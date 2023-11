Jövőre négy százalék felett is növekedhet a magyar gazdaság

A növekedés beindításához elsőnek a hitelezést kell felpörgetni, a cél eléréséhez pedig gyorsan csökkenő kamatokra van szükség – jelezte közösségi oldalán közzétett elemzésében György László. A kormánybiztos rámutatott, hogy Magyarországon a jelentős mértékű infláció döntő részét külső tényezők eredményezték.

– magyarázta elemzésében a politikus.

György László kifejtette, hogy ha az energiakitettséget vesszük alapul, a miénknél csak Máltának és Litvániának nagyobb a kitettsége, míg a pénzvisszatartó politika egyedül minket sújtott, és részben a lengyeleket.

A lengyeleket példaként felhozva elmondta, hogy a szénalapú erőműveikkel villamos energia terén önellátóak, „sőt még exportra is futotta, amin még jól is kerestek az energiaválság idején. Továbbá velük az unió hozzánk képest fél évvel korábban megállapodott a pénzek folyósításáról még 2022 nyarán, ami megtámasztotta a lengyel zloty árfolyamát”.

Az aszály 2022-ben Magyarországot sújtotta a leginkább, a termőföldek több mint felét érintve. Ezen hatások, kiegészülve a profit húzta inflációval, idén januárban 25,7 százalékon tetőző inflációt eredményeztek. Ezt sikerült októberre egy számjegyűre faragni.

A kormánybiztos rámutatott, hogy a fejlett gazdaságokban a jegybankok rendelkeznek inflációs céllal és azt befolyásolni képes eszköztárral, így természetes, hogy elszabaduló infláció esetében felmerül a felelősségük kérdése.

– fogalmazott György László, megjegyezve, hogy a központi bank egy bizonytalan piaci környezetben, az emelkedő infláció időszakában jelentette be, hogy nem szándékozik tovább emelni az irányadó rátát.

Az Északi Áramlat felrobbantása után kialakult turbulens pénzpiaci környezetben ugyanakkor lépésre kényszerült az árfolyam védelme érdekében, ugyanis október közepéig jelentősen gyengült az árfolyam, egészen a 430-as szint fölé.

„Az árfolyam erősítése érdekében a jegybank egy rendkívüli ülés keretében beavatkozott, és 18 százalékra emelte az irányadó rátát, de ezzel teljesen visszavetette a vállalati finanszírozást és a fogyasztást” – írja elemzésében a politikus.

Az inflációt úgy kell kezelni – ez a tankönyvi módszer –, hogy van a kormány, meg van a jegybank, a kormány értelmesen viselkedik, a jegybank meg kezeli az inflációt, mert az ő kezében vannak azok az eszközök, amelyekkel az áremelkedéseket mérsékelni lehet, illetve a pénz értékét meg lehet őrizni. Nagy tudás a jegybanki tudás, bonyolult mechanizmusok, kamatpolitika, árfolyam, szóval sok mindent kell összenézni. Nem véletlen, hogy a világ minden országában a legjobban fizetett állami alkalmazottak mindig a jegybankokban vannak, mert ott van a legkifinomultabb pénzügyi tudás. És itt is, mi is ezt csináltuk. Inflációs cél: majd a jegybank. De be kellett látnom egy idő után, ez így nem fog menni. Tehát a jegybanknak beletörik, bele is törött a bicskája az infláció elleni küzdelembe. És erről nem a jegybank tehet, mert neki csak bicskája van, az infláció meg fává nőtt. Amíg az csak egy bokor volt, addig elbánt a késével is vagy a bicskájával is a jegybank az inflációval, de miután ilyen hatalmas fává terebélyesedett, ide fejsze kell. No, az nincs a jegybankban. Az a kormánynál van, ezért át kellett venni az infláció elleni küzdelmet, annak a feladatát is meg a felelősségét is a jegybanktól [Orbán Viktor, 2023. 09. 29.]