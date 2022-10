Áll a bál a debreceni BMW-gyár építkezése körül. Gondola Zsolt Zoárd, a Civil Fórum Egyesület önkormányzati képviselője szerint több ezer külföldi, valószínűleg török vendégmunkás érkezik Debrecenbe, és egy ideig konténerházakban fognak lakni.

Azt a kérdést vetettem fel a közgyűlésen, megkérdezve a polgármesteri vezetést, hogy vajon ilyen mennyiségű külföldi munkavállaló érkezésére a város miként készült fel

– fogalmazott az ATV Híradójának a helyi ellenzéki politikus.

Az alufólia-sisakos performanszával ismertté vált DK-s Varga Zoltán, a párt Debrecenben élő parlamenti képviselője azt kifogásolta, hogy eredetileg magyar munkahelyek teremtését ígérték a gyár beharangozásakor.

Most azt halljuk, hogy több mint kétezer pakisztáni, török, meg ki tudja, milyen vendégmunkást akarnak idehozni. Bódévárosba telepítve, ahol se a közbiztonság, se a közegészségügy, se az egészségügyi ellátás, se az oktatás, se semmi nem lesz megoldva

– fogalmazott Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője.

Ezzel szemben Papp László, Debrecen fideszes polgármestere arról beszélt, hogy az eddig a befogadás fontosságát hangsúlyozó ellenzék szólal fel az ideérkező külföldiekkel szemben, a Debrecenbe érkező vendégmunkásokkal pedig nem lesz gond, akárcsak a helyi közbiztonsággal.

Új magyar autóváros épül: Debrecen

„Ha akarnánk, se tudnánk elkerülni, hogy nemzetközi központ váljon a városból, ahol jelenleg az elektromobilitás és energiatárolás új európai centruma van kibontakozóban. A növekedési paraméterek pozitív képet mutattak az elmúlt nyolc évben a városba érkezett működő tőkének köszönhetően” – nyilatkozta az Indexnek október közepén adott interjújában Papp László, Debrecen polgármestere.

A debreceni városvezető akkor arról is beszélt, hogy sokan ugyan recesszióra számítanak, több ezer milliárd forintos munkahelyteremtő beruházásaik, köztük a BMW is azt jelzik, hogy a recesszióból Debrecen akár profitálhat is. A Debrecenbe beáramló működő tőke meghaladja a 10 milliárd eurót, azaz a 4000 milliárd forintot – tette hozzá a polgármester.

Tisztán elektromos BMW modell is készül majd Debrecenben

A debreceni BMW-gyár alapkőletételére június elején került sor, a közel négyszázmilliárd forintos beruházással a tervek szerint több mint ezer új munkahely jön létre. Továbbá évi 150 ezer járművet fognak előállítani Debrecenben.

Szintén a tervek között szerepel, hogy 2025-ben a debreceni BMW-gyárban elindul egy vadonatúj, tisztán elektromos modell gyártása, amely egyelőre nem szerepel a német autómárka kínálatában.

(Borítókép: Az épülő BMW-gyár Debrecenben 2022. október 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)