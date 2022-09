A Matolcsy György vezette jegybankban is lehet 18 foknál melegebb

Most már hivatalos, hogy a 18 fokos fűtési limit nem vonatkozik az egészségügyi és szociális intézményekre, a gyermekvédelmi intézményekre, az általános iskolákra és a Magyar Nemzeti Bankra.

Szeptember elején derült ki, hogy az állami intézmények és gazdasági társaságok számára 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést ír elő a kormány. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 18 foknál nem lehet több a közintézményekben.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt hét szombati rendkívüli Kormányinfón pedig arról beszélt: a kormány megvitatja, hogy a 18 fokos átlaghőmérséklet csak a gimnáziumokban legyen kötelező, az általános iskolákban továbbra is maradjon a minimum húsz fok. Az erről szóló rendelet végül hétfőn meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A kormányrendelet rögzíti, hogy mely kivételezett intézményeket fűthetik 18 fok fölé a hidegben:

az egészségügyi intézményeket;

a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményeket;

a gyermekvédelmi intézményeket;

a bölcsődei ellátást nyújtó intézményeket.

„Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie” – fogalmaz a rendelet.

Ugyanakkor a Magyar Közlönyben szerepel egy olyan passzus is, mely szerint a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bankra sem vonatkozik a fűtési korlátozás. Ezt a Telex kérdésére maga a jegybank is megerősítette. Vagyis a jegybankot is fűthetik 18 foknál magasabb hőmérsékletre.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)