A Holtankoljak.hu sem bírja az üzemanyaghiány miatt pánikoló autósok rohamát

Percről percre száradnak ki a magyar benzinkutak, az üzemanyaghiány egyre drámaibb méreteket ölt idehaza. A kutak előtt kígyózó sorok alakultak ki, a várakozó járművek helyenként már a forgalmat is megakasztják. Sokan a Holtankoljak.hu oldalon igyekeznek tájékozódni arról, hol juthatnak még benzinhez vagy dízelhez. Kedd este olyan sokan rohamozták meg a webhelyet, hogy az elkezdett akadozni, az egyes menüpontok alig akartak betölteni.

A Holtankoljak.hu fontos információkkal látja el az autósokat, az oldalra ellátogatva az árváltozásokról és a nemzetközi árakról is tájékozódhatunk, előbbi menüpont még a benzinárstop bevezetése után is gyakorta frissült. A térkép menüpontra kattintva pedig annak nézhetünk utána, hogy a közelünkben található kutak meddig vannak nyitva, és azt is megtudhatjuk, hogy a keresett töltőállomásokon milyen típusú üzemanyagokhoz juthatunk hozzá – természetesen az aktuális árak feltüntetése mellett.

„Békeidőben” legalábbis nem jelent problémát hozzájutni ezekhez a tudnivalókhoz, de a mostani válságos helyzetben még ez sem megy könnyen. Az Index olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy kedd este elkezdett „haldokolni” az oldal, olyan sokan igyekeztek a megnyitásával a böngészőben – a kiszolgáló szerver egyszerűen nem tudott mit kezdeni a váratlanul jelentkező túlterheléssel.

Aki most megpróbálja megnyitni a Holtankoljak.hu oldalt, azt tapasztalhatja, hogy az nagyon lassan tölt be, ha betölt egyáltalán. Nekünk a beágyazott térkép a világért sem akart megjelenni, de nem akarjuk elengedni olvasóink kezét, ezért a Totalcarra támaszkodva igyekszünk segítséget nyújtani azoknak, akik most mindennél jobban szeretnének tankolni. Az alábbi térképet böngészve rálelhetünk még olyan töltőállomásokra, ahol talán lehet még üzemanyagot kapni.

Az üzemanyaghiány napok óta frusztrálja az autósokat, nagyon sok helyen kaotikus állapotok alakultak ki. A Mol nem tudott jó hírrel szolgálni, az olajvállalat természetesen tisztában van a pánikvásárlás hatásaival, de jelezte, jelenleg képtelen importálni több üzemanyagot. Kedden az OMV az Index kérdésére arról tájékoztatott, hogy a magyarországi kútjain átmeneti készlethiány fordulhat elő.

„A Dunai Finomító alacsonyabb termelése, illetve a jelentősen megnövekedett kereslet miatt Magyarországon üzemanyaghiány tapasztalható. Az OMV Hungária Kft. jelenleg is mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatos importtal biztosítsa az üzemanyag-ellátást” – válaszolta lapunk érdeklődésére az OMV Hungária.

Önnek sikerült üzemanyaghoz jutnia Budapesten vagy vidéken az elmúlt napokban? Ha igen, ossza meg velünk történetét, írásban várjuk a tankolási mizériával összefüggő tapasztalatait. Küldje el nekünk!

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)