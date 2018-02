Lázár városában is voltak bajok az Elios közbeszerzéseivel

Az Elios legkorábbi közbeszerzéseivel is komoly bajokat talált az EU csalás elleni hivatala, az OLAF. A 24.hu a cég 2010-ben elnyert egyik első és legdrágább közbeszerzéséről, a 2010-es hódmezővásárhelyi pályázatról ír, amelynek idején még nem is Eliosnak hívták a céget. De Tiborcz István már akkor is ott volt, először tulajdonosként, majd ügyvezetőként.

A Lázár János polgármester vezette város megbízásáért végső soron 940 millió forintot kapott az akkor még ES Holding Zrt. nevű cég, bár a pályázata 577 millió forintos ajánlattal ütötte ki a másik két pályázót, a Tungsram-Schréder Zrt.-t és a MetalCom Zrt.-t. Mindezt úgy, hogy ekkor a Tiborczék alapította cégnek gyakorlatilag nem volt tapasztalata a közvilágítás terén, 2008-ban semmilyen bevétele nem volt, 2009-ben pedig 9 millió forintos forgalmat bonyolított. Az önkormányzat és az ES 2010 márciusában írták alá a projektről szóló megállapodást (Simicska Lajos ekkor még nem volt tulajdonos a cégben, ő csak a 2010-es választások után, 2010 májusában száll be az ES-be.)

A Tungsram-Schréder nem volt elégedett a hódmezővásárhelyi önkormányzat döntésével, ezért a Közbeszerzési Hatósághoz fordult, a panaszával viszont nem foglalkoztak, mondván, hogy kifutott a határidőből. Ezután viszont a cég az ES Holding beszállítója lett, később is ez a cég adta az Elios pályázataihoz az égőket. Ezzel csak az a baj, hogy

az akkor érvényes közbeszerzési törvény ezt nem engedte meg.

A törvény rendelkezése szerint olyan cég, amely versenybe szállt egy megbízásért, legfeljebb 10 százalékban dolgozhat be alvállalkozóként a nyertesnek, ennél viszont a Tungsram-Schréder jóval nagyobb, 60 százalékos szerepet vállalt.

A Lázár János vezette önkormányzatnak a pályázattal kapcsolatban egy Ész-Ker Kft. nevű cég adott tanácsot, amely később a Lázár János vezette Miniszterelnökség bejáratott közbeszerzési tanácsadója lett. Az Ész-Ker vezetője, Kárpáti Péter György később azzal a Hamar Endrével lett társtulajdonos egy cégben, aki az Eliosban is tulajdonos volt és akinek Tiborcz Istvánnal most is van közös vállalkozása.