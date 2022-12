Körbenéztünk a kutakon, messze még a megoldás

Az üzemanyag iránti kereslet ilyen mértékű ugrása egyértelműen a pániknak tudható be – fogalmazott az Index megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Ezért és az olvasói levelek miatt is ismét nyakunkba vettük az országot a hazai ellátás felderítésére.

Úgy vettük az üzemanyagot, mintha az életünk múlna rajta. A napi forgalom a benzin esetében a normális piaci szint kétszerese volt, a dízelnél pedig csaknem a másfélszerese, ahogy arról a Mol ügyvezető igazgatója az Index megkeresésére tájékoztatott. A hiány azonnal nem szűnik meg a kormány rendkívüli bejelentése után. Helyszíni körkép az ársapka előtti tarthatatlan időszakáról.

Nem csak Pesten van pánik

Elsőként a fővárosban, a BAH-csomópontnál található OMV-töltőállomást vettük szemügyre. A budai benzinkúton akkora volt a sor, hogy már a közúti forgalmat akadályozták az autósok, komoly forgalomtorlódás volt a környéken. Nagyjából 10-15 perces várakozással lehet sorra jutni, és csak 95-ös benzin volt elérhető. Több autóst is megkérdeztünk, hogy honnan tudják, hogy itt lehet-e benzint kapni. Kivétel nélkül a Totalcarra hivatkoztak, hiszen a portál meglehetősen naprakész információkat közöl a kutak rendelkezésre álló mennyiségeiről. Az Indexnek nyilatkozó sofőrök mind arról számoltak be, hogy vagy nincs a környéken üzemanyag, vagy csak ennél jóval nagyobb sorbanállással lehet a töltőpisztolyhoz hozzáférni.

Ezt követően az M7-es kivezetőjén Balaton-felé vettük az irányt. Még Budapest határán olyan benzinkútra leltük, amely meglepő taktikát választott. Míg Putyin háborúja előtt ezen a töltőállomáson 10-12 töltőpisztoly is rendelkezésre állt, addig a benzinkút két szárnyán most csak 1-2 üzemel. Ezzel csökkentették az egyszerre kivehető forgalmat. Óriási sor volt itt is, ám molekulát lehetett kapni, egyedül a dízelre élt a 100 literes korlátozás. Meglehetősen érdekes, hogy rögtön az ezt követő Mol-kúton, amely pár kilométerre volt, szinte már alig érződött a forgalom – gördülékenynek tűnt a kiszolgálás.

Egy Pest-környéki független kisbenzinkúton viszont éppen elcsíptük a tulajdonost, ráadásul, elég élesen megfogalmazta a véleményét is. Szerinte egyértelmű a probléma tárgya: korábban több nagykereskedelmi cégtől is tudtak üzemanyagot beszerezni, mára ez csak egyre redukálódott.

Senki nem akar importálni, amíg a 480 forint a hatósági ár – fogalmazott a bejelentés előtt párórával.

Folyamatosan egyre kevesebb mennyiséghez férnek hozzá, és mára már tényleg nincs más lehetőségük, csak egy állomáson tudnak kiszolgálni. Szerinte hónapok telhetnek el, míg az import helyreáll az ársapka kivezetése után, és így helyreáll az ország üzemanyag-ellátása is.

Addig nem tud mit csinálni, csak vegetálni, hátha nem megy tönkre egy magyar kisvállalkozás.

Ezt követően kifelé haladtunk az M7-en, és azt tapasztaltuk, hogy az autópálya mellett ugyan nem csúcsidőben, de gördülékenyen ment a kiszolgálás. Martonvásáron aztán szembejött a valóság. A beszámolók szerint az egész környéken, csak 2 litert lehet egyszerre egy autóba tankolni, efelett csak piaci áron vételezhetünk üzemanyagot. Az okokat itt is egyértelműen abban látták, hogy Mol nem olyan ütemben tudja kiszolgálni őket, ahogy arra korábban példa volt.

A benzinkúton egy idős úr azt ecsetelte nekünk, hogy ez a harmadik benzinkút, ahova hazafelé betért. Mindenhol két litert vásárolt, szerinte „ezen a környéken ez így megy” – fogalmazott.

Érdekesség Telefonon utolértünk több Sopron környéki lakost is, akik érdekes trendre hívták fel a figyelmet: Sopronban is vannak ellátási problémák, de üzemanyaghiány nem jellemző – „előfordul”, hogy nem tudnak kiszolgálni autósokat esetleg egy-két töltőállomás nem üzemel. Vélhetően azért nem torlódnak fel az autók, mert a magyarok 10 ezrével járnak át nap mint nap Ausztriába dolgozni, és aki teheti, ott tankol, piaci áron. Tehát nem a bizonytalan magyar hatósági áron kapható üzemanyagot választják, hanem a piaci áron, de biztosan kapható benzint a szomszédos országban.

A piaci ár megszünteti a benzinhiányt

Azt, hogy mennyire jellemző lett a piaci ár, hazafelé tapasztaltuk meg. Ugyanis, amikor visszafelé jöttünk Budapestre, az autópálya mellett észleltük, hogy a környék benzinkútjai a hirdetési felületekre már azt írják ki, hogy náluk mennyiért lehet piaci áron vásárolni. A fővárosba érve nekünk is szükségünk volt üzemanyagra, ám az M7-en Budapest felé a Mol töltőállomásán szó szerint nem volt elérhető se dízel, se benzin. Ezt követően Budapesten olyan sorokba ütköztünk, amit lehetetlen volt munkaidőben kivárni.

Majd Budapesten a Szentendrei úton szó szerint nem volt üzemanyag.

Úton a szerkesztőségbe telefonon utolértük Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, aki lapunknak úgy összegezte ezeket az állapotokat, hogy „a kereslet ilyen mértékű ugrása egyértelműen a pániknak tudható be. A hétvégén elterjedt a hír, hogy megszűnik az üzemanyagárstop, innentől kezdve pedig egy láncreakció indult el. 2000 töltő állomás negyedénél igazoltan leállás volt”.

A főtitkár szerint, ha szigorúan közgazdaságilag nézzük, az árstop kivezetéséből óhatatlanul az következik, hogy csökken a fogyasztás, így növekedésnek indul a hozzáférési lehetőség a molekulákhoz.

„A piaci ár képes meghatározni, hogy mennyit tud benzinre költeni az ember. Így javul a helyzet, és senki nem tankol raktárra, ahogy eddig történt. A hatósági ár megszűnésével nő az import aránya is, így alakulhatna ki egyensúly a hazai üzemanyagellátásban” – fogalmazott Grád Ottó, aki szerint nem volt elég körültekintő a szabályzás.

Káosz alakult ki a benzinkutakon

Hernádi Zsolt kedd este arról beszélt, legutóbb az 1970-es, 1980-as években fordult elő hasonló, hogy kígyózó sorok vártak üzemanyagra a magyar benzinkutakon, és mostanra káosz alakult ki, a töltőállomások negyedében leürülés volt, vagyis egyáltalán nem lehetett kapni benzint vagy gázolajat. Az elnök-vezérigazgató kritikusnak nevezte a helyzetet, amelyben a Mol a határig ment el, ám már nem bírta tovább, ezért jelezte a kormánynak: ez így nem mehet tovább. Egyúttal hozzátette, hogy egy-másfél hónapig is eltarthat, mire normalizálódik a helyzet a benzinkutakon.

Hernádi Zsolt közölte, hogy a 95-ös benzin 641, a gázolaj pedig 699 forint lesz mostantól, a holtankoljak.hu viszont arról írt az oldalán, hogy a piaci árak a benzin és a gázolaj esetében várhatóan nem változnak szerdán, miután a beszerzési árakban nem történt árváltozás, így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ÖS BENZIN: 617 FT/LITER; GÁZOLAJ: 681 FT/LITER.

Egy olvasónk viszont már jelezte, hogy a Budafoki úton jóval magasabb árakkal találkozott: a Shell-kúton a 95-ös 691, a dízel 842 forintba kerül, míg a Lukoilnál a 95-ös 709, a gázolaj pedig 739 forintba. A bejelentést követően, már bőven 23 óra (vagyis az árstop eltörlése) után betértünk egy elméletileg 24 órán át nyitva tartó, félreeső budapesti benzinkútra, ahol a magyar valósággal szembesültünk: semmilyen üzemanyag nincs, nincs kiszolgálás.

A benzinárstop kivezetésével külön cikkben, percről percre is foglalkozunk, ahol minden részletről beszámolunk.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)