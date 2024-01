Így gazdagodhatunk meg 2024-ben: a legjobb befektetési stratégiát árulták el

A 2024-es év bizonytalanságai miatt a befektetőknek érdemes szárazon tartaniuk valamennyi puskaport, azaz viszonylag magas kamatozású pénzpiaci eszközökben tartani a megtakarítás egy részét, felkészülve egy esetleges részvénypiaci korrekcióra – jelezték az Equilor Befektetési Zrt. szakértői csütörtökön. Emlékeztettek, hogy a magyar lakossági megtakarítások szempontjából fontos, hogy az első negyedévben a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) számos sorozata jelentős mértékű, összesen több száz milliárd forintnyi kamatot fog fizetni, így célszerű már most végiggondolni, mibe érdemes fektetni a megkapott összeget.

A nem csillapodó geopolitikai feszültségek és a világszerte több mint 4 milliárd embert érintő választások miatt 2024 a bizonytalanságok éve lehet az Equilor Befektetési Zrt. kitekintő elemzése szerint, amelyet csütörtökön mutattak be egy sajtó-háttérbeszélgetésen, ahol az Index is jelen volt.

„A viszonylag magas kamatozású pénzpiaci eszközökben érdemes tartani a megtakarítás egy részét, felkészülve egy esetleges részvénypiaci korrekcióra” – jelezték az Equilor szakértői, megjegyezve, hogy a 2024-es év bizonytalanságai miatt a befektetőknek érdemes „szárazon tartani valamennyi puskaport”. Hozzátették, hogy a magyar lakossági megtakarítások szempontjából fontos, hogy az első negyedévben a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) számos sorozata jelentős mértékű, összesen több száz milliárd forintnyi kamatot fog fizetni, így célszerű már most végiggondolni, mibe érdemes fektetni a megkapott összeget.

A jelenleg elérhető 9,9 százalékos kamatozású PMÁP rendkívül vonzónak számít a csökkenő infláció fényében, ugyanakkor más, akár részvénypiaci befektetések lehetősége is felértékelődhet

– jelezte Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője. Kifejtette, hogy földrajzi szempontból az Egyesült Államok részvénypiacai jelenleg drágábbnak tűnnek, mint európai társaik.

Erősen menetelnek a magyar blue chipek

Az Equilor elemzése szerint a kamatcsökkentési várakozások farvizén jelentős felértékelődés következett be tavaly október vége óta a piacokon. Ennek következtében az amerikai részvénypiacok értékeltsége jelentősen emelkedett, és érdemben a német vagy akár a magyar index fölé került.

Jelenleg a magyar részvények erőt mutatnak, több blue chipnél is erős sztori látszik

– világított rá elemzésében a befektetésekkel foglalkozó cég. Kifejtették, hogy az OTP esetében a sajáttőke-arányos megtérülés kimagasló lehetett tavaly, miközben az újra erőre kapó magyar gazdaság és a jól muzsikáló külföldi leánybankok továbbra is komoly profitot hozhatnak a legmagasabb forgalmú magyar részvény számára.

A kelet-közép-európai bankszektor egyébként is érdekesnek tűnik az Equilor szerint: az itt tevékenykedő bankok teljesítményét támogathatja, hogy a régió gazdasági növekedése idén és jövőre erősödhet, míg az euróövezet növekedési kilátásai nem jobbak a 2023-as évinél. A régiótól délebbre a görög bankok is elég olcsónak tűnnek egyelőre, miközben kecsegtető növekedési lehetőségek előtt állnak.

A magyar piacon az elmúlt hónapok legfigyelemreméltóbb teljesítményét a Magyar Telekom mutatta a négy hagyományos blue chip közül. A vállalat 2024-ben 15 százalékos díjemelést hajt végre, ami komoly árazási erőt jelez, és a közelmúltban hozzájárulhatott az árfolyam emelkedéséhez, miközben már a tavalyi év is jelentős felértékelődést hozott a Telekomnál.

Gyengül a forint

Az Equilor szerint 2024-ben a magyar gazdaság kilábalhat a recesszióból, idén 3,2 százalékkal bővülhet a GDP, miközben a forint enyhén gyengülhet a jelenlegi szintekhez képest.

„Az év végén 395 forint körül alakulhat az euró árfolyama” – jelezték előre az Equilor szakértői. Ezt az értéket arra alapozzák, hogy a forint árