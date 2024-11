Majka: Jocikám, ne igyál többet, csontig benyaltál az egész vezetőségnek

Az X-Faktor tizenkettedik évadában a válogatók, a tábor és a hétfői kizárás után a szombaton startoló élő show is temérdek konfliktussal borzolta a kedélyeket. A mentorok – Valkusz Milán, Tóth Andi, Gáspár Laci és Majka – közötti viszályok ugyanis még paprikásabbak lettek, és gyakran a versenyzők produkcióinál is nagyobbat ütöttek. Folyamatos viták zajlottak a mentorok között, akik eltérő elképzeléseik miatt sokszor élesen bírálták egymást és versenyzőiket egyaránt – utóbbiak közül szombaton négyen búcsúztak a tehetségkutatótól.

Annak ellenére, hogy az X-Faktor egy régóta ismert formátum Magyarországon, a jelenlegi 12. évad meglehetősen új arcát mutatja. Nem csak amiatt, hogy már az élő show előtt kizártak egy csapatot a műsorból, vagy azért mert az előző évek mentorbirgádjából csak Gáspár Laci maradt a székében… sokkal inkább azért, mert a Valkusz Milánnal, Tóth Andival és Majoros Péter Majkával kiegészült döntnökcsapat közötti adok-kapok és éles véleménykülönbségek bizony már a válogatók óta erősen meghatározzák a műsort.

Nem volt ez másképp a szombat esti első élő adásban sem, ahol a 12 legjobb versenyző mérette meg magát, azonban ezúttal a kifejezetten jó produkciók jóval kevesebb figyelmet kaptak az ítészektől, mint azok a tehetségek, akiknek a továbbjuttatásában kicsit sem értettek egyet a mentorok.

Az egyébként több ráncfelvarráson is átesett, teljesen új stúdióval támadó X-Faktorban ezúttal négy szék várta a versenyzőket a színpad mellett, amelyekre a korábban megszokottakhoz hasonlóan ezúttal is azok ülhettek le – bízva a biztos továbbjutásban –, akik legalább három mentor igenjét bezsebelték, a többiek pedig csak a nézők szavazatában bízhattak. Az eddigi adásokat követők számára pedig egyértelmű lehetett, hogy ez most sem lesz egyszerű feladat.

És nem is volt az, hiszen onnantól kezdve, hogy mind a négy szék gazdára talált, a mentorok a saját versenyzőiket sokszor leginkább úgy próbálták megóvni a kieséstől, hogy másokét nem ültették le.

Mindez önmagában persze nem meglepő, hiszen a mentorok és versenyzőik között a műsor ezen szakaszára már komoly érzelmi kötődés alakul ki, az azonban talán még így sem feltétlenül fér bele, hogy olyan éles szavakkal bírálják mások énekeseit, amilyenekkel részben a saját szakmai hozzáértésüket is megkérdőjelezhetik. Azt ugyanis talán nem a legjobb 12 közé jutás után kellene valakiről kitalálni, hogy sosem tudott énekelni…

Hamar elkeltek a székek

Persze a szombat esti műsor az általam lefestett kép ellenére korántsem indult és alakult ennyire komoran. Már a műsor első perceiben érezni lehetett, hogy az X-Faktorban eddig túl sok szöveghez nem igazán jutó Pápai Joci ezúttal nem fog háttérbe szorulni a rutinos Miller Dávid mellett, a Majka és közte zajló folyamatos odaszólogatásokból pedig már az első percekben ízelítőt kaphattak a nézők.

Miután Pápai Joci néhány kissé ügyetlen mondat után hangot adott annak, mennyire örül, hogy ott lehet az X-Faktor színpadán, és hogy mennyire fantasztikusnak talál mindent, Majoros Péter azonnal élt a lehetőséggel, hogy címet szolgáltasson a műsorról szóló cikkeknek.

Jocikám, ne igyál többet, csontig benyaltál az egész vezetőségnek

– viccelődött a rapper, míg végre eljött az a pillanat is, hogy színpadra szólítsák az első énekest.

Az estét Valkusz Milán mentoráltja, HENN nyitotta meg LV című saját dalával, ami vélhetően az első adásnak köszönhetően is többségében elnyerte a mentorok tetszését. Persze kritikából annak ellenére sem volt hiány, hogy a versenyző azonnal leülhetett az egyik székre. Többen is azt nehezményezték, hogy a dala nagyon hasonlított a korábban bemutatott slágerére, ettől függetlenül tetszett nekik, így szívesen látnák jövő héten is.

Szintén leülhetett a civilben fodrászként dolgozó, Gáspár Laci mentoráltjaként versenyző Toldi Sándor is, aki Lady Gaga és Bruno Mars közös számát vitte színpadra, de a zsűri szerint Zilicki Nóra és Miklós Vivien is kiérdemelte azt, hogy ismét bizonyíthasson. Persze ez nem jelentette azt, hogy ezzel már biztosan továbbjutnak, hiszen Monika Pike, majd Koren után – akik elsőre nem is kaptak széket –, még hat versenyző várt arra, hogy előadja dalát.

Így jött el az ideje az első cserének is, miután Valkusz Milán korábban kiejtett, ám a Peterpos X Leo duó kizárása miatt visszatért versenyzője, a pénteken Magyarországra érkező Steve Major is ülőjegyet váltott – neki a már leültetett tehetségek közül a legkevesebb szavazatot kapó Miklós Vivien kényszerült átadni a helyét.

