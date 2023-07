Lesújtóan teljesített a forint, ezt nem tesszük ki az ablakba

Hétfőn még a 378-as szint közelében kezdte a kereskedést a forint az euróval szemben, majd a hét hátralévő részében a magyar, uniós és amerikai jegybank kamatdöntéseinek kereszttüzében kellett talpon maradnia. Ez annyira nem jött össze, hogy péntek délutánra már a ringből is kiütötték a magyar deviza árfolyamát, 385 fölé repült a közös valutával szemben. A főbb európai tőzsdék pozitívan teljesítettek, viszont a BUX-index csökkent. A gáz ára mérséklődött, az olaj drágult. Heti tőzsdei összefoglalónk.

Hétfő délutánra kissé 378 alá erősödött a forint az euróval szemben, amit az euró gyengélkedése is befolyásolt, de alapvetően új hír nem mozgatta meg a hazai devizát, jegybanki döntésekre való kivárás volt a fókuszban.

Kedden aztán nem húzott váratlant a magyar jegybank, az MNB változatlanul 13 százalékon hagyta az alapkamatot, az egynapos betéti gyorstender kamatát viszont a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal 15 százalékra mérsékelte.

Amennyiben a kockázati tényezők tovább javulnának, úgy az egynapos betéti gyorstender kamata ősszel összeérhet az alapkamattal

– jelezte lapunknak Horváth András. Az MBH Bank vezető elemzője rámutatott, hogy a jegybanknál egyelőre nincs terítéken az alapkamat csökkentése. A hírre először erősödni kezdett a forint, de hamar megfordult az irány, a hazai fizetőeszköz végül 0,5 százalékkal gyengült az euró és 0,6 százalékkal a dollár ellenében.

Csütörtökön és pénteken a forint ismételten gyengélkedett, miután a megjelent adatok alapján az amerikai gazdaság ereje miatt továbbra is lebeg a lehetősége, hogy a Fed esetleg még tovább emelheti a kamatokat

– állapította meg a banki vezető elemző, rámutatva, hogy ez még vonzóbbá teheti a dolláreszközöket, és kedvezőtlen hír lenne a feltörekvő devizák számára. Mindeközben az európai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte a kamatokat, viszont más érdemi iránymutatással nem szolgált. Szombat délben 384,29 forintot ért egy euró, és 348,72-be került egy zöldhasú.

Pozitív hangulat az európai tőzsdéken

Nagyot meneteltek a főbb európai tőzsdék a héten:

a francia CAC-40 1,11 százalékos erősödéssel,

a frankfurti Dax 1,87 százalékos pluszban,

a londoni FTSE 100 index 0,45 százalékos bővüléssel,

az euróövezeti EuroStoxx50 2,04 százalékos előrelépéssel zárt.

Csökkent a BUX-index

A BUX-index a főbb európai tőzsdékkel szemben 0,12 százalékos gyengüléssel végezte a heti kereskedést a teletrader.com kimutatása alapján. A magyar blue chipek vegyesen teljesítettek:

a Mol 3,54 százalékot gyengült,

a Richter 0,68 százalékot lépett vissza,

a Magyar Telekom 2,18 százalékot erősödött,

az OTP Bank 1,18 százalékot javított.

Átment a teszten az OTP

Az Európai Bankhatóság (EBA) 2023. évi stressztesztjén a magyar tulajdonú hitelintézetek közül egyedül az OTP-csoport vett részt. Ennek oka, hogy az OTP-csoport mérlegfőösszege haladta meg az EBA által meghatározott 30 milliárd eurós küszöböt, ami a 2023. évi EBA-stressztesztben való részvétel feltétele volt.

A stresszteszt legfontosabb tényezőjének számító tőkepozíció alapján az OTP-csoport eredménye a két évvel ezelőttihez képest javult.

Az is kiderült, hogy bőven a jelenleg érvényben levő SREP-tőkekövetelmény felett maradna a stresszteszt időhorizontján. Az OTP-csoport a leányvállalatain keresztül a közép-kelet-európai régió tizenegy országában van jelen.

Hullámvölgyek a kriptovilágban

Sokan tekintenek szerencsejátékként a kriptózásra, talán nem is indokolatlanul. Az Indexen megjelent elemzés szerint az idei év eddigi legnagyobb nyertese egyértelműen a pepecoin (PEPE) nevű token volt, és mindazok, akik még időben bevásároltak a kriptopénzből.

Az internetes meme által ihletett token értéke idén májusban több mint 5 millió százalékkal emelkedett, azaz az ötvenezerszeresére nőtt.

A csúcs után nem sokkal azonban zuhanórepülésbe kezdett a meme coin. Hasonlót mutatott a bitcoin is. Az első számú kriptovaluta 2010 nyarán még csak 9 centet ért, 11 évvel később viszont már 69 ezer dollárt – ezzel 760-ezerszeres növekedést ért el. Mivel azonban a bitcoin ciklikusan mozog, elkerülhetetlen, hogy bizonyos időközönként az árfolyam is bezuhan. Így volt ez a 2018-as és a 2022-es kriptotél alkalmával is. Előbbinél 19 ezer dollárról 6 ezer dollárra, utóbbinál 69 ezer dollárról 15 ezer dollárra zuhant vissza a legnagyobb kripto árfolyama.

A gáz ára csökkent, az olaj fájóan drágult

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, augusztusi határidőre megawattóránként 29,155 eurón állt hétfő délután fél négy körül. A gáz ára 26,33 euróra csökkent péntek délután fél négy körül.

A GÁZÁR Három hónapja 40,31 eurón, egy éve 136,33 eurón zárt. Tavaly augusztusban rekordszinten, 346,52 eurón is állt a gáz ára.

Az északi-tengeri Brent olaj ára a hétfő reggeli, hordónkénti 80,65 dollárról péntek délutánra 84,27 dollárra emelkedett.

Durván drágult az üzemanyag is

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 13 forinttal, a gázolajé 12 forinttal nőtt. A 95-ös benzinért átlagosan 612 forintot, a gázolajért 598 forintot kell fizetni.



A kutak közötti árkülönbség is egyre nagyobb. Tehát az autópályák mellett akár 50 forinttal drágábban is tankolhatunk, mint, mondjuk, egy városi vagy egy kisebb töltőállomáson vagy egy automata benzinkúton, úgyhogy mindenképpen érdemes tervezni, mert elég komoly különbségeket tapasztalhatunk a kutak áraiban

– mondta az ATV-nek Bujdosó Eszter, a holtankoljak.hu szakportál vezetője. A szakember szerint a drágulás oka, hogy emelkedett a Brent kőolaj ára, a forint árfolyama pedig gyengül a dollárhoz képest.

A jövő hét főbb hazai gazdasági eseményei:

2023. 07. 31., 8:30 – Termelői árindex

2023. 08. 01., 8:30 – Külkereskedelmi mérleg

2023. 08. 01., 8:30 – Beszerzési menedzser index

2023. 08. 04., 08:30 – ipari termelés

2023. 08. 04., 08:30 – kiskereskedelmi forgalom

2023. 08. 04. – Richter 2023 Q2-es (2. negyedéves jelentés)

2023. 08. 04. – Mol 2023 Q2-es (2. negyedéves jelentés)

(Borítókép: Index)