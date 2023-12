Nagy meglepetést tartogat a forint, erre már láttunk példát

Az euró-forint árfolyama a 381,50–385,70-es tartományban mozgott a héten, a legfontosabb esemény a keddi MNB-kamatdöntő ülés volt, melyet követően némi forintgyengülést láthattunk – jelezte lapunknak Varga Zoltán. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az euró-forint árfolyama a 379–385-ös, a dollár-forint jegyzése a 340–350-es tartományban mozoghat a következő hetekben. A gáz és az olaj is drágult. Heti tőzsdei összefoglalónk.

A hetet a forint a 383-as szint alatt indította az euróval szemben, azonban már hétfőn gyengülni kezdett, a jegyzés 385 fölött is járt, ahonnan délután visszakorrigált 384-ig.

Ebben közrejátszhatott egy technikai tényező: a külföldi szereplők év végével rendszerint zárják pozícióikat, amely a forint gyengülését eredményezi az év utolsó hónapjában

– világított rá az Indexnek Molnár Dániel. A Makronóm Intézet szakértője emlékeztetett, hogy ez volt megfigyelhető 2020-ban és 2021-ben is. Tavaly ezt a hatást ellensúlyozta, hogy október közepétől a jegybank rendkívül magas, 18 százalékos irányadó rátát tartott fenn, illetve az energiaimportőrök devizakeresletének biztosításával aktívan be is avatkozott a devizapiaci folyamatokba, amely folyamatos forinterősödést váltott ki.

Kedvező hír ugyanakkor, hogy a 2020 és 2021 végi leértékelődést is forinterősödés követte a következő év elején

– emlékeztetett Molnár. Ezt követően kedden került sor a jegybank idei utolsó kamatdöntésére.

Döntött a jegybank, mozdult a forint

Az MNB a várakozásoknak megfelelően 75 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, ugyan egyes várakozások akár 100 bázispontos lépést is vizionáltak, amelynek létjogosultságát a jegybank is elismerte, de végül nem okozott meglepetést.

A kamatdöntést a piac kedvezően fogadta, a forint az euróval szemben 383 alá erősödött, azonban a háttérbeszélgetés alatt visszagyengült 384 fölé.

A jegybank a reálkamatok terén a jelenlegi emelkedést átmeneti jelenségnek tekinti, ugyanakkor Virág Barnabás alelnök szerint ahogy az infláció közelítheti a célt, az előretekintő reálkamat is csökkenhet.

Pozitív fejleményeket lát az MNB Magyarország kockázati megítélésében, példaként itt az EU-forrásokhoz való hozzáférést említette az alelnök

– emelte ki Varga Zoltán, az Equilor Befekterési Zrt. szenior elemzője. A szakértő szerint az üzenetek megerősítették azt a várakozást, hogy a jelenlegi ütemben folytatódhat a kamatvágási ciklus. A hét második felében visszaerősödött a forint, a hétfői kiinduló árfolyamot közelítette meg. Cikkünk írásának pillanatában 380,95 forintot ért egy euró a tradingview.com kimutatása alapján.

Így mozoghat a forint a következő hetekben

„Az euró-forint árfolyamában a 379,30–380,70-es tartományban húzódik több fontos támasz, a 200 napos mozgóátlag és egy emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala 379,40 közelében, erre érdemes kiemelten figyelni a következő időszakban” – mutatott rá lapunknak az Equilor szakértője, hozzátéve, hogy ellenállási szint 384-nél látható. A dollár-forint árfolyamában a 200 napos mozgóátlag 350,12-nél képez ellenállást, míg 346,75 közelében, majd 340 közelében húzódnak fontos támaszok.

Az euró-forint árfolyama a 379–385-ös, a dollár-forint jegyzése a 340-350-es tartományban mozoghat.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a jövő héten nem lesz fontosabb esemény, mely befolyásolhatná a forint árfolyamát, várhatóan a likviditás is alacsony lesz, mely nem zárja ki a hirtelen elmozdulások lehetőségét.

Pluszban a főbb európai tőzsdék

Az európai tőzsdék pozitívan teljesítettek a héten:

a francia CAC 40 0,21 százalékos erősödéssel,

a frankfurti DAX 0,18 százalékos emelkedéssel,

a londoni FTSE 100-index 1,60 százalékos pluszban,

az euróövezeti Euro Stoxx 50 0,12 százalékos gyengüléssel zárt.

Enyhe mínuszban a BUX-index

A BUX-index 0,12 százalékos csökkenéssel végezte a heti kereskedést a teletrader.com kimutatása alapján.

