Még hogy válság: rekordot döntött a pénteki Black Friday a világon

Beérkeztek az adatok: az Euronics és az eMAG is kimagasló eladási számokat ért el, forgalmi rekordok dőltek meg. Nemcsak Magyarországon, de az Egyesült Államokban is meglódultak az eladások a Black Friday hétvégéjén. A legnagyobb slágertermékek a kisebb-nagyobb elektronikai eszközök, öblítők és más fogyóeszközök voltak, de rendkívül sokan vették meg a karácsonyi ajándéknak szánt játékokat, vagy szereztek be új laptopot.

A Black Friday-eladások várhatóan meghaladják a 9 milliárd dollárt az Egyesült Államokban, ezzel új rekord születhet – írja a CNBC.

A hálaadás utáni nap teljes online forgalma várhatóan meghaladja a 9 milliárd dollárt – derül ki az Adobe adataiból, amely a kiskereskedők weboldalain történő eladásokat követi nyomon. Ez rekordot jelentene. Így valószínűleg ez lesz az eddigi legnagyobb online Black Friday.

Ezzel párhuzamosan a Mastercard előrejelzése szerint a Black Fridayen 15 százalékkal nőnek majd az eladások a tavalyi évhez képest.

A Shopify adatai alapján világszerte 1,3 millió dollárt költöttek el percenként online a Black Friday pénteki napján.

Az Egyesült Államok keleti időzónája (ET) szerinti 18 óráig (magyar idő szerint éjfélig) a vásárlók 7,28 milliárd dollárt költöttek a weboldalakon. Az Adobe szerint ez a szám akár 9,2 milliárd dollárra is nőhet, mielőtt a nap véget érne.

A rekordot jelentő költést megelőzték a hálaadásnapi vásárlások, amikor is a fogyasztók minden eddiginél többet, 5,29 milliárd dollárt költöttek online, ami 2,9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az Adobe szerint a vásárlók normál esetben 2-3 milliárd dollárt költenek online egy nap alatt.

A vállalat felmérése szerint az Apple termékek fogytak a leginkább:

Okosórák

AirPodok

Intelligens hangszórók és televíziók

Ezenkívül sokan vásároltak eszpresszógépet és játékkonzolt, valamint Hatchimals és Squishmallows játékokat.

Az Adobe megjegyezte, hogy a mobilos vásárlás is rekordot döntött idén, az okostelefonokról történő értékesítés a hálaadásnapi online eladások 55 százalékát tette ki.

A vállalat előrejelzése szerint ezek az eladások a teljes fekete pénteki eladások 53 százalékát teszik majd ki.

Emellett az erős kedvezmények arra csábították az inflációtól megfáradt fogyasztókat, hogy több terméket tegyenek a kosarukba. Az átlagos rendelési volumen 12 százalékkal nőtt a szezonban. Különösen a játékok vezettek kiemelkedő kereslethez, az ajánlatok akár 33 százalékos kedvezményt is jelentettek – ismerteti a CNBC.

A kiskereskedők számára ezek a számok biztató jelzést adhatnak az előttük álló hetekre vonatkozóan. A korai ünnepi előrejelzések visszafogottak voltak. A Target, a Macy’s, a Nordstrom és más vállalatok október végén és november elején az eladások visszaeséséről számoltak be.

A fogyasztói hangulat az elmúlt hónapban gyengült, mivel az infláció négy évtizedes csúcs közelében mozog.

Ez fokozta a kiskereskedőkre nehezedő nyomást a Black Friday-hétvégén, amely gyakran az ünnepi vásárlási szezon legnagyobb akcióival jár együtt.

Az Adobe várakozásai szerint a Cyber Week, azaz a hálaadás napjától a kiberhétfőig tartó öt nap mintegy 34,8 milliárd dollár online költést generál, ami közel 3 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest. A Cyber Monday várhatóan a legnagyobb online vásárlási nap lesz, a cég előrejelzése szerint a forgalom meghaladja majd a 11,2 milliárd dollárt.

A Mastercard előrejelzése szerint a költekezést a boltokban történő vásárlás fogja hajtani, ami tavaly a Covid miatt visszafogottabb volt. A Mastercard becslései szerint idén 18 százalékkal nő az üzletekben történő értékesítés.

„Számítsunk arra, hogy a Black Friday-vásárlás idén minden csatornán teljes erővel zajlik majd” – idézte Steve Sadove-t, a Mastercard vezető tanácsadóját a CNN.

Forgalmi rekordok Magyarországon is

Az Euronics tapasztalatai alapján a vásárlók egyre korábban kezdik meg a karácsonyi ajándékok beszerzését, és már az ünnepekre előre gondolva élnek az őszi kuponnapok, illetve a Black Friday-akciók lehetőségeivel is.

