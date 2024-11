Vérre szomjaztak Az Árulók új évadának játékosai

A 2023-as évben az RTL egyik nagy dobása volt Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, amelynek első évadában az „Ártatlanok”, vagyis Mohai Tamás, Szabados Ági és Tapasztó Orsi vitték el a főnyereményt. Hasonló helyzet állt elő a műsor második évadánál, amelyet még egy hónappal ezelőtt a nemrég elhunyt Hadas Kriszta, Muri Enikő és Url Izabell nyertek meg, szintén Ártatlanként. Ahogy arról Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese még korábban az Indexnek beszámolt, a celebek mellett idén ősszel civileket is bevetnek egy harmadik évad keretében. Mint ismert, ezt már több országban is megvalósították, és a legtöbb változat nem hírességekkel készül. Tekintve, hogy a műsort tavaly kitüntették a Televíziós Újságírók Díjával a legjobb reality kategóriában, nem volt kérdés, hogy elég erős a brand ahhoz, hogy már civil játékosokat is szerepeltessenek benne.

Ahogy az korábban kiderült, a harmadik évad november 18-án kerül adásba, amelyet megelőzően a készítők egy kerekasztal-beszélgetésen számoltak be a kulisszatitkokról, illetve hogy mennyiben volt más ennek a szériának a forgatása. Árpa Attila úgy fogalmazott, a játékosok tették mássá a műsort, mivel ők sok mindent megtehettek, amit a hírességek nem. Például hazudhattak a foglalkozásukkal kapcsolatban, amit jó páran meg is tettek a versenyzők közül. Hozzátéve, a celebekkel ellentétben a civilek nem aggódtak amiatt, hogy a műsor után milyen véleménnyel lesznek róluk a kollégák, illetve a rajongók, így sokkal nyersebb és durvább játékot játszottak.

Kolosi Péter pedig az eseményen bejelentette, hogy a műsor első évadát a kanadai Bell Media megvásárolta, és felvette Crave nevű streamingszolgáltatásának tartalmi kínálatába. Ahogy arról a tartalmakért felelős vezérigazgató-helyettes arról szintén beszámolt, azért érezték, hogy a celebes mellett egy civilekkel teli verziót is el kell készíteniük, mivel úgy gondolták, a műsor megkívánja ezt. Ugyanis tekintve, hogy a nézőknek egy szereplővel kapcsolatban sincs prekoncepciója, a produkció dramaturgiája is más lesz. Úgy gondolták, már önmagában a műsor címe és márkája elég hívogató, így le fognak ülni megnézni, onnantól kezdve pedig az a történet, amit kapnak, legalább annyira érdekes lesz, mint a celebes. Mint mondta, bár a civil évadnál valamivel nagyobb a kockázat, azt érzi, jó esélyekkel indulnak.

Míg Nyári Gábor, az RTL szenior kreatív producere az új évad kapcsán kiemelte, ugyan a civil versenyzők kevésbé tartottak attól, hogy a nyilvánosság mit gondol majd róluk, ami miatt kezdetben önfeledtebbnek tűnhettek, ez hamar átfordult élet-halál harcba.

Egészen más a tét, és pont a naivitás, a civilség okán, a megélés is teljesen más. Ezek az emberek néhány óra után valóban az életükért küzdenek, és a felhasznált eszközök mennyisége és minősége is különbözik a celebévadoktól. A várható következmények száma pedig jóval kisebb, hiszen nekik nincs elszámolnivalójuk egymással, ezért különféle eszközöket engednek meg maguknak, amikor a másik átejtéséről, kiejtéséről van szó

– mondta.

Legyen meg bennük a játékos vérszomj

Nyári emellett a castinggal kapcsolatban kiemelte: rendkívül sokan, közel ötezren jelentkeztek a műsorba. Hozzátette, anno a ValóVilágba szerettek volna körülbelül ennyien bekerülni annak fénykorában, bár a válogatókra már jóval kevesebben voltak hajlandóak elmenni – ezt azzal a példával szemléltette, hogy akkor tízezren elküldték a jelentkezésüket, de abból csak háromezren jelentek meg a castingon. Az Árulók esetében ugyanakkor az a közel ötezer személy, aki jelentkezett, részt is vett a válogatón. Mint mondta, a casting egyneműségével viszont azonnal szembesültek, ami alatt azt értette, hogy a jelentkezők nagy része pszichológus volt, és tréner, néha beesett egy-egy filmes, tévés és újságíró is, így a napok múltával egyre pesszimistábbak lettek. A műsort gyártó Paprika Studios kreatív producere, Selmeczi Viki ennek kapcsán megjegyezte, biztosan tudták, hogy ha valaki a castingon azt mondja, ártatlanul szeretne kezdeni és gyilkossá válni, híres szeretne lenni, vagy mindig is érdekelte a média világa, abból nem lesz jó játékos.

A célunk egy nagyon heterogén társaság volt, ettől működik egy jó krimi. Ennek a műfajnak a legalapvetőbb szabálya, hogy a karakterek legyenek nagyon színes, rétegzett személyiségek, ugyanakkor a krimi szabályai szerint mégis egyetlen mondattal jól leírhatóak. A legtöbb szereplő esetében sikerült ezt elkapnunk

– jelentette ki Nyári Gábor.

Mint megjegyezte, a néző számára is azonnal dekódolhatóvá fog válni, hogy az, akit lát, mit képvisel a műsorban, milyen képességei vannak, mik az erősségei, gyengeségei, illetve a nyomozás tekintetében mi az ő stílusa, és mibe bukhat bele. Elmondása szerint a négykörös casting erejét mutatja, hogy minden karakter magas intellektuális nívón áll, erős érdekérvényesítő képessége van, és határozott ember. Hozzátette, fontos volt a számukra, hogy a jelentkezőkben meglegyen az a „játékos vérszomj”, illetve hogy akarjanak játszani. Nyári kiemelte, azt is szűrniük kellett, hogy a kiválasztott személyek mindent beleadjanak a játékba. A többi műsorhoz képest más társadalmi pozícióhoz tartozó emberekből merítettek, az értelmiségieket szerették volna megtalálni, akik leírhatóak „Agatha Christie-s jelzőkkel”. Megemlítette, hogy a forgatáson a hírességekkel abból a szempontból volt könnyebb dolgozni, mivel nem volt számukra idegen terep – tudták például, hogy épp melyik kamerába kell nézni. Viszont a civilekben nincs meg az a hiúság, ami a celebekben igen.

Nyári elmondta, a szereplők azzal a tapasztalattal érkeztek a játékba, amit az első évadban láttak, de határozottan nagyobb volt bennük a vérszomj, így kapóssá vált az „Áruló” szerepe. A második évadban ugyanis sok játékos közölte, hogy inkább lenne Ártatlan, de nem bánná, ha később behívnák Árulónak – mivel látták, hogy az első évadban Törőcsik Dani mennyire sikeres volt Árulóként, majd milyen párost alkottak Nádai Anikóval, aki Ártatlanból lett Áruló. Mint kifejtette, érdekes volt a számukra, amikor a castingon a versenyzők sziklaszilárdan állították, hogy Árulók szeretnének lenni, mivel körbe kellett járniuk, vajon miért ennyire magabiztos magában az illető. Ahogy a szenior kreatív producer kijelentette, készítőként ez az évad lepte meg őket a legjobban, mivel sokkal több volt benne a váratlanság. Hozzátette: ennek a formátumnak a legkülönösebb sajátossága, hogy más történeteket ír, ezért különbözött annyira egymástól az első és a második évad, a harmadik pedig merőben más lesz.

Mindenki Áruló akart lenni

Nyári állítása szerint lesznek olyan szereplők, akikre még az évad vége után is emlékezni fogunk. Arról pedig, hogy a műsorban látható civilek celebbé fognak-e válni, azt nyilatkozta, ez nagyban múlik rajtuk, az általuk felépített social media jelenléten és a nézői reakciókon. Kiemelte, ma már a fogalmak nagyon fluidak, és nehezen lehet jól definiálni, hogy kit tekint az ember civilnek – többnyire azokat, akiket a bulvármédia is annak lát. A játékosok között egyébként Az álommeló egyik korábbi versenyezője is fel fog tűnni, illetve egy tiktoker. A szereplők közül az eseményen hárman vettek részt: Győri-Nádai Réka társasjátéktréner, Szántó Dániel krimiíró és dr. Rátkai Tímea jogász, egyetemi oktató. Utóbbi arról beszélt, szerinte zseniálisan sikerült a casting, így olyan embereket sikerült beválogatni, akik a szakmájukban, a saját életükben kiegyensúlyozottak, sikeresek, így az élmény miatt szerettek volna részt venni a játékban. Szántó ezzel kapcsolatban kifejtette:

Nekünk egy kiugrási lehetőségünk van, míg a celebek mindenfajta műsorba mennek. Az jelentett nyomást az elején, hogy a szövetségeket úgy alakítsuk ki, hogy a lehető legbiztosabban bent tudjunk maradni az első éjszaka, mert aki az első éjszaka elmegy, az alig mutatott magából valamit, és elfelejtik egy pillanat alatt. Egyfajta csordaharc alakult ki, hogy ne te legyél az egyetlen gyenge láncszem.

Míg Győri-Nádai Réka kiemelte, játékosként, társasjátékosként és játékmesterként is több százszor játszotta már ezt a játékot, kisebb-nagyobb társaságokkal egy társasjátékos asztal körül, de élőben teljesen más volt. Mint mondta, foglalkozik játékpszichológiával, így az egyik motivációja az volt, hogy ezt a kalandot a való életben is megtapasztalhassa. Hozzátette, amikor egy celebre gondolunk, tudat alatt beskatulyázzuk, ami a civilek esetében sincs másképp, mivel mindenkihez társítunk valamit, amikor először megpillantjuk. Állítása szerint ez a játék ugyanakkor pont arról szól, hogy képes legyen a versenyző újragondolni a korábbi felvetéseit.

Aki mereven gondolkodik, az nem marad bent. Csak olyan emberek tudnak sokáig talpon maradni, akik rugalmas gondolkodásúak, újra tudják értelmezni, észrevenni az apró jeleket, amelyek miatt már máshogy látják a másikat. Kicsit olyan, mint egy pszichológiai kísérlet

– mondta.

(Borítókép: Kolosi Péter, Győri-Nádai Réka, Szántó Dániel, Rátkai Tímea, Selmeczi Viki és Nyári Gábor. Fotó: Papajcsik Péter / Index)