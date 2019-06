Bige: Elnézést kérek, most mindenki nagyon feszült

Vérbeli leszámolásnak tűnik mindaz, ami az ország egyik leggazdagabb embere körül történik. Bige László műtrágyakirály vállalkozásait szinte hetente ellenőrzik a hatóságok, nemrég a vállalkozót ráadásul két napra a rácsok mögé is zárták, és úgy tűnik, ebben az egyenlőtlen háborúban Bige lesz az, aki elvérzik.

Itt tartottunk szerdán hajnalban, amikor Szolnok felé vettem az irányt, hogy megnézzem, mi történik a szolnoki ipari parkban hatalmas területen elhelyezkedő Bige Holding műtrágyagyárában, amelyet a hírek szerint Bige a hatósági fellépés után inkább bezár. A főbejárat előtti parkoló fele reggel üresen tátongott, és az egész épület elhagyatottságot sugárzott.

A portás megtiltotta, hogy fotózzak, majd a teherkapuhoz irányított, mondván, "korán van még, ott talán nagyobb a forgalom". Ott azonban egy biztonsági őr állta utamat, és közölte, hogy távozzak.

Háború és politika a cégcsoport körül

Bigéről régóta pletykálják, hogy az ország leghatalmasabb emberének tett keresztbe, és most úgy tűnik, hogy eljött a visszavágás ideje. Erre ő maga utalt, amikor a múlt héten az RTL Klubnak nyilatkozott, azután, hogy a szolnoki gyárát, a két műtrágyagyárból a kisebbet, megszállta a katasztrófavédelem, és a környezetvédelmi szabályok megsértésére hivatkozva leállították a termelést. A Népszavának pedig az Erdélyből Magyarországra áttelepedett Bige azt mondta, „egyesek hatósági segédlettel, ingyen szeretnék megszerezni a vagyonomat”, de nem alkuszik, inkább bezárja a gyárát. Más hangok szerint viszont a cégcsoport amúgy is ramaty anyagi helyzetben van, így a bezárás előremenekülésként is értelmezhető.

A katasztrófavédelem az úgynevezett óleumtorony szigetelése és betonszarkofágja sérüléseinek megszüntetését, bizonyos tartályok műszaki hibáinak feltárását és kijavítását, a tárolt veszélyes anyag mennyiségének a megengedett szint negyede alá csökkentését és minderről biztonsági jelentés készítését írja elő. A Bige Holding azonban úgy véli, hogy a felsorolt hiányosságok elhárítása szintén veszélyes üzem, amit ugyanakkor a határozat tilt. A veszélyes anyagok szintcsökkentése nemcsak hogy ellehetetlenítené a termelést, de a tilalom miatt egyenesen bűncselekmény, az erre utasítás pedig felbujtás.