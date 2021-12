Ha eddig főzte, ezután nem fogja: szilveszteri virsliteszt meglepetésekkel

Mióta az eszemet tudom, a virsli főzés megszokott rituáléja minden szilveszter éjjelnek, függetlenül attól, hogy szűk családi körben, baráti társaságban, vagy szórakozóhelyen töltöttem az adott éjszakát. Pontosan már nem emlékszem, mennyi ideig is tartott, mire esetenként elkészült az éjfél utáni harapnivaló, ám biztos vagyok benne, hogy egyszer sem böngésztünk előtte elkészítési javaslatokat, inkább csak valameddig főztük a virsliket. Épp ezért ért totális meglepetésként, amikor az év utolsó Indexes ételtesztjére készülődve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei jóvoltából szembesültem azzal a ténnyel, hogy a

virsliket nem szabad főzni.

Amikor virsli főzéséről beszélünk, akkor tulajdonképpen felmelegítésről van szó, mivel a boltban megvásárolt termék már teljesen kész, azaz hidegen is meg lehet enni. A gyártásuk során a formázás, bélbe töltés után a főző-füstölő berendezésekbe kerülnek, és csak ezt követően csomagolják.

A virslit egy-két percig javasolt forrásban lévő vízben tartani, különben kifőnek belőle a különböző ízanyagok és aromák.

Ez persze annyiban megkönnyítette az életem, hogy egy főzési lehetőség nélküli irodai konyhában előkészített teszthez nem kellett olyan főzőeszközt szereznem, ami nem indítja be a tűzriasztókat. És mellőzhető lett a mikrohullámú sütő is, noha egy lelkiismeretes Nébihes szakember a kedvünkért utánajárt, hogyan érdemes irodai körülmények között virslit főzni úgy, hogy az étel valódi ízeit érezze az ember. A trükk az, hogy mikrózható tálba vizet eresztünk, és ebbe tesszük a virslit, majd ezt melegítjük 600 watton 2-3 percig.

Visszatérve az Index virslitesztjéhez, mi végül a vízforralót járattuk csúcsra annak érdekében, hogy a megfelelő hőfokú, állagú és a gyártói elkészítési ajánlásoknak megfelelő termékek kerülhessenek lelkes és az elején még vállalkozó szellemű, laikus tesztelő kollégáink tányérjára. Mivel több tucatnyi termék kerül márkázott, vagy kereskedelmi láncok saját márkás árujaként virsliként, illetve egyéb elnevezésekkel (mint rudacska, pálcika, stb.) és készülhet baromfiból – azon belül liba és a csirkehúsból is –, sertéshúsból, sertés és marhahús elegyéből, de akad vadhúsból készült termék is, ezért alaposan le kellett szűkíteni a vizsgált termékek körét.

A nagyságrendek érzékeltetéséhez érdemes tudni, hogy a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy elnyerésének első lépcsőjeként megszervezett Nébih termékmustrán 31 virsli állta ki a jogszabályi előírásoknál szigorúbb minőségi kritériumok szerint végzett laborvizsgálatok próbáját, amelyek közül a kóstoló próba után 13 termék jutott el a csúcsbírálatig, ahonnan 10 termék került ki győztesként – vagyis utóbbiak gyártói pályázhatnak a védjegy elnyerésére. És mivel a Nébihnek ennyire komoly és friss tapasztalatai vannak, ezért tőlük kértünk szakmai tanácsokat a jóval könnyedebb tesztünk megtervezéséhez és lebonyolításához is.

Mi nem voltunk ennyire szigorúak, a vizsgált termékek kiválasztásánál abból indultunk ki, hogy

a legtöbb ember megadja a módját, és az év utolsó napjára, ha teheti, inkább a valamivel drágább, de jobb minőségű virsli mellett teszi le a voksát, ezért előrecsomagolt bécsi virsliket teszteltünk.

További szűrő volt, hogy csak sertés virsliket válogattunk be a vizsgált termékek közé.

Az is szempont volt, hogy legyen benne kereskedelmi láncok saját márkás terméke mellett márkázott áru is.

Így végül az Aldi Bécsi Virsli, az Auchan Bécsi Sertésvirsli, a Kométa Bécsi Virsli, a Lidl Dulano Bécsi juhbélben elnevezésű terméke mellett a Pick Roppanós virslije, illetve a Wiesbauer Prémium Bécsi Virslije, és a Zimbo Bécsi Virsli került a forró vízbe, majd a kollégák elé. Annak érdekében, hogy vaktesztünkön tényleg a virslik íze érvényesüljön, a kollégák csak magában kóstolták az egyes tételeket, és szükség szerint vízzel, illetve kiflivel lehetett ellensúlyozni az ízeket. Az egyéb hagyományos, vagy kinek-kinek ízlés szerint kedves ízesítőket, mint a mustár, majonéz, ketchup, torma, vagy bármilyen egyéb szósz, most mellőztük.

Virsli kisokos

A virsli néhány száz éves német találmány, az eredeti frankfurti típusú virsli nagyon finomra darált sertéshúsból, húsprádból, különböző egyéb anyagok, szalonna és víz hozzáadásával, fűszerezés után készült juhbélbe töltve – avatta be a szerkesztőség tagjait a virsli történelmébe Pleva György, a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója. Hozzánk bécsi közvetítéssel érkezett. Ebbe a verzióba már marhahús is került a húspépbe. A marhahús ugyanis nagyon jó hatással van a húskészítményekre a víztartás, a rugalmasság, a termék állagának kialakítása terén – hívta fel a figyelmet a szakember.

A Magyar Élelmiszerkönyv szerint a virsli legfeljebb 26 milliméter átmérőjű, természetes vagy műbélbe töltött húspépet (prádot, vagyis az adott terméknek megfelelően aprított friss hús, víz és engedélyezett élelmiszer-adalékanyag felhasználásával készült kötőanyag tartalmazó massza) tartalmazó, főzéssel hőkezelt, füstöletlen, füstölt vagy füstízesítésű homogén metszéslapú termék.

Mostanra a 26 milliméteres átmérőnél vékonyabb termékek felé ment el az iparág, korábban 30 milliméter volt az előírás

– jegyezte meg Pleva György, hozzátéve, hogy a hosszúságot nem szabályozza az élelmiszerkönyv.

Ahhoz, hogy a virsli elnevezést ráírhassa a gyártó a csomagolásra, az szükséges, hogy a hústartalom (az előírások szerint az állat vázizomzatából származik) legalább az 51 százalékot elérje, és legfeljebb a késztermék 10 százaléka lehet csontokról mechanikusan lefejtett hús. Utóbbi a húsipari zsargonban járatlanok kedvéért tulajdonképpen olyan húsmassza, ami a színhús lefejtését követően a csontokon maradt húsmaradványokból, zsírból és kötőszövetből áll, és amit a csontokról nagy nyomással 20-30, vagy akár 100 atmoszférás passzírozással fejtenek le – az élelmiszerkönyv szerint emberi fogyasztásra alkalmas, de alacsonyabb minőségű termék.

A hústartalomra vonatkozó arányok 2017-ben változtak utoljára: a minimális hústartalmat 40-ről 51 százalékra emelték, a fehérjetartalom 10-ről 11 százalékra nőtt, és ekkor maximálták 10 százalékban a csontokról mechanikusan lefejtett hús (MSM) arányát is. A zsírtartalom egyébként 25 százalék lehet. Utóbbit nem is szabad a hústartalomba beszámítaniuk a gyártóknak, szigorúan a fehérjetartalomként lehet csak elszámolni, és jellemzően azért szokták beletenni a gyártók, mert olcsóbb – jegyezte meg Pleva György. Persze a 10 százaléknál magasabb MSM tartalommal is lehet forgalmazni húskészítményt, csak nem virsli néven. 2017-ben csökkentették a sótartalmat is 2,5 százalékról 2,2 százalékra. Emellett szigorították a termék állományára vonatkozó szabályokat is, előírván, hogy 2 milliméternél kisebbnek kell lennie a légüreg nagyságnak és azt is, hogy nem tartalmazhat 2 milliméternél nagyobb ín- és kötőszöveti hártyadarabot.

Akkor nevezhető sertés, pulyka, borjú, vagy egyéb állatból készített terméknek egy virsli, ha az 51 százalékos hústartalom legalább 70 százalékát az adott faj adja. Vagyis esetünkben ha az 51 százalékos hústartalom legalább 70 százalékban sertésből származik A sertés-baromfihús elegy ritka, azonban a megfelelő ízhatás, állag és aroma elérése érdekében még a túlnyomórészt baromfihúsból készülő termékhez is kell sertésszalonnát adni – osztott meg egy műhelytitkot Pleva György.

Az élelmiszerkönyvi előírásoknak megfelelő virsli egyenletes vastagságú, nyersen és főzve is deformáltságtól mentes. Felülete nem lehet szennyezett, burkolatának – legyen az műbeles vagy juhbeles – szintén egyforma simának, tisztának, sérülésmentesnek kell lennie, valamint a terméket végig zárnia kell. Egyébként ma már az ehető burkolatok is többfélék lehetnek: van a hagyományos juhbeles verzió, de van mesterségesen, kollagénből előállított is. A burkolat alatt folyadék-, lég és zsírzsák nincs. Egyébként a Nébihes, és más fogyasztóvédelmi fókuszú teszteknél kifejezetten vizsgálják, hogy a műbeles termékeknél színezett-e, és ha igen, mennyire az a burkolat, mivel az félrevezetheti a vásárlót. Metszéslapja a virslire jellemző színű, egyenletes és jellemző szín-intenzitású, drappos-rózsaszínes, homogén. A fűszereloszlás egyenletes. Csontszilánktól, porctól, szőrtől, szennyeződéstől és idegen anyagtól mentes.

Az is fontos minőségi elvárás, hogy a virsli tapintásra rugalmas kell legyen, nem lehet se puha, se kemény. Ahogyan az is, hogy rágás után jól összeálló, melegen lédús legyen. Törés, vagy harapás során kívánatos, hogy roppanjon. Erősen befolyásolja az élvezeti értékét, hogy mennyire harmonikusan érezhető a termék illatában és ízében a bors és a fűszerpaprika, a füstölt, vagy füst ízesítésű virsliknél a füst, vagy füstillat. Ahogyan az is, hogy megfelelően sós legyen. A jó virsli magától értetődően idegen-, mellék- és utóíztől, idegen és mellék szagoktól mentes.

A vaktesztünk során végül 3 percre forrásban lévő vízbe tett virsliket teszteltünk, többek között a külső megjelenését, állományát, illatát és ízét pontozva 1-5-ig. Szubjektív megjegyzések ezúttal is bőven akadtak, és az értékelőlapokat átnézve azért akadtak meglepő dolgok is, tekintve, hogy volt olyan termék, amit ugyan a többség összegezve bőven 10 pont fölé értékelt, azonban valaki szerint azonban összesen csak 8,5 pontot érdemelt. Vagyis az egyéni ízlés most is erőteljesen érvényesült. A maximális 20 pontot egyébként egyetlen termék sem érte el, egyetlen értékelőnél sem, de azért akadt egy 19 pontos is. Az eredményeket termékenként összegeztük, majd átlagoltuk.

Az eredmény

Wiesbauer Prémium Bécsi Virsli juhbélben, 2x200 gr, 999 forint – 14,92 pont

A legtöbb pontot elért sertés és marhahúst is tartalmazó virslit ugyan volt, aki kissé sósnak találta, azonban a legtöbb kolléga kifejezetten pozitívan értékelte, hogy jól roppan, és kellemesen harmonikusnak ítélte az illatát és az ízét is. Többen kiemelték a kellemesen intenzív füst ízét. Szintén a pozitívumok között említették, hogy ehető juhbélbe töltötték.

Pick Roppanós Virsli, 275 gr, 899 forint – 14,42 pont

A második legjobbnak talált virsli ugyancsak sertés és marhahús felhasználásával készült. A kollégák kifejezetten pozitívan értékelték, hogy kellően roppanós, és kellemesen harmonikus az íze. Volt, aki számára ez volt az abszolút nyertes ízben, és persze most is akadt, aki épp ellenkezőleg, ízetlennek találta. Másnak az szúrt szemet, hogy a belbecs megtekintéséhez felvágott virsli metszlapjában több bőrkedarab is volt.

Lidl Dulano Bécsi Juhbélben, 2x200 gr, 1099 forint – 13,78 pont

Viszonylag könnyen roppant, ami számos jó pontot hozott az értékelésnél. Ennek ellenére megosztotta a tesztelőket, mert akadtak többen is, aki ízre a maximális 5 pontot adta, más viszont májas ízre panaszkodva épp csak a felét. Akadt tesztelőnk, akinél esztétikai szempontok rontották le az összbenyomást, mivel sokallta a félbevágott termék metszlapján feltűnő buborékokat, volt, aki teljesen átlagosnak találta, és végig 3 pontos értékelést adott minden kategóriában.

Aldi Bécsi Virsli, 2x200 gr, 1099 forint – 13,42 pont

A negyedik helyre befutott, sertés és marhahúst is tartalmazó virsli is megosztotta a kollégákat, és bár túlnyomórészt megfelelő állagúnak, kinézetűnek ítélték, volt, aki épp ezekre a kategóriákra adta a legkevesebb pontot, miközben ízre épphogy a legjobbnak találta. Akadt, aki szerint minden szempontból átlagos a termék, és épp ezért minden rubrikába 3-ast írt. Volt, aki a nagy versenytárs Lidl termékéhez hasonló ízvilágúnak, ám fűszeresebbnek találta. Többeknél az rontotta az értékelést, hogy túlzottan is borsosnak érezték. A felületén is nagyobb borsdarabok látszottak, volt, akinél ez szintén inkább lefelé húzta az értékelést.

Kométa Ínyenc Bécsi Virsli, 640 gr, 1599 forint – 12,92 pont

Az ötödik helyre sorolt virsli szintén alaposan megosztotta a kollégákat, volt, aki minden értékelési szempontra 4 pontot adott, ezzel szemben akadt, aki inkább a 2 pontokat szórta, mondván furcsa az állaga. Mások ezzel szemben inkább a kinézetét, kellemes színét, állagát értékelték inkább. A kicsit rágósnak érzett burkolata többeknél rontotta az összképet, noha ízre és illatra kifejezetten kellemesnek találták. És akadt, aki ebben érezte a legtöbbnek a hústartalmat.

Zimbo Bécsi Virsli, 1 kg, 1899 forint – 8,57 pont

Az utolsó előtti helyet megcsípő virsli pontszámait az íz és az illat kategóriák húzták le legjobban. A tesztelőink műízt, jellegtelenséget emlegettek visszatérően. Az emészthető műbélbe töltött virsli csak sertéshúst tartalmazott, és hústartalma az egész mezőny egyik legalacsonyabb aránya volt. Az állagával és a kinézetével valamivel jobban ki voltak békülve, azonban 3-asnál jobbat egyik kategóriában sem kapott.

Auchan Bécsi Sertésvirsli, 2x200 gr, 1099 forint – 7,92 pont

Ezt a virslit nagyon nem díjazták a kollégák, volt, aki ijesztőnek találta a külsejét, más a túlzottan sok bőrkedarabot kifogásolta amellett, hogy nem is roppant. A legtöbb egypontos értékelést begyűjtő termék volt a teszten. Volt, aki annyival summázta a kóstolást, hogy „ettem valamit, de mit?!” És akadt, aki szerint rosszabb volt, mint a korábban kóstolt vegán termék.

A beépített meglepetés

És ha már a szilveszter a tréfák és a mulatság ideje, gondoltam én is megviccelem a kollégákat, és versenybe küldtem a tudtuk nélkül egy vegán virslit is. A bolt polcáról hirtelen felindulásból találomra levett Just Veg! Vegán frankfurti (200 gr, 599 forint) fantázianevű termék nem elsőként, de az elsők között került a tányérjukra. Azt, hogy nem sertésvirsli, végül is senki nem szúrta ki, bár volt, aki egyszerűen csak annyit írt megjegyzésként a termék láttán, kóstolása után a lapra, hogy értékelhetetlen. Akitől a legtöbb, összesítve 9 pontot begyűjtötte, az is inkább a külső megjelenését, az állagát díjazta, azért megjegyezve, hogy ez nem virsli. És elhangzott az is, hogy ha virsliként forgalmazzák, lehet, hogy megérne egy közérdekű bejelentést. (A csomagolás későbbi áttanulmányozása után erre végül is nem adott okot)

A legmegengedőbb kolléga ízre és illatra 2-2 pontot adott neki, érdekesnek minősítve, a többi tesztelőnk mélyen ez alá pontozta le a glutén és szójamentes, füstölt és füst ízesítésű hőkezelt növényi alapú terméket. Volt, aki ehetetlennek, más tömören szörnyűnek találta. Volt, aki szerint egyáltalán nem volt íze, más szerint épphogy az volt a baja, hogy van, neki, de minek, mert műanyag. De akadt, aki szerint állagra elég pástétomszerű volt. A műbélben forgalomba hozott termék egyébként javarészt vízből és kókuszzsír készítményből áll, fehérjetartalmát jelentős részt napraforgó fehérje adja, a színét pedig a vas-oxidnak köszönheti. A húsevő kollégák értékelése alapján még van hova fejlődni az ízesítéssel. A termék végül 4,78 pontos átlaggal zárta a tesztet.

Mit mondjak, nem köszönték meg az ötletet.

És a bónusz, a meglepetés

A érzékszervi, kedveltségi tesztünk elvégzése után tette közzé szokásos éves fogyasztóvédelmi ellenőrzésének eredményét az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az akkreditált fogyasztóvédelmi labor alapos, az összetételre koncentráló vizsgálata során 2021-ben húszból öt virslinél tapasztalt valamilyen jelölési hibát, amit azt elmúlt évek javuló tendenciája után visszaesésként értékeltek.

A közlemény szerint két termék zsírtartalma magasabb volt a megengedhetőnél, ezek így a továbbiakban nem árusíthatók virsliként. A fogyasztóvédelmi honlapról letölthető listát böngészve derült ki, hogy az egyik kifogásolt termék – persze bőven lehet, hogy nem ugyanabból a minőségmegőrzési idővel gyártott tételből, mint amit az ITM vizsgált –, de a mi tesztünkbe is bekerült. A közlemény szerint az Élelmiszerkönyvben megengedett legmagasabb zsírtartalmat felülmúló árucikk virsli megnevezéssel nem, helyette egyéb húskészítményként árusítható.

További két hentesáru esetében a címkén szereplő tápértékadatok nem egyeztek meg a laborban mért mutatókkal. Az egyikben zsírból volt több a csomagoláson jelzett mennyiségnél, a másiknak a zsírtartalma lefelé, fehérjetartalma felfelé tért el a tájékoztatástól. Ritkaságszámba menő, különös hibát vétett az ötödik elbukott virsli forgalmazója. A termék tényleges sótartalma megfelelt az előírásoknak, ennek ellenére a feliratban a megengedettnél magasabb értéket szerepeltettek. A tárca közölte azt is, hogy a kifogásolt virslik gyártóival szemben megtévesztő tájékoztatás és az előírások be nem tartása miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult.