A magyar blue chipek vegyesen teljesítettek:

a Mol 0,35 százalékot gyengült,

a Richter 1,92 százalékot lépett vissza,

a Magyar Telekom 0,45 százalékot csökkent,

az OTP Bank 1,09 százalékot erősödött.

Véleményt mondott a Scope Ratings a 4iG-ről

Lezárult a Scope Ratings éves auditja, a hitelminősítő intézet a 4iG adósbesorolását vizsgálta.

A HITELMINŐSÍTŐ SZERINT AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKBEN A VÁLLALAT JÖVEDELMEZŐSÉGE STABIL,

az EBITDA-margin 30 százalék fölött várható, amihez hozzájárulnak a növekvő szinergiák, valamint a közüzemi adó 2024-es és a távközlési különadó 2025 elejére bejelentett megszüntetése is.

A Scope Ratings éves felülvizsgálatán stabilról pozitív kilátásúra változtatta a 4iG kibocsátói adósbesorolását (BB-), amely a jövedelmezőség javulásával a későbbiekben az infokommunikációs vállalatcsoport felminősítését is eredményezheti. Emellett a német hitelminősítő intézet megerősítette a tőkepiaci társaság kötvényeinek korábbi adósbesorolását (BB-) is.

Elsőnek a feltételeket kell teljesíteni, aztán jöhet az euró

A stabil alapoknak köszönhetően komolyabb gond nélkül vettük az egyébként szokatlanul nehéz akadályokat – nyilatkozta az Indexnek ünnepi évértékelő interjújában Varga Mihály pénzügyminiszter, aki szerint mára egyértelmű: a magyar költségvetés még egy viharos gazdasági környezetben is képes a saját lábán állni – uniós források nélkül is. Az euró bevezetéséről is kérdeztük a minisztert, aki elmondta:

„A gazdaságpolitika eredményességét nem az euró léte határozza meg.

Az euró nem cél, legfeljebb eszköz, hogy eredményesebbé váljon a gazdaságpolitika.

Ez látszik Magyarország esetében is. Ha összevetjük az eurót, illetve a saját devizát használó országokat, akkor azt látjuk, hogy az eurót használó szlovák gazdaságnál eredményesebb a koronával operáló cseh, és Magyarország is saját valutával tudta visszaelőzni a 2000-es években gazdasági fejlettségben minket megelőző Szlovákiát” – mondta lapunknak Varga Mihály.

Kandrács Csaba meghatározó pozíciókat szerzett az EU-ban

A tagok szavazata alapján az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke, Kandrács Csaba irányíthatja egy éven át elnökként a Közép- és Kelet-Európai Bankfelügyelők Csoportját (KKBCS) – jelezte közleményében a jegybank. A kinevezés egy évre, 2024. december 15-ig szól, amely részben egybeesik az Európai Unió Tanácsa 2024. július 1-jén kezdődő soros magyar elnökségének időszakával. Mindez még inkább ráirányíthatja a figyelmet Magyarországra.

Nem ez az első kulcspozíció, ami Kandrács Csaba nevéhez fűződik, ugyanis idén júliusban igazgatótanácsi tagjának választotta az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA). Magyar pénzügyi felügyeleti vezető több mint egy évtizede nem kapott ilyen magas szintű testületi tagsági kinevezést az európai bankhatóságnál.

A gáz és az olaj drágult

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, decemberi határidőre megawattóránként 33,39 eurón állt múlt péntek délután, ezen a héten péntek délutánra 34,5 euróra drágult.

A GÁZÁR HÁROM HÓNAPJA 52,18 EURÓN, EGY ÉVE PEDIG MÉG 93,19 EURÓN ZÁRT.

Az északi-tengeri, Brent típusú olaj ára a múlt péntek délutáni hordónkénti 76,74 dollárról e hét péntek délutánra 78,93 dollárra emelkedett.

Csökkenhet is az üzemanyagok ára jövő héten

A holtankoljak.hu-n elérhető egy hosszabb távú előrejelzés is az üzemanyagárakkal kapcsolatban, amelyet még vasárnap adtak ki. Ott azt írták, hogy

az év utolsó előtti hetére jelentősebb árcsökkenést a benzin és gázolaj árának esetében már nem várunk.

Megjegyezték, hogy a Brent típusú olaj ára tartja magát a 80 dolláros szint alatt december eleje óta, és nem számítanak nagyobb elmozdulásra. (Megjegyzendő, hogy időközben, hétfőn történt némi emelkedés a nemzetközi energiapiacokon a British Petrol egyik bejelentése miatt, ami mindezt valamelyest befolyásolhatja, de az olaj ára a hét végén megmaradt 80 dollár alatt.)