Az idei Black Friday-időszak alatt például több mint 80 000 termék talált gazdára az Euronics üzleteiben, ami 54 százalékkal nagyobb az októberben eladott árucikkek mennyiségénél.

A 2022-es Black Friday alatt a legkeresettebb termékkörök az Euronics üzleteiben:

a kézi porszívók,

okostelefonok,

air fryerek voltak a műszaki áruházláncnál.

Top ötben végeztek a hőszivattyús szárítógépek és az 55–58 col közötti televíziók is.

A legmagasabb árbevételt az okostelefonok hozták, az Euronics-vásárlók átlagosan 140 ezer forintot költöttek ebben a kategóriában.

Így tehát sokan számíthatnak arra, hogy a fa alatt egy új mobiltelefon várja majd őket – a legkeresettebb márkák a Samsung, az iPhone és a Xiaomi voltak – árulta el az Euronics.

Felrobbant az online értékesítés

Az eMAG Black Friday-kampánya november 18-án reggel hét óra után kezdődött, és másnap hajnali 2 óráig tartott.

A Black Friday során több mint 166 ezer vásárló több mint 375 ezer termékre adott le rendelést 10,5 milliárd forint összértékben, ami új forgalmi csúcsnak számít a cégnél.

A fekete pénteki termékek nagyjából harminc százalékát a kampányhoz csatlakozó Marketplace-kereskedőpartnerek kínálatából rendelték meg az ügyfelek – ismertette közleményében az eMAG.

A reggel és napközben érkező fekete pénteki vásárlók átlagosan közel 3 terméket tettek a kosarukba, míg az esti és éjjeli látogatók jellemzően egy-egy akciós terméket vettek meg, így a végleges forgalmi adatok alapján egy ügyfél átlagosan 2,3 darab árucikket rendelt. Az online bankkártyás fizetések aránya idén több mint 45 százalék volt a tavalyi 39 százalékhoz képest.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is reggel vásárolták a legnagyobb értékű, eleve megvenni tervezett termékeket, például háztartási gépet, tévét vagy laptopot, de a mostani fekete péntek esetében a péntek déli ebédidő tájékán is volt egy második hasonló roham, illetve este tízkor is visszatértek a tudatos vásárlók, mert ekkor is jelentősen megugrott a nagyobb értékű termékekre leadott rendelések száma.

A rendelések átlagos értéke idén a Hajdú-Bihar megyei (88 284 forint) és Pest megyei (79 481 forint) vásárlók esetében volt a két legmagasabb,

a harmadik helyre pedig a Csongrád megyei vásárlók kerültek 78 821 forintos átlaggal. A teljes országra vonatkozó fekete pénteki átlagos kosárérték idén 74 971 forint volt.

Laptop, kazán és tévé

A 2022-es Black Friday legdrágább megrendelt terméke egy különlegesen jó felszereltségű Apple MacBook Pro notebook volt 1 599 990 forintos kedvezményes áron, de egymillió forint felett rendeltek még Apple asztali munkaállomást, 195 centiméteres képátlójú OLED-tévéket és egy nagyvállalati nyomtatót is – közölte az eMAG.

A rezsicsökkentés jegyében egy fekete pénteki vásárló egy teljes lakás fűtésére alkalmas, szilárd tüzelésű kazánt rendelt akciós áron, egy kicsivel több mint egymillió forint értékben.

A tíz legdrágább fekete pénteki termék fennmaradó része a prémium OLED- és miniLED-okostévék közül került ki.

A legnépszerűbb termékek

Ehhez képest egy átlagos fekete pénteki vásárló bruttó 170 ezer forint körüli árú tévét választott, laptopra pedig 123 ezer forintot költött. A tableteket 120 ezer forint körüli átlagáron rendelték, a mobiltelefonok eladási átlagára pedig 181 ezer forint volt.

Játékot közel 20 ezer forintért rendeltek a Black Fridayen az emberek, a húsz legnépszerűbb termék mindegyike a LEGO-szettek közül került ki.

A hűtőszekrények átlagos eladási ára 152 ezer forint körül mozgott, a mosó- és szárítógépeké pedig majdnem elérte a 168 ezer forintot. A napi háztartási cikkek közül egyértelműen a nagy kiszerelésű, akciós öblítő volt a legnépszerűbb, amelyet a mosogatógép-kapszula és a vécépapír követett – ezekre a termékekre egy tipikus ügyfél 13 ezer forintot költött.

Kávéra, teára, illetve alkoholos és alkoholmentes italokra 5-6 ezer forint körüli összeget fordítottak. Érdekesség, hogy míg kutya- és macskaeledelre közel 12 ezer forintot szántak a vásárlók, akciós árú tartós élelmiszerre nagyjából feleennyit költöttek az eMAG fekete péntekén.

Az eMAG Black Friday egyetlen napon át tartó akciói megmozgatták a hazai online vásárlóközönség több mint kétharmadát.

