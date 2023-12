Köszöni, nem kér belőlük.

Csonka Andrást legutóbbi interjújában a karácsonyi időszakról kérdezték, valamint arról, ő maga hogyan készülődik a szentestére. Bár őszintén bevallotta, nem rajong az ünnepekért, mégis van benne egyfajta várakozás, hogy találkozhat az év közben ritkán látott családjával. Annak is örül, hogy idén kivételesen karácsony másnapján nem kell színpadra állnia.

Nem is tudom megmondani, mikor volt ilyen utoljára... Fura is lesz, hogy majd a nővéreméktől nem kell elrohannom, még egy kényelmes ebéd is belefér