Az összes külföldi hátterű szerencsejáték-szolgáltatóra igaz, hogy nem rendelkezik magyarországi működési engedéllyel – reagált az Indexnek a bet365 pénteken bejelentett magyarországi kivonulásának hírére Dravecz Róbert, az online sportfogadást és kaszinójátékokat legálisan kínáló vegas.hu oldalt üzemeltető LVC Diamond Kft. ügyvezető igazgatója. Figyelmeztetett, hogy a Magyarországon illegálisan működtetett szerencsejáték-oldalakon játszók számára a hazai jogszabályok nem tudnak védelmet nyújtani. Egyúttal megerősítette, hogy az online szerencsejátékok iránt érdeklődő közönség jelenleg csak a vegas.hu oldalon tud egyszerre legálisan sportfogadni és kaszinózni is Magyarország területéről.

Biztonság és védelem

„A kimondottan a sportok és a sportfogadás iránt érdeklődők figyelmét külön is érdemes felhívni arra, hogy hazánkban ma csak két szolgáltató nyújt legálisan online sportfogadási lehetőséget. A Szerencsejáték Zrt. és a július 3-án elstartolt vegas.hu oldal rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által kibocsátott távszerencsejáték-szervezési engedéllyel” – mondta a cégvezető. Kitérve a szabályozási környezetre, a játékosok teljes körű biztonsága és védelme kapcsán kiemelte: nálunk minden folyamat auditált, folyamatos hatósági ellenőrzés alatt állnak, nem fordulhat elő olyan, hogy egy játékos nem tudja kivenni a befizetett pénzét és elért nyereményét. Arról nem is beszélve, hogy a hazai szolgáltatóknál nyert pénz adómentes, míg a külföldi oldalakon szerzett nyeremények után a játékosnak kell megfizetnie a jövedelemadót.

Arra a kérdésre, hogy mindezek fényében a nemzetközi hátterű szerencsejáték-platformok eddig hogyan működtek itthon, Dravecz Róbert röviden úgy válaszolt: magyar jogszabályok alapján illegálisan. Felidézte, hogy a játékosok védelmében már évekkel ezelőtt elindult a piactisztítás folyamata. Úgy véli, a külföldi szolgáltatók folyamatosan megpróbálták különböző eszközökkel kijátszani a hazai szabályozást. „Most viszont úgy fest, eljött a pillanat, amikor már nem tudtak tovább trükközni, így az oldalaik engedély nélkül nem működhetnek tovább Magyarországon” – állapította meg.

Emlékeztetett, hogy a felügyeletet ellátó hatóság szerepét betöltő SZTFH 2023. július 1-je óta jogosult az illegális szerencsejátékokkal összefüggő bankszámlák pénzforgalmi blokkolására, vagyis az engedély nélkül üzemelő szerencsejáték-oldalakkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciók korlátozására. Az összes szükséges engedéllyel rendelkező vegas.hu oldalon játszókat ez a szigorítás nem érinti.

Így a nálunk végrehajtott be- és kifizetések továbbra is zavartalanul működnek – a személyes és pénzügyi adatok maximális védelmét szem előtt tartva

– jelentette ki az LVC Diamond ügyvezetője. Hozzátette, hogy a felügyeleti hatóság határozottan dolgozik a piac tisztításán, ők pedig elkötelezettek, hogy felelős, transzparensen működő vállalatként hozzájáruljanak ehhez a folyamathoz.

Folyamatos fejlesztés és bővítések

„A játékosok védelme és a biztonságos játék mellett kiemelt célunk, hogy a játékosigények változására új fejlesztésekkel és folyamatos kínálatbővítéssel is reagáljunk – folytatta a vállalat első embere. – A hazai online kaszinójátékok piacvezető szolgáltatójaként július elején léptünk be a magyarországi sportfogadási piacra is, és nem sokkal az indulásunk után, július közepétől már elérhető volt a mobilapplikációnk is. A korai kifizetés, fogadáskészítő és cashout lehetőséggel megelőztük a hazai versenytársunkat, az ügyfeleink már augusztus óta használhatják ezeket a fogadási funkciókat.”