Azt gondolom, hogy ez az eredmény rendhagyónak számít a magyar kiskereskedelmi piacon. Vásárlóink érzékelhetően tudatosabban álltak az idei fekete péntekhez, impulzusvásárlók helyett felkészült, tájékozott fogyasztókkal találkoztunk az oldalon, akiknek több százezer releváns ajánlattal készültünk” – mondta el Várkonyi Balázs, az eMAG igazgatótanácsának elnöke.

A 2022-es eMAG Black Friday legnépszerűbb termékkategóriái:

Baba-mama termékek és játékok, 51 376 darab Szépségápolási készülékek és termékek, 35 669 darab Laptopok és IT-termékek, 34 403 darab Televíziók és szórakoztató elektronikai termékek, 25 023 darab Háztartási kisgépek, 23 144 darab Háztartási eszközök és tisztítószerek, 23 060 darab Barkács- és lakberendezési termékek, 17 458 darab Okostelefonok és okosórák, 14 497 darab Hűtőszekrények és mosógépek, 6790 darab Divattermékek, 5559 darab

Az igazi vásárlási láz decemberben jön

A Black Fridayt övező kiugró érdeklődés ellenére azonban továbbra is a december a legforgalmasabb időszak, ráadásul ilyenkor a vásárlók szeretnek ellátogatni az áruházakba, és személyesen átnézni a kínálatot. 2021 decemberében például közel 60 százalékkal több vásárló fordult meg az Euronics üzleteiben, mint novemberben.

A vásárlói létszám növekedését természetesen az árbevétel emelkedése is szorosan kíséri: 2021. decemberben az Euronics árbevétele 28 százalékkal emelkedett novemberhez képest, míg az eladott termékek száma ugyanezt az időszakot vizsgálva 50 százalékkal nőtt. Decemberben a műszaki áruházlánc adatai alapján szabályos vásárlási láz indul be, már a hónap első napjaitól láthatóan megnövekszik az ügyfélszám az áruházakban és a rendelések száma a webáruházban.

2021 decemberében az Euronicsnál a legnagyobb érdeklődés a kávéfőzőket, az air fryereket, a porszívókat és az egyéb kisgépeket övezte, de nagy volt a kereslet a telefonokra, a 43–50 col közötti méretű televíziókra, a játékkonzolokra és az okosórákra is. Tavaly ebben az időszakban átlagosan 41 ezer forintot költöttek el a vásárlók egy alkalommal, ez a kosárérték a 43–50 colos televíziók körében átlagosan 242 ezer forint, a kisgépek kategóriájában pedig 23 ezer forint volt – ismertette közleményében az Euronics.

Magasabbak lesznek az árak

A teljes piacon tapasztalható infláció, illetve a továbbra is akadozó áruellátási láncok idén a műszaki kereskedőket is árkorrekcióra kényszerítették, ami miatt a vásárlóknak várhatóan a tavalyi évhez képest mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk majd egy-egy karácsonyi ajándékért.

„Bár szinte minden piaci szegmensben elszálló árakkal találkozhatunk, és közel 1000 munkavállalót foglalkoztató cégként mi is kénytelenek voltunk emelni az árakat, ugyanakkor a helyzetünk viszonylag kedvező. Idén márciusban nyitottuk meg 28 ezer négyzetméteres raktárbázisunkat, ahol lehetőségünk nyílt felkészülni arra, hogy nagyobb mennyiségben előre raktározzuk el akár már a karácsonyi időszakban értékesíteni kívánt árucikkeket is. Az olyan termékek esetében, amelyekből nem adnak ki évente vagy félévente újabb szériát, azaz amelyek nem változnak olyan gyorsan, még az árfolyamok elszállása előtt be tudtuk raktározni a szükséges mennyiségeket. Ennek köszönhetően decemberben még a piaci átlaghoz képest kedvezőbb áron tudjuk kínálni a vásárlóknak ezeket az eszközöket” – teszi hozzá Fazekas Bálint.

A kereskedelmi ügyvezető szerint azonban az olyan innovatív, gyorsan fogyó és cserélődő termékkörök esetében, mint például a telefonok, a vásárlóknak érdemes számolniuk a piaci helyzetből adódó áremelkedéssel.

Megugrott az utalványok népszerűsége

Azok számára, akik nem biztosak abban, hogy a meglepetésként vásárolt árucikk elnyeri-e majd az ajándékozott tetszését, jó választás lehet egy vásárlási utalvány. Ezzel a lehetőséggel Fazekas Bálint szerint minden évben sokan élnek: „A vásárlási utalványok iránti megnövekedett igény már októberben jelentkezik. 2021 októberében az előző hónaphoz viszonyítva 17 százalékkal nőtt az utalványok eladása, míg novemberben 178 százalékos, decemberben 73 százalékos növekedés volt tapasztalható a megelőző hónapot figyelembe véve.”

