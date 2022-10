A megemelkedett gáz- és villanyárak miatt a németországi, valamint a svájci éttermek és szállodák elkezdték a vendégekre hárítani az energiaköltségeket. Ezek közül néhány hotel éjszakánként vagy tartózkodásért kér el pluszösszeget, mások átalánydíjat állapítottak meg.

A németországi Schleswig-Holstein tartományban körülbelül nyolcszáz szálloda működik,

és minden tizedik már bevezette az energiadíjat.

Az ötcsillagos Hotel Bareiss Baiersbronn például kilenceurós pótdíjat számol fel egy főre éjszakánként, így minden ott töltött éjszaka 3800 forinttal többe kerül, mint eddig – írja a Roadster.

Egy bajorországi szállodában személyenként és éjszakánként plusz öt eurót számolnak fel, máshol három eurót. Svájcban is energiapótlékot szed számos hotel, az öt szállodát üzemeltető Balance Family százalékos felárat állapított meg. Ez azt jelenti, hogy 1030 euró (442 ezer forint) felett öt százalék pluszköltség terheli a vendégeket, ez alatt pedig négy-, illetve háromszázalékos energiadíj fizetésére kötelezik őket. Mint írják, egyre több vendéglátóhely alkalmazza az energiaárak ilyen módon való áthárítását.

Az energiaárak növekedése Magyarországon is gondot okoz, nemrég az Index is beszámolt arról, hogy milyen legendás éttermek és szállodák zárnak be. Ebben a cikkünkben öt vendéglátóhely történetét mutattuk be.