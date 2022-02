Majdnem minden családhoz megérkezett az adó-visszatérítés

Mostanra már nagyjából minden családhoz megérkezett az adó-visszatérítés. A kormány több mint 600 milliárd forintot fizetett ki a gyermeket nevelő szülőknek – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalára felkerült videóüzenetében. Emlékeztetett: családi adó-visszatérítésre még soha nem volt példa Magyarországon, ez egyszerre egy nagy adócsökkentés és családtámogatás is.

A kormányszóvivő végül arról is beszélt, hogy április 3-án lesznek a választások Magyarországon. Mint mondta, dönteni kell arról, hogy milyen országban szeretnénk élni, olyan országban, ahol nő a gazdaság, és ebből a gyermekes családok is egyre jobban részesülnek, vagy ismét a Gyurcsány-korszakban, amikor gazdaságilag tönkretették az országot, és elvették a családtámogatásokat.

Mit tehet, aki nem kapta meg a visszatérítést?

Ha valaki jogosult rá, mégsem kapta meg az adó-visszatérítést, annak lehet az az oka, hogy nem töltötte ki a VISSZADO-nyomtatványt az ügyfélkapuján keresztül. Aki elmulasztotta 2021. december 31-ig benyújtani a nyilatkozatot, vagy a NAV sem ismeri az utaláshoz szükséges adatait, az az szja-bevallásában veheti igénybe az adó-visszatérítést, amihez segítséget nyújt a NAV által elkészített bevallási tervezet – írja a Pénzcentrum.

Ha valaki dolgozott és adózott is 2021-ben, kitöltötte a nyilatkozatot, ennek ellenére február 14-én nap végéig nem jött meg az szja-visszatérítése, akkor érdemes utánajárni, mi történt. Ehhez érdemes megkeresni a NAV-ot, például a 1819-es infóvonalon. Emellett a Kormányablakban is lehet érdeklődni a lehetséges problémáról.

Ha levél is érkezett a miniszterelnöktől, akkor feltehetően a pénznek is meg kell érkeznie február 14-én nap végéig. A postai értesítések ugyanakkor általános tájékoztatást tartalmaznak, konkrét számadatokat a visszatérítés összegéről nem.

Sokan egy fillért sem kapnak

Angyal József adószakértő becslése szerint az 1,9 millió jogosultból csak körülbelül 1,3 millióan kapnak most szja-visszatérítést. Ennek oka, hogy a Pénzügyminisztérium a korábbi években is azt nyilatkozta, hogy 500 ezer magánszemély egyáltalán nem fizet szja-t, mert a családi és egyéb adóalap-kedvezmények lenullázzák az adóalapját. Ez az 500 ezer ember most hiába várja az szja-visszatérítést. De ugyanígy nem kapják most meg a jogosultak közül a nem katás egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők sem – ők az adóbevallásukban érvényesíthetik majd a visszatérítést.

Úgy tudja, sokan vannak, akik kitöltötték ugyan a VISSZADO-nyomtatványt, elméletileg jogosultak is lehetnének, de a családi adóalap-kedvezmény igénybevétele miatt nem vontak tőlük szja-t. Ők sem kapnak most semmit. A szakértő hozzátette, majd a bevallásban is lehet még érvényesíteni az szja-visszatérítést. Ez viszont csak a magánszemélyek aktív közreműködésével, a családi kedvezmény házaspárok, élettársak közötti átcsoportosításával történhet meg – írja a 24.hu.