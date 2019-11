Karácsony kivinné a fővárost a kukaholdingból, a kormány beszánthatja az egész céget

A 24.hu úgy értesült, Karácsony Gergely a november 6-i kormányülésen jelezte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy botrányos a hulladékgazdálkodás finanszírozása a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. miatt, ezért kiléptetné a fővárosi FKF-et a szemétdíj központosított beszedési rendszeréből.

A lap információi szerint, amit az Index iparági forrásai is megerősítettek, szakmai körökben már egyébként is az a hír járja az utóbbi időben, hogy

a kormány beszánthatja a kukaholding néven elhíresült állami céget

a sorozatos kudarcok miatt. Az FKF tervezett kiléptetése adhatja meg ehhez a végső lökést, ugyanis a budapesti hulladékos cég a legnyereségesebb a rendszerben, az NHKV felállításának is az volt az egyik célja, hogy a fővárosban képződő nyereséget máshol oszlassák el.

Megkérdeztünk egy iparági szakértőt, egyáltalán lehetséges-e jogilag, hogy a főváros kivigye a rendszerből az FKF-et. Azt a tippet kaptuk, hogy a dolog kulcsa az NFM 2016-os, a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló rendeletében lehet, ebben ugyanis van egy kiskapu, amit Karácsonyék kihasználhatnak. A szöveg szerint ha a közszolgáltató számlázást, a díjbeszedést és a kintlévőségeket komplex szerződést kötött, amelynek keretében a másik szerződő fél ezen feladatok teljes körű ellátását a kiszámlázott közszolgáltatási díj meghatározott százalékának megfizetése mellett vállalja,

"a közszolgáltató és a másik szerződő fél jogosult a Koordináló szerv szerződésbe történő belépését felajánlani".

Magyarra fordítva ez annyit tesz, hogy az FKF és a Díjbeszedő Holding Zrt., akik korábban szerződtek a fenti tevékenységek elvégzésére, felajánlhatták az NHKV-nak (mint koordináló szervnek), hogy lépjen be, vagyis hogy most már ők szervezzék ki a Díjbeszedőnek a számlázást és a többit. Ez meg is történt, az NHKV közbeszerzési pályázat keretében megbízta a céget a feladatok intézésével. Csakhogy ha a közszolgáltató és partnere pusztán csak jogosult (de nem köteles) felajánlani a koordináló szervnek a belépést, akkor jogosult lehet arra is, hogy kitessékelje onnan – nyilván amíg a Fidesz által támogatott főpolgármester és FKF-es cégvezetés volt, ez nem merült fel, most azonban lehetséges, hogy ezt akarja kihasználni az ellenzéki városvezetés.

Az NHKV megszüntetése egyébként Karácsonyéktől függetlenül is napirendre kerülhetne, ugyanis egy igazi csődtömeg volt a cég az indulásától kezdve, aminek működését plusz milliárdokkal kellett segíteni a költségvetésből, vezetőit többször lecserélték. A céget az Orbán-kormány azért hozta létre 2016-ban, hogy központosítva állami kézbe vegye a szemétdíjak beszedését. Az indulásnál elvették az önkormányzati hulladékos cégektől a díjszedés jogát azzal, hogy az NHKV utalja majd minden érintettnek országszerte a működés finanszírozásához szükséges pénzt, de a kukaholding hamarabb kezdett működni, mint ahogy elkészült volna a számlázási rendszerével. Sorozatosak voltak az anomáliák, amikre a megoldás a feladatok kiszervezése volt (lásd a Díjbeszedős szerződéseket), és ahhoz képest, hogy akkor már 3 éve létezett a kukaholding, még idén márciusban is csak ígérgették a problémák megoldását. A kukaholding még a céges beszámolói leadásával is rendszeresen késett, az ÁSZ szabálytalanságokat tárt fel a működése vizsgálatakor.

Emlékezetes a kukaholding elszámolási vitája a Zöld Híd közszolgáltatóval, de súlyos elmaradásokat halmozott fel a fővárosban is, amiatt érhető, miért idegenkednek Karácsonyék attól, hogy továbbra is a rendszerben maradjon az FKF. Az ország legnagyobb hulladék-közszolgáltatójának már 2017-ben volt olyan időszaka, amikor 10 milliárdos kukaholdingos tartozás mellett kellett működnie. Az FKF tavalyi beszámolójából arra lehet következtetni, hogy 2018 végén a kiszámlázott, de pénzügyileg nem rendezett szolgáltatói díjak megközelítették a 12 milliárd forintot.

Kerestük Karácsony Gergely hivatalát, hogy megkérdezzük, valóban jelezte-e a főpolgármester Orbán Viktornak, hogy kivinné az FKF-et a kukaholding fennhatósága alól. Karácsony sajtósa közölte, hogy igazak a 24.hu információi, valóban szó volt a témáról a kormányülésen.