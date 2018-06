Költségvetési csalással vádolták meg a kormánypropaganda kedvenc vállalkozóját

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásával vádolja a Fővárosi Főügyészség Kuna Tibort, a kormány milliárdos megbízásokkal kitömött kedvenc kommunikációs vállalkozóját, írja a 444.hu.

Az ügyészség szerint Kuna cégei összesen 245 millió forintnyi hamis számlát fogadtak be, és ezzel 52 milliós kárt okoztak a költségvetésnek. Az ügyészség ezért letöltendő börtönbüntetést és vagyonelkobzást kér Kuna Tiborra az okozott kár erejéig, és azt is, hogy a bíróság tiltsa el a cégvezetéstől.

Kuna Tibor cégének, a Young and Partnersnek fontos szerepe volt a Rogán Antal propagandaminisztériuma alá rendelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) milliárdos kormányzati propagandakampányainak lebonyolításában. A Young and Partners 7,5 milliárd forintos árbevétel mellett 1,2 milliárd forintos profitot termelt. Kuna másik cége, a Trinity, amelynek nem volt szerződése az NKH-val, tavaly 21 milliárd forintos árbevétel mellett 2,2 milliárd forintos profitot termelt.

Kuna csak egyik szereplője annak a nagy adócsalási ügynek, amelynek 60-nál is több vádlottja van. Az elsőrendű vádlott V. Attila. Az ügyészség szerint tőle vásárolt számlákat Kuna Tibor is, hogy a Young and Partnerst terhelő adókötelezettséget csökkentse. A bűnszervezetben részt vevő cégek időpontra kiállították a számlákat, Kuna utalt, majd néhány napon belül vissza is kapta a pénzt, miután levontak 9 százalék jutalékot a „szolgáltatásért". A 444.hu azt írja: az ügy vádlottja Berki Krisztián, a focistából lett televíziós celeb is.

Kunát már 2016 végén gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben. Az eljárásban végig arra hivatkozott, hogy minden számlájuk mögött valós gazdasági teljesítmény áll.

Összefüggésben lehet a mostani vádemeléssel, hogy egy hete a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta az állami kommunikációs tendereken eddig nagyon sikeres Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeinek szerződéseit. A hivatalos indoklás szerint ez azért történt, mert egy nappal a milliárdos keretszerződés megkötése után vették észre, hogy a cégek súlyosan megsértették a közbeszerzési törvényt, ami kizáró oknak számít.

A tenderen így végül csak az új médiakirálynak nevezett Balásy Gyula cégei maradtak nyeregben. Balásyról ebben a cikkben írtunk nemrég részletesebben.