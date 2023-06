Fajsúlyos bejelentésekkel érkezett a Kormányinfóra Gulyás Gergely: szektorális árplafont vezetnek be a vállalkozásoknak az áramárra, feltételesen csökken az extraprofitadó a gyógyszeriparban, a lakosság pedig az év végéig SZÉP-kártyával is fizethet a hidegélelmiszerért. Terítékre került a pedagógusbér és a státusztörvény kérdése is.