Milliókat fizettek azért, mert rossz emberben bíztak meg

A szórakoztatóiparban megszokott jelenség, hogy egy hírességnek menedzsere, producere vagy ügynöke van, aki segít kiaknázni a lehetőségeket, illetve számos egyéb terhet vesz le az adott személy válláról. Alapvető esetben legalábbis ennek így kéne működnie, ám akadnak olyan esetek, amelyek azt bizonyítják, hogy az önzetlennek tűnő segítség könnyen a visszájára fordulhat és rosszul sülhet el, amennyiben valaki rossz ember mellett teszi le a voksát. Ezen sztárok táborához csatlakozott nemrég a Magyarországon három koncertet is adó Coldplay, akik nagy csatározásba kezdtek korábbi menedzserükkel, Dave Holmesszal, aki húsz éven át tartott velük, egészen 2022-ig. A botrányt elsőként az robbantotta ki, hogy az együttes azzal vádolta meg Holmest, hogy a Music of the Spheres című turnéjuk költségvetése 17,5 millió fonttal többe került, mint kellett volna. A banda jogi csapata azzal érvelt, hogy ha menedzserük körültekintően járt volna el, és megfelelő szakértelmet tanúsított volna, akkor ez a helyzet nem állt volna elő.

Szintén nagy perpatvar kerekedett a Coldplay közelgő 10. és 11. albuma kapcsán, mivel Holmes azt állítja, némi jutalék jár neki is, így perre vitte az ügyet. 10 millió fontot követel az együttestől, akik erre válaszul egy 14 millió fontról szóló ellenpert indítottak. Holmes szóvivője ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, a zenekar szerződést kötött a menedzserrel, ám nem hajlandóak betartani az abban foglaltakat, amelyek szerint ki kell fizetniük, amivel tartoznak neki. Úgy tűnik, a követelésük révbe is ért, mivel a Sun birtokába jutott dokumentumokban az áll: a Coldplay beleegyezett abba, hogy egy hét számjegyű összeget fizessenek ki Holmesnak. Bár arról, hogy pontosan mennyiben egyeztek meg, nincsenek információk, de ha csak 1 millió fontról is van szó, az jelenlegi árfolyamon 467,6 millió forintot takar – érdemes hozzátenni, hogy a továbbra is világ körüli turnén lévő banda a Music of the Spheres koncertsorozattal 1 milliárd dolláros bevételt szerezhet. A Coldplay ugyanakkor nem az egyetlen a zeneiparban, aki megütötte a bokáját, mivel így járt többek között a The Killers és Taylor Swift is.

Az utóbbi évek talán legnagyobb közfelháborodást kiváltó esete Taylor Swifthez fűződik, aki jogi perpatvarba keveredett egykori menedzserével, Scooter Braunnal. Az énekesnő ugyanis elvesztette első hat albumának szerzői jogait, miután a férfi 300 millió fontért megvásárolta régi lemezkiadóját, a Big Machine Label Groupot, amely kiadta korábbi munkáit. Swift azzal is vádolta Braunt, hogy manipulatívan viselkedett vele szemben, illetve éveken át zaklatta őt. Sőt, korábbi elmondása szerint a férfi összejátszhatott a Big Machine Label Group egykori tulajdonosával, Scott Borchettával.

Amikor Scottra bíztam a dalokat, megbékéltem azzal a ténnyel, hogy később eladhatja majd őket. A legrosszabb rémálmaimban sem gondoltam volna, hogy a vevő Scooter lesz. Amikor Scott Borchetta hallotta, hogy a Scooter Braun szó elhagyja a számat, akkor vagy sírtam, vagy próbáltam nem bőgni. Tudta, mit csinál, mindketten tudták. Irányítani akartak egy nőt, aki nem akart kapcsolatba kerülni velük. Az örökkévalóságig

– mondta az énekesnő.

Swift korábban azt nyilatkozta, hogy hiába próbálkozott megszerezni zenéit, a Big Machine csak akkor adta volna át egy-egy albumának a jogait, ha cserébe készít egy másikat. Hozzátéve, 15 évesen, amikor aláírta a szerződését, még nem is értette, mik azok a szerzői jogok, ezért történhetett meg, hogy valaki más birtokolta a korai zenéit – bár az HBO Maxen debütált Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood című dokumentumfilmben azt is felvetik: volt lehetősége arra, hogy megvásárolja a jogokat. Az előadó később válaszlépésként kiadót váltott, és elhatározta, hogy újra felveszi és kiadja első hat albumát, újabb dalokat is elhelyezve a lemezeken. Ennek következtében debütálhatott 2021-ben az eredetileg 2008-ban megjelent Fearless és a 2012-es Red, majd 2023-ban a 2010-es Speak Now és a 2014-ben piacra dobott 1989 – annyi a különbség, hogy az újabb kiadások címe mögé odabiggyesztették, hogy (Taylor’s Version), hogy megkülönböztethetőek legyenek az első verzióktól.

