotta, hogy a Beverly Hills-i zsaru főcímdalát először egy Family Guy-epizódban hallotta.

Íme a dal:

Lil Nas X egyébként korábban többször is botrányba keveredett: tavaly Woah Vicky modell-influenszer azzal vádolta meg a férfit, hogy csak tetteti, hogy homoszexuális, azért, hogy ezzel nagyobb népszerűségre tegyen szert.

Idén januárban pedig többen úgy vélték, hogy az énekes a J Christ című új számában gúnyolódik a keresztények közösségén. A rapper közösségi oldalán kért bocsánatot.

Eddie Murphy visszatér az ismert szerepben

A Beverly Hills-i zsaruk-trilógia sztárja, Eddie Murphy 30 év után visszatér Axel Foley nyomozó szerepében. A világhírű színész-komikus a Netflixszel közreműködve készítette el a filmsorozat 4. részét, amelynek első kedvcsinálója tavaly jelent meg. Murphy mellett egyébként Joseph Gordon-Lewitt, valamint Taylour Paige is szerepelni fog a közelgő filmben.

A történet szerint Axel egy barátja ügyének kinyomozása miatt tér vissza a napsütötte amerikai városba, de rövidesen falakba ütközik. Rá kell döbbenjen, ha sikerrel akar járni, segítségre lesz szüksége a bűncselekmény felgöngyölítéséhez.

A film feliratos előzetesét alább tekintheti meg: