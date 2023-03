Megérkezett az ajánlat: felvásárolhatják a világ egyik legnagyobb bankját

A svájci UBS bank ajánlatot tett bajba keveredett vetélytársának, a Credit Suisse-nek a felvásárlására. Az ajánlat értelmében a piaci árnál jóval olcsóbban próbálják meg felvásárolni riválisukat. Mindeközben vasárnap délután egy másik lehetséges megoldás, a Credit Suisse államosítása is felmerült.

Korábban írtunk arról, hogy a Credit Suisse a héten ismét nagy bajba keveredett, és már a svájci kormánynak is be kellett avatkoznia, hogy ne omoljon össze a bank.

A kormány mintegy 50 milliárd frankos kölcsönt adott a Credit Suisse-nek, ennek ellenére a pénzintézet még mindig nehéz helyzetben van, és az utóbbi napokban tárgyalások zajlottak arról, hogy az UBS felvásárolhatja őket.

Most a Financial Times értesült több forrásból arról, hogy az UBS vasárnap hivatalos ajánlatot tett a Credit Suisse felvásárlására, de

mindössze 1 milliárd dollárt ajánlottak a rivális pénzintézetért.

Az ajánlat azért meglepő, mert a Credit Suisse piaci értéke körülbelül 8 millió dollár körül lehetett a pénteki tőzsdei zárás idején (és az előző hónapokhoz, évekhez képest már ez is alacsony összegnek mondható).

A Financial Times szerint még vasárnap döntés születhet arról, hogy a Credit Suisse elfogadja-e a vételi ajánlatot, vagy hogy sikerül-e esetleg ennél kedvezőbb feltételeket elérniük. Mindeközben a Bloomberg a saját forrásaiból arról értesült, hogy

a Credit Suisse vezetősége is túl alacsonynak találta az 1 milliárd dolláros ajánlatot,

és attól tartanak, hogy ha belemennek ebbe az alkuba, akkor a részvényeseiknek és az alkalmazottaiknak is kárt okoznak.

Felmerült egy másik lehetséges megoldás is: államosítás

Frissítés: cikkünk megjelenése után, vasárnap délután ugyancsak a Bloomberg értesült arról, hogy terítéken van egy másik megoldás, a Credit Suisse teljes vagy részleges államosítása is.

Mint a hírügynökség írta: a Credit Suisse-nek a két lehetőség közül valamelyik mellett mindenképp döntenie kell, más megoldási lehetőség egyelőre nem merült fel. A svájci kormány viszont azt szeretné, ha vasárnap késő estére (amikor az ázsiai tőzsde kinyit) megszületne a döntés a Credit Suisse jövőjéről.

A Bloomberg végül azt is hozzátette: a UBS azt is kérte a svájci kormányzattól, hogy bizonyos jogi költségeket, illetve a Credit Suisse esetleges felvásárlása utáni potenciális veszteségeket fedezzék. A hírügynökség szerint ez a várható veszteség magyarázza az UBS által tett 1 milliárd dollárosajánlatot is.

Többtízezer munkavállalót bocsáthatnak el a felvásárlás után

A Bloomberg végül arról is írt, hogy ha a UBS felvásárolja riválisát, akkor az egy újabb elbocsátási hullámhoz is vezethet.

Mint írták, a Credit Suisse már a mostani válság előtt is mintegy 9000 munkavállalót küldött el. Ha azonban a UBS átveszi a bank irányítását, akkor egy, a Bloombergnek nyilatkozó szakértő szerint

ennek a többszörösét, vagyis többtízezer embert küldhetnek el a banktól.

A UBS-nek és a Credit Suisse-nek a tavalyi év végén összesen majdnem 125 ezer dolgozója volt világszerte, és ebből mintegy 37 ezer ember Svájcban dolgozott. A Bloomberg szerint elsősorban, de nem kizárólag ők kerülhetnek veszélybe akkor, ha létrejön a megállapodás.

Ezen kívül az is kockázatot jelenthet, hogy a két bank egyesítése után bizonyos régiós piacokon (különösen Ázsiában) az ügyfelek egy része más bankokba viszi át a pénzét amiatt, hogy nem akarnak egyetlen helyen túl nagy összeget letétben tartani.