Fotó: Carlos Alvarez, Allen Berezovsky / Getty Images Taylor Swift és Scooter Braun

Csak pletyka lenne?

Jimi Hendrix története némileg kilóg az előbb említett előadók sorából, mivel neki elsősorban nem anyagi kárt okozott a menedzsere, hanem egyes vélekedések szerint az életét vette el. Mint ismert, a gitáros 1970. szeptember 18-án, két nappal utolsó fellépése után halt meg egy londoni kórházban 27 éves korában. A hivatalos álláspont szerint kábítószer-túladagolásnak tulajdonítják a halálát, ám James 'Tappy' Wright szerint – aki Hendrixszel és sok más világsztárral együtt turnézott – a férfi menedzsere, Michael Jeffery gyilkolta meg őt, hogy hasznot húzzon a Jimi Plays Berkley című dokumentumfilmből, aminek a jogait birtokolta. Wright korábban úgy fogalmazott, ezt maga Jeffery vallotta be neki, amikor 1973-ban együtt iszogattak. A Jimi Plays Berkley-dokumentumfilm egyébként különösen népszerű lett Európában, miután a gitáros meghalt, mivel a legtöbb rajongó sosem láthatta őt élőben.

Nem volt más választásom, meg kellett tennem. Pontosan tudod, miről beszélek. Vagy ez, vagy leégek, vagy meghalok

– mondta a menedzser Wrightnak utóbbi szerint.

Michael Jeffery végül 1973-ban halt meg, miután Franciaország felett légi szerencsétlenséget szenvedett Mallorcáról hazafelé tartva. Az általa korábban bevallottakat viszont szimplán hazugságnak minősítették, így továbbra is az a hivatalos álláspont, hogy Jimi Hendrix egy véletlen baleset következtében vesztette életét.

Minden jó, ha a vége jó

Szintén az anyagiak okozták a gondot a The Killers zenekar és menedzserük, Braden Merrick között, akivel 2003-ban kötöttek írásos megállapodást, amikor a banda még nem volt nemzetközileg ismert. Három évvel később viszont fordult a kocka, és a világ megismerte a nevüket, így Merrick is úgy gondolta, hogy nagyobb részesedés járna neki a nyereségből. Az együttes erre válaszul kirúgta őt, mire ő 16 millió fontra perelte be őket, illetve új menedzserüket és ügyvédjüket, Robert Reynoldsot. A The Killers erre ellenpert indított, azzal vádolva Merricket, hogy nem megfelelően menedzselte a turnéikat – bár arról nincs pontos adat, hogy mekkora összeget követeltek tőle, a feltételezések szerint több millió fontról lehet szó. 2009-ben végül a felek egyezségre jutottak, Merrick visszavonta arra vonatkozó állításait, hogy a banda nyereségéből nem részesült kellő mértékben, így az ügy le is zárult.

Nemrég került pont az anyai dédszülei révén magyar származású Kesha pereskedésének a végére is. Mint ismert, az énekesnő korábban azt állította zenei produceréről, a Dr. Luke néven ismert Lukasz Gottwaldról, hogy közel húsz évvel ezelőtt bedrogozta és szexuálisan zaklatta őt, így 2014-ben keresetet nyújtott be ellene. A férfi tagadta a vádakat, amiket szimpla rágalmazásnak nevezett, azonban egy hónappal ezelőtt, még mielőtt bíróságra került volna az ügy és kezdetét vették volna a tárgyalások, sikerült megegyezniük – azt nem tudni, mekkora kártérítésről lehetett szó.

Csak isten tudja, mi történt azon az éjszakán. Ahogy mindig is mondtam, nem tudok mindent elmesélni, ami történt. Alig várom, hogy bezárhassam életem ezen fejezetének az ajtaját, és újat kezdhessek. Nem kívánok mást, csak békét minden érintett félnek

– nyilatkozta Kesha, míg Gottwald így fogalmazott a történtek kapcsán:

Bár nagyra értékelem, hogy Kesha ismét elismerte, hogy nem tudja elmesélni, mi történt azon az éjszakán 2005-ben, teljesen biztos vagyok benne, hogy semmi sem történt. Soha nem drogoztam be vagy bántalmaztam őt, soha nem tennék ilyet senkivel. A családom érdekében közel 10 éve keményen küzdöttem a nevem tisztázásáért. Itt az ideje, hogy magam mögött hagyjam ezt a nehéz időszakot, és folytassam az életem. Jobbulást kívánok Keshának.

(Borítókép: Chris Martin, Kesha és Taylor Swift. Fotó: Jim Dyson, Lisa Lake és Noam Galai/TAS24 / Getty Images)