A viták mellett még a nagy éneklések is eltörpültek

A csere nem várt fordulatot hozott, ugyanis felállított mentoráltja miatt Majka meglehetősen kiakadt, így a műsor ezen pontjától kezdve még talán a sajátos, nyers stílusánál is keményebb szavakkal illette a versenyzőket. Persze Gáspár Lacit sem kellett félteni.

Szerencséjére, na meg persze az este egyik legjobb éneklésének köszönhetően Sárközi Roland ebből még mit sem tapasztalt, és Frank Sinatra My Way című dalával mindenkit ámulatba ejtett, ezáltal Zilicki Nórát kényszerítve a várólistára.

Nem úgy, mint az igazi közönségkedvencnek számító, a Gyere, kislány című dalával már a hazai YouTube-ot ostromló Fehér Krisztián, akin ezúttal

szerencsehozó mokaszinje, és az ahhoz gondosan kiválasztott selyempizsamája sem segített.

A mentorok nem kímélték az eddig édesapjával bádogozó fiatalt, akinek előadását mindenki hamisnak titulálta, Gáspár Laci pedig az egymás szavába vágó mentorokkal arról vitázott, hogy a szerinte pontosan ennyire énekelni tudó, így a versenyben újat mutatni nem tudó énekes „ennyi volt”, és számára itt kellene, hogy véget érjen a verseny.

Majkával azon is csörtéztek, hogy míg Gáspár szerint a nézők, miután nekik is van fülük, erre szavazni sem fognak, a rapper leszögezte, ilyen táborral szék nélkül is simán ott lesz a következő adásban. Az egész este folyamán mentortársait ledomináló Majoros Valkusznak is odaszúrt, amiért szerinte vele szemben ő azt az előadót is leülteti, aki nem tud semmit – már ha a saját mentoráltjáról van szó.

A felrobbant puskaporos hordó ezt követően is nagy lánggal égett, ugyanis Tóth Andi mentoráltja, Kundra Zsombor saját dalával sem tudta meggyőzni az összes ítészt arról, hogy helye van a műsorban. Majka szerint hiába fejlődött sokat, nem biztos, hogy ennél jobb lesz, Gáspár Laci pedig még erre is rákontrázott, mondván, csupán annyit változott az énekes, hogy most már legalább „nem volt égő” amit csinált. Mindezt természetesen Tóth Andi nehezményezte igazán, aki úgy érezte, társai nagyon kemények voltak mentoráltajival, ez pedig fájt neki.

Majka ezután ismételten Gáspár Lacival és Valkusz Milánnal szólalkozott össze, miután rapcsapata, a már legalább húsz saját dallal rendelkező Éberkóma sem kapott széket mentortársaitól. Majoros szerint olyan dolgokat írtak az egyébként az este legnagyobb tapsával jutalmazott, jól teljesítő banda számlájára, amelyek nem állják meg a helyüket,

Gáspár Laci kritikáját pedig egyszerűen tudatlanságnak titulálta.

Ezek után az ekkora már négy órája tartó show utolsó fellépőjeként Szabó Bencének sem lehetett túl hálás feladat az éneklés. A tavaly a The Voice-ban is feltűnt versenyzőt a mezőny egyik legjobb énekesének, és az X-Faktor nagy esélyesének is tartják, ezúttal azonban még az ő produkciójában is találtak kivetnivalót a mentorok. A néhol hamiskás, ám magabiztos előadás ennek ellenére kétségkívül székért kiáltott, így az ott ülő négyes egyikének egy hajszállal a vége előtt került veszélybe a továbbjutása.

Hiába kritizálták mentortársai Valkuszt, a nézők őt igazolták

A szerencsétlenül járt énekes ezúttal Toldi Sándor volt, akinek nem maradt túl sok ideje aggódni, miután a rendesen elhúzódó, közel éjfélig tartó show a végéhez közeledett. Épp ezért Pápai Jociék is rövidre zárták a még mindig vitázó zsűri értékelését, és végre kiderült, hogy Henn, Steve Major, Sárközi Roland és Szabó Bence mellett ki lesz az a másik négy énekes, akik továbbjutnak a következő adásba.

Tóth Andin és Majkán rendkívül nagy volt a nyomás, hiszen egyik versenyzőjük sem volt még biztos továbbjutó, így az a lehetőség is fennállt, hogy valamelyikük már az első adásban elveszíti az összes versenyzőjét. A károgókat azonban már most el kell keserítenem, ugyanis

a műsortól végül Tóth Andi versenyzői közül Monika Pike és Kundra Zsombor búcsúztak, míg Majka csapatából Miklós Vivien és Koren számára ért véget az X-Faktor.

Így hiába a mentortársak újabb kritikái, némileg elégtételt vett magán a továbbra is három énekessel továbbhaladó Valkusz Milán, aki – úgy tűnik – a temérdek támadás ellenére jól ráérzett arra, milyen előadók érnek szavazatot a nézőknek.

A ValMar rapperének csapatából jövő héten is találkozhatunk HENN-nel, Fehér Krisztiánnal és Steve Majorral, míg Gáspár Laci – szintén teljes felállásban – Szabó Bencével, Sárközi Rolanddal és Toldi Sándorral vághat neki a szombatnak. Majka és Tóth Andi csapata azonban jócskán megfogyatkozott, ők egyaránt egy-egy versenyzővel folytatják – előbbi az Éberkómával, míg utóbbi Zilincki Nórával.

(Borítókép: Az X-faktor élő show-ja 2024. november 9-én. Fotó: RTL Sajtószoba)