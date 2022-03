Újabb történelmi mélypontra került a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon hétfő hajnalban: az euró hat órakor 387,94 forinton állt, magasabban a péntek esti 385,72 forintnál. Hajnalban a svájci frank árfolyama 384,51 forintról 387,55 forintra nőtt, miután korábban rekordszinten, 388,29 forinton is állt. A dollár árfolyama 353,26 forintról 356,52 forintra nőtt, de ennél magasabban, 357,38 forintos csúcson is jegyezték.

Már 390 forint felett az euró

Reggel 8 óra körül átlépte a 390 forintos lélektani határt az euró árfolyama. 8.05-kor 390,2 forintot kértek egy euróért a bankközi devizapiacon. Ezt követően átmenetileg visszatért a 390-es szint alá, de cikkünk frissítésekor, 8.47-kor ismét 390,2 forint körül forgott az euró.

A zuhanás később sem állt meg: 9.14-kor már 393,2 forintot ért egyetlen euró,

reggel pedig 393,4 forint felett érte el az új történelmi mélypontját az euróval szemben.

A háború miatt kialakult nemzetközi befektetői hangulat komoly hatással van a magyar fizetőeszközre, napok óta folyamatosan történelmi mélypontokat üt.

A forint árfolyama a feltörekvő devizákkal mozog együtt, és amíg tart az orosz–ukrán háború, addig jelentős forinterősödésre nincs igazán kilátás. Ugyanakkor Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint „egyszer úgyis vége lesz”. Szerinte talán a legnagyobb kérdés ekkor majd az lesz, hogy hová tér majd vissza az árfolyam – ezt jelenleg nem lehet megmondani.

Kedden lép(het) az MNB

Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ülést tart – igaz, nem kamatmeghatározó ülést –, de a jegybank ezen az ülésen is dönthet a kamatokról, sőt, akár rendkívüli kamatdöntés is jöhet. Az MNB múlt kedden jelentette be egyébként, hogy „kész bármikor beavatkozni a forint érdekében”. Az Indexnek akkor Virovácz Péter, az ING vezető elemzője azt mondta, hogy jelenleg még elhanyagolható a reálgazdasági hatás.

Török Zoltán hétfőn, amikor a forint árfolyama átlépte a 390-es szintet az euróval szemben, azt mondta az Indexnek, hogy

leginkább a lengyel és a magyar gazdaságot érinti a szomszédban zajló háború a két ország gazdaságainak kitettsége miatt.

Hozzátette, hogy a cseh jegybank már lépett, intervenciót vezettek be a korona védelme érdekében – a cseh jegybank több devizatartalékkal rendelkezik, mint a magyar. Viszont a lengyel złotyival együtt mozog a forintárfolyam, így ez most nem országspecifikus történet, sőt, az euró is jelentősen gyengül épp a dollárral szemben.

Nagy kérdés, mit lép holnap (kedden) a jegybank, de Török Zoltán szerint újabb kamatemelés várható – az még kérdéses, hogy hozzányúlnak-e az alapkamathoz, vagy „csak” a kamatfolyosó változik. A múlt csütörtöki, 75 bázispontos emeléssel – az MNB 5,35 százalékon hirdette meg az egyhetes betéti tenderét – a jegybank megállítani ugyan nem tudta a forint gyengülését, de lassított rajta.

