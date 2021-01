A beoltott lakosság arányában Izrael messze a világ többi állama előtt jár, mivel már a múlt héten eljutottak a lakosság egyötödének beoltásához. Az várható volt, hogy ennek előbb-utóbb meglesz a pozitív hatása az országot sújtó járvány tekintetében, azt azonban senki nem láthatta előre, hogy mikor és pontosan mennyire.

A nyájimmunitás kialakulásához legalább 70 százalékos átoltottság szükséges, és ettől még Izrael is messze jár. A legoptimistább becslések is inkább a második dózis tömeges beadása után 14–21 nappal számoltak a járványmutatók érdemleges javulásával. Ezzel ellentétben kellemes meglepetésként a The Times of Israel már most, jóval ennek elérése előtt ígéretes eredményekről számolt be tegnap esti tudósításában.

A Maccabi Health Services tapasztalatai szerint a Pfizer vakcina első dózisának beadása után 18 nappal kezdődően a kórházi kezelést igénylő fertőzöttek száma meredek zuhanást mutatott, ami az első oltást követő 23. napon elérte a 60 százalékos csökkenést, méghozzá a koronavírus-fertőzés kimenetele szempontjából leginkább veszélyeztetett 60 év feletti korosztály vonatkozásában.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a legtöbb betegség elleni védőoltás hatékonysága csökken a kor előrehaladtával, idős korban általában kevésbé védenek a vakcinák. A Pfizer vakcinával kapcsolatban a klinikai kipróbálás harmadik fázisában voltak ugyan kedvező adatok, amelyek azt mutatták, hogy ez a konkrét oltás az időseket is megvédi, sőt már az első oltás után is legalább részleges védelmet ad a betegség ellen, most azonban mindez a gyakorlatban is beigazolódott.

Az izraeli orvosok 50 777 idős beteg adatainak elemzésével jutottak a fenti végeredményre. Galla Rahav Tel Aviv-i infektológusprofesszor szerint – aki egyébként kívülállóként nyilatkozott, mivel a vizsgálatban nem vett részt, – ez azt is igazolni látszik, hogy a Pfizer vakcina valóban véd a mutáns vírusok ellen is, hiszen ezek Izraelben is megjelentek már.

A Maccabi Health Services nemrég hasonló, 60 százalékos csökkenésről számolt be a 60 évnél fiatalabb beoltottak esetében is, amit most az időskorúak adatainak ismertetése követett. A fenti számokat az Izraeli Egészségügyi Minisztérium is megerősítette az akkor elérhető, összesen 600 000 beoltott izraeli beteg három hét alatt szerzett adataira hivatkozva.

Ez a szám a közel a 30-szorosa a Pfizer harmadik fázisú klinikai vizsgálata keretei között beoltott páciensek mennyiségének, az eredmények azonban teljes mértékben igazolják, illetve felül is múlják az előzetes várakozásokat az első adag beadása után. Emlékeztetőül: a Pfizer-vizsgálat a második dózis után 95 százalékos védettséget írt le, de ezt valós körülmények között még nem lehet megerősíteni, mivel nem telt el elég idő a tömeges oltások megkezdése óta.

A fentiek egyébként az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) elméletét erősítik meg, miszerint jobb taktika több embernek beadni az első oltást, mint kevesebbnek mindkettőt. A világ valódi kísérleti laboratóriuma tehát végül Izrael lett, és messze felül is múlta a várakozásokat. A kérdés ezután az, hogy a világ többi része hogyan reagál erre az oltási tervek vonatkozásában.

(Borítókép: Koronavírus elleni oltást kapnak egy idősotthon lakói Izraelben 2020. január 20-án. Fotó: Amir Levy / Getty Images)