A fogadási paletta szélességét firtató kérdésre Dravecz Róbert elmondta: jelenleg 38 sportág található a folyamatosan bővülő kínálatban, így tényleg mindenki megtalálhatja a kedvére való élményt, amit az élő fogadás még izgalmasabbá tud tenni.

„Regisztrált játékosaink számára olyan sporteseményeket is streamelünk oldalunkon, amelyek nem elérhetők a televíziós csatornák kínálatában, csak nálunk. Havonta közel százezer eseményre kínálunk változatos, élő fogadási lehetőségeket. A Magyarország–Montenegró Európa-bajnoki selejtezőre például több mint 8600 különböző kimenetelre lehetett fogadni” – osztotta meg a részleteket.

Az ügyvezető megállapította, hogy a vegas.hu mögött egy világszintű, professzionális fogadási rendszer áll, ami nemcsak funkcióiban, de gyorsaságában és stabilitását tekintve is az élvonalba tartozik. „A fogadói visszajelzéseket folyamatosan gyűjtjük és értékeljük, a fogadási oldalunkat ezek figyelembevételével fejlesztjük. A jövő nyári Eb-ig további különleges fogadási megoldásokon dolgozunk, hogy még jobb élményt tudjunk majd adni a sportfogadóknak.

Mindent visz a magyar válogatott

Természetesen nemcsak a fogadási szolgáltatásokat szeretnénk még magasabb szintre emelni, hanem kényelmi funkciókkal is segítjük a játékélményt. A nap 24 órájában rendelkezésre álló, magyar nyelvű ügyfélszolgálat és live chat használatával biztonságban érezheti magát a játékos. Mindig ott vagyunk, ha segítségre van szükség” – jegyezte meg Dravecz. Az indulás óta

a labdarúgás,

a tenisz,

az e-labdarúgás

és a kosárlabda

számít a legnépszerűbb sportágnak. A magyar labdarúgó-válogatott, a Bajnokok Ligája és az Európa Konferencia-liga mérkőzései mellett az öt legnagyobb európai labdarúgó-bajnokság, vagyis az angol Premier League, az olasz Serie A, a spanyol La Liga, a német Bundesliga és a francia Ligue 1 mérkőzéseire fogadnak a legtöbben. De a különleges események kedvelői sem bujkálnak: fogadtak már náluk a játékosok alpesi síre, az Aranylabda győztesére, de gyeplabda- vagy squashmérkőzések eredményeire is. A konkrét játékosszámra vonatkozó kérdésünkre nem kaptunk választ, azt ugyanakkor az ügyvezető elárulta:

Milliárdos nagyságrendű sportfogadási tétet raktak náluk a játékosok az elmúlt szűk fél évben.

A legmagasabb nyereményt a közelmúltban egy 10-es kötésű fogadással érte el egy fogadó, 305-szörös nyereményszorzóval. Angol, spanyol és olasz bajnoki mérkőzésekre fogadott, 6500 forintos tétre több mint 1,98 millió forintot nyert. Megtudtuk, hogy szinte naponta születnek olyan nyeremények is, amikor 20 eseményt tippelnek meg helyesen. Októberben egy fogadó román, lengyel, osztrák, francia és német kézilabda, angol, német, lett, norvég, szaúdi, dán és olasz labdarúgó-mérkőzések, illetve egy e-labdarúgó-mérkőzés, összesen húsz különböző esemény kimenetelét tippelte meg helyesen, így 50 ezer forintos tétre 966 ezret kasszírozott.

Fogadási szempontból általában a hétvégi bajnoki fordulók jelentik a legerősebb napokat. A legtöbb új fogadót mégis egy hétköznap, október 25-én, szerdán regisztrálták.

Nem titok, a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseire érkezik a legtöbb tét. A sorozatban harmadszor is Eb-résztvevő nemzeti csapat iránti fokozott érdeklődést hűen tükrözik a fogadási szelvények, a jövő nyári kontinenstorna még odébb van, de borítékolható a további dinamikus növekedés.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)