Történelmi esésben az amerikai tőzsde

Az olajár meredek zuhanása és a koronavírus félelmet váltott ki a befektetők között. Európa is megérezte a dolgot.

Hétfő viharos nap volt az amerikai tőzsdén, az olajár hirtelen esése közepette rengeteg volt az eladás is a koronavírus-járvány okozta félelem miatt, ezért a 2008-as gazdasági világválság óta nem látott indexcsökkenéssel zárták a napot, írja a CNN.

Már reggel jelentős indexcsökkenéssel indult a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon, New Yorkban a DJIA-30 index 4,96 százalék, a Nasdaq Composite index 7,11 százalék csökkenéssel nyitotta a napot. A Dow Jones és a S&P 500 is nagyot esett, ezért a kereskedést 15 percre fel is függesztették.

Az olajár az öbölháború 1991-es kitörése óta nem esett akkorát, miután Szaúd-Arábia „árháborút” indított Oroszországgal, és bejelentette, hogy áprilistól csökkenti a nyersanyag világpiaci árát. Mindezek miatt a harminc vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7,79 százalékkal, 23 851,02 pontra zuhant, amivel a február 27-i negatív rekordot is alulmúlta.

Ez 2008 októbere, vagyis a legutóbbi gazdasági világválság óta a legrosszabb nap volt.

Az S&P 500-as mutató 7,6 százalékkal esett, és 2746,56 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 7,3 százalékot vesztett értékéből, és 7950,68 ponton zárt, ami 2008 decembere óta szintén a legrosszabb mutató.