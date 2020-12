Környezetünk megóvása érdekében fontos szempontokat határozott meg a szeptemberben alapított Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet legfőbb célja a fenntartható közlekedési megoldások és innovációk bemutatása, népszerűsítése és fejlesztése, valamint a hazai piaci szereplők szakmai szintű képviselete.

Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke a szervezet hétfői, mondhatni, bemutatkozó sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, jelenlétükkel a fenntartható világot szeretnék támogatni, amelyhez hozzátartozik az alternatív hajtású közlekedési megoldások elterjesztése, elsősorban az elektromos autók és a mikromobilitási megoldások terén. Legfőbb feladatuk közé tartozik az iparági érdekek képviselete, nem pedig az egyes tagok üzleti érdekeinek támogatása.

A szövetséget 20 nemzetközi és magyar cég alapította, amelyhez további négy vállalat csatlakozott első körben, és az összes taggal konzultálva alakították ki a 2021 és 2023 közötti cselekvési tervet. A stratégia egyik alappillére az élhetőbb környezet megteremtése, amely egyre fontosabbá válik mindenki számára.

– mondta Pukler Gábor, aki hozzátette, céljuk, hogy munkájukkal támogassák a fenntarthatóbb gazdasági modellek meghonosítását, és segítsék a városokat és a társadalmat a jövő mobilitási rendszereire való átállásban.

Ennek érdekében már fel is vették a kapcsolatot az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, ám hangsúlyozták, ők csak javaslatokat tesznek, arra nincs ráhatásuk, hogy ezt figyelembe veszik-e a döntéshozatalnál, vagy sem.

És hogy mely területeken lenne fontos a fejlesztés? Többek között

az otthoni töltés elszámolhatósága, ha például valaki céges autót akar tölteni a munkájához a lakókörnyezetében, akkor azt el tudja számolni. Ugyanígy lényeges a járműmegosztó szolgáltatások – autó, robogó, bicikli, roller – elterjedésének, szabályozottságának elősegítése, a közösségi közlekedést kiegészítő, utolsó kilométeres megoldások elterjesztése, vagy éppen az, hogy az elektromos autóvezetés a járművezetői oktatás része legyen.

Az oktatás fontos szegmense az elektromos autózásnak. Az oktatókat is motiválni kell, hogy vezessék be ezt a lehetőséget, amelyhez természetesen kiemeltebb támogatást is kaphatnának, hogy le tudják cserélni a jelenlegi gépjárműveiket