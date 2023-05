Beperelték az Adidast

Mint megírtuk, az Adidas tavaly októberben felbontotta a szponzori szerződést Kanye West Grammy-díjas amerikai rapperrel az antiszemita kijelentései és más szélsőséges, gyűlölködő megnyilvánulásai miatt.

Ekkor azt mondták: a zenész kijelentései és cselekedetei elfogadhatatlanok, gyűlöletkeltők és veszélyesek, valamint sértik a cégnek a sokféleségről és a befogadásról, a kölcsönös tiszteletről és a korrektségről vallott nézeteit.

Az Adidas idén márciusban közölte, hogy 1,2 milliárd euró értékű eladatlan, Yeezy márkájú edzőcipő maradt a cég nyakán Kanye West antiszemita megjegyzései miatt. A sportruházati márka figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül eladni a Yeezy-készletet, az 500 millió euróval nyirbálná meg a cég üzleti nyereségét. Ez azt jelenti, hogy 30 év óta először lenne veszteséges a vállalat.

Pénteken a befektetők pert indítottak a vállalat ellen az Egyesült Államokban. Azt állítják, hogy az Adidas vezetői már évekkel korábban is tudtak West megkérdőjelezhető viselkedéséről.

A The Wall Street Journal részleteket is közölt egy állítólagos 2018-as találkozóról, ahol az Adidas Westről tárgyalt. A jelentés szerint a felső vezetők arról is beszéltek, hogy a vállalat esetleg megszakítja a kapcsolatot a rapperrel.

Miután az Adidas tavaly októberben felbontotta a szerződést Westtel, vizsgálat is indult, ugyanis a jelentések szerint a rapper „mérgező környezetet” teremtett a vállalatnál. Az Adidas munkatársai szerint a cég vezetői tisztában voltak West problémás viselkedésével, de „kikapcsolták az erkölcsi iránytűt”.