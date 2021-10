A Mol bejelentette, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében átmeneti korlátozást vezetett be az AdBlue adalék forgalmazására. A tájékoztató szerint limitálták az egy tankolás alkalmával vásárolható mennyiséget: kútoszlopról egyszerre legfeljebb 50 liter tankolható, a kannás változatból pedig maximum 1 darab vehető. Az olajcég közleménye rámutat, hogy ha a hiánytól tartó fuvarozók nem hagynak fel a készletfelhalmozással, akkor

a helyzet akár rosszabb is lehet.

Ez egyelőre abban mutatkozik meg, hogy az ötliteres kanna 600 forinttal, a tízliteres pedig ezerrel drágult, míg a kútoszlopról tölthető ömlesztett AdBlue mától 333 forintba kerül literenként az eddigi 279 helyett.

Két napja már beszámoltunk róla, hogy a pánikfelvásárlás miatt hiánycikk lett a gázolaj mellé adalékolható folyadék. Mint ismert, a modern dízelmotorok működéséhez elengedhetetlen nitrogén-oxid redukáló folyadék előállítását egyes vegyi üzemek a magas földgázárak miatt korlátozták, ami miatt az európai készletek csökkenni kezdtek.

Leesett a kamionról

Több üzemanyagtöltő állomás kifogyott a készletekből, egyik olvasónk például azt jelezte, hogy Magyarországon öt benzinkútnál sem tudott venni, míg végül Budapest határában egy

„sérült csomagolásút” tudott szerezni számla nélkül, zsebbe fizetve.

De az AdBlue-turizmus is erősödik, átlépve a magyar–horvát határt ugyanis megszűnik a probléma, és minden kútnál kapható tankolható és csomagolt változat is. Két hete, amikor a szlovákiai gyártócég leállt, éppen északi szomszédunkból autóztak át hozzánk, hogy a náluk hiányzó árut Magyarországon szerezzék be. Úgy tűnik, eddig tartott a kánaán, a hazai forgalmazó is kénytelen volt meghúzni a nadrágszíjat.

Ugyanakkor egy Németországban élő magyar vegyész az Indexnek elmondta, hogy Bige László péti üzemében is nagy mennyiségben gyártják a karbamidot, amiből 32 százalékos vizes oldat készítésével előállítható a hiánycikké vált termék.

A földgáz-mizéria őket egyelőre nem érinti, mert hosszú távú szerződéssel vásárolják a földgázt

– mutatott rá Hajas János, aki szerint vészhelyzet esetén a péti nitrogénművek is be tudna segíteni.

Magyarország legnagyobb AdBlue-felhasználója alighanem a Volánbusz, amely több mint 6000 autóbuszt közlekedtet, és ezek felének üzemeléséhez nélkülözhetetlen az NO 2 -adalék alkalmazása. A társaság a Magyarbusz.info megkeresésére azt közölte, hogy a beszerzést hosszútávú beszállítói szerződés biztosítja számukra.

Ennek köszönhetően jelenleg ellátási problémát nem tapasztaltak, a szállítások problémamentesen, a vállalt határidők betartásával történnek. A tömegközlekedési szolgáltatás akadálytalan ellátásához tehát jelenleg még rendelkezésükre áll megfelelő mennyiségű AdBlue adalék, amelyet a Mol leányvállalatától, a MOL LUB Kft.-től szerez be a busztársaság.

