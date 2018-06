Parragh: A fehér bőrű, keresztény gyökerű munkavállalók elfogytak

Kijöttek a részletek, a szervezeteknek adóként be kell fizetni a támogatások negyedét, különben jön a NAV. Bevándorlás szervezésének számít egy médiakampány is, vagy ha valaki részt vesz egy szemináriumon.

Rengeteg ember hiányzik a munkaerőpiacról, ezért kell a százezernyi ukrán migráns. Most turné is indult, hogy minél több cég telepítsen be ukránokat, akik jobban és kevesebbért dolgoznak.