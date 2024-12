Már öt év eltelt azóta, hogy a rendőrség Árpa Attila otthonában razziázott, és az akció végül azzal zárult, hogy a színész egy év és nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott kábítószer-kereskedelem büntette miatt.

Mint arra a beszélgetést szemléző Story magazin emlékeztetett, a színész a mai napig próbálja tisztára mosni a nevét, ugyanis Árpa állítása szerint bár fogyasztott drogot, nem drogkereskedő. Most kiderült, hogy szerinte az egész ügy a nejéhez, Árpa Alexandrához köthető szál miatt került látókörbe.

Azok a történetek, amiket szívesen napvilágra hoztam volna, és amik egyébként a sajtóban szerepeltek is, azokról kiderült, hogy senki nem kíváncsi rájuk. Most hiába magyarázom, hogy ennek az egész ügynek a főnyomozója az én feleségem volt osztálytársa, akivel szekálták egymást középiskolában. Ilyen a világon hol van, hogy ezt a nyomozót megbízzák egy ilyen üggyel, és ő sétál be a lakásomba egy házkutatási paranccsal, és még be is szól a kedvesemnek!?