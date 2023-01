Kesha, Alanis Morissette: magyar származású világsztárok

Sokszor kerül szóba a téma, hogy mely zenészek magyar származásúak, illetve melyik magyar előadónknak sikerült nemzetközi szinten is hírnévre szert tenni. Azért érdemes két csoportra bontani őket, mivel beszélhetünk magyar előadókról, akik nemzetközi sikereket értek el, és külföldi előadókról, akik magyar származásúak.

A kettő között talán az lehet a legnagyobb különbség, hogy utóbbiakra ritkábban hivatkozunk, kevesebbszer kerül elő a nevük, mivel nem itt élnek. Mégis, kisebb-nagyobb részben magyar család gyermekei, és akadnak olyanok is közöttük, akik a mai napig őrzik az örökségüket,

amelyet generációkon át vittek magukkal a világ számtalan pontjára.

Nevezzük nevén

Flea

A Red Hot Chili Peppers legendás basszusgitárosa, a mindig őrült Flea – születési nevén Michael Peter Balzary – érdekes mixszel rendelkezik felmenők tekintetében. Bár Ausztráliában született, többször költöztek családjával, így fiatalkora egyfajta oda-vissza utazás volt New York és a kenguruk hazája között. Ettől függetlenül családjában két igazán egyedi életfelfogással rendelkező nép leszármazottai vannak: írek és magyarok.

Kesha

Bár ritkán kerül szóba, a küzdelmes szakmai élettel bíró énekesnő édesanyja egyedül nevelte fel lányát. Hogy Kesha vajon ismerte-e apját, vagy sem, folytonos vita tárgya, de egy dolog biztos: édesanyja magyar család leányaként született, amire büszke is, méghozzá annyira, hogy az énekesnő híres művészneve is magyar eredetű. Pebe Sebert – aki korábban dalszerzőként dolgozott, és még Dolly Partonnak is írt számokat – egy TikTok-videóban mesélt arról, hogy a Kesha nevet ő találta ki lányának, ami eredetileg

egy magyar családnévből ered, amelyet kicsit átalakított, hogy angolul is érthető és könnyen kimondható legyen.

Grammy-díjak és élő történelem

Paul Simon

A Grammy-díjas gitáros-dalszerző, a legendás Simon & Garfunkel duó tagja magyar zsidó család gyermeke. Ő maga 1941-ben már New Jersey-ben született, szülei tanárok voltak, apja pedig nagybőgőn játszott egy bandában. Azon kevés előadók egyike, akiket duplán is beiktattak a Rock and Roll Hall of Fame-be, egyszer mint a Simon & Garfunkel tagját, másodjára pedig mint szóló előadót. Élete során 16 Grammy-díjat kapott, a Time beválasztotta a világot leginkább formáló száz ember közé, míg a Rolling Stone minden idők száz legnagyobb dalszerzője és gitárosa közé sorolta.

Alanis Morissette

Ha érdekes mixet keresünk felmenőkből, akkor Alanis Morissette biztosan nem panaszkodhat. Az énekesnő szülei katonai iskolában oktattak, ezért Alanis gyermekkora sem egy országban telt. Bár Kanadában született, több évig élt Németországban is, Lahr városában. Apja oldalán francia és ír gyökerekkel bír a dalszerző, anyai oldalon pedig magyar zsidó család leszármazottja.

Tommy Ramone

Születési nevén Erdélyi Tamás Budapesten született 1949-ben zsidó fotográfus szülők gyermekeként, akik rejtőzködve élték túl a holokausztot. Az ’56-os forradalmat követően hagyta el a család az országot, 1957-ben pedig Bronxban telepedtek le. Már középiskolás korában gitározott garázszenekarokban, később pedig stúdiómunkákat vállalt, ennek keretében még Jimi Hendrix 1970-es lemezén is dolgozott.

A későbbi Ramones zenekarban eredetileg menedzserként dolgozott volna,

de mivel a dobos posztra nem találtak alkalmas embert, ezért végül beszállt a bandába ütősként. Az első három Ramones-lemezen az ő játékát hallhatjuk, azon túl, hogy producerként is dolgozott az albumokon. Az ő nevéhez köthető az I Wanna Be Your Boyfriend című dal, és a legendás Blitzkrieg Bop jelentős részét is ő írta.

Mark Knopfler és David Knopfler

A híres Knopfler fivérek egy magyar zsidó építész és sakkjátékos, Erwin Knopfler fiai, aki a náci üldözés elől 1939-ben a Brit-szigetekre menekült. Ott feleségül vett egy angol nőt, Mark és David pedig Skóciában, Glasgow-ban látta meg a napvilágot. A Dire Straits legendás alapító testvérpárja több mint százmillió albumot adott el az évek során, Mark négyszeres Grammy-díjas, és Ivor Novello-díjjal is rendelkezik. Mindketten a Rock and Roll Hall of Fame tagjai a Dire Straitsel.

Halsey

Ashley Nicolette Frangipane 1994-ben született New Jersey-ben. Az énekesnő számtalan különféle Billboard-díj nyertese, háromszor jelölték pályája során Grammy-díjra is. Felmenők tekintetében nála sem a legegyszerűbb az összeállítás. Édesapja afroamerikai, akinek a családjában ír felmenők is vannak, ezzel szemben édesanyja félig magyar, félig olasz. Anyai nagyapja egy Vas megyei családból származik, a családnevük Jakab volt.

Valóra vált álom

Gene Simmons

Ki ne hallott volna a legendás Kiss zenekar nyelvnyújtogatós basszusgitárosáról, aki nem csupán papíron magyar család leszármazottja, hanem ezt büszkén vállalja is, még a nyelvet is töri, ha arra kerül sor. „A démon” Izraelben született, édesanyja Kovács Flóra holokauszttúlélő, aki Izraelbe költözött, édesapja Witz Ferenc. Simmons gyerekkorát Izraelben töltötte, később anyjával Amerikába költözött, édesapja viszont Izraelben maradt, mivel négy másik gyermeke is volt ott. A Simmons nevet a híres rockabillyénekes, Jumpin’ Gene Simmons iránti tisztelete jeléül vette fel.

Téglás Zoltán

A magyar származású énekes Los Angelesben született, az Ignite és a Pennywise egykori frontembereként vált ismertté a világ számára. Dolgozott együtt anno a Motörheaddel és a The Misfitsszel is. Szülei a második világháború után emigráltak az Államokba, ahol később az énekes is született. A frontember kimagaslóan büszke magyar származására, rengeteg, nemzeti szimbólumhoz és eseményhez köthető tetoválással rendelkezik.

Báthory Zoltán

Bár Five Finger Death Punch nem mindenkinek ismerős Magyarországon, talán jobb, ha a számok beszélnek, ugyanis a világ egyik legjobban eladott heavymetal-zenekaráról beszélünk, amely az elmúlt években annyira felemelkedett, hogy a Metallicával bokszol az eladási listák első helyéért. Ezt a zenekart egy magyar srác alapította anno, Báthory Zoltán, aki 17 éves korában döntött úgy, hogy elhagyja az országot, és szerencsét próbál az USA-ban. Ő azok közé tartozik, akiknek sikerült. Azóta nem csupán a multiplatinás zenekar alapítójaként, hanem harcművészbajnokként és a Pentagon fegyveres harcászati szakértőjeként is ismertté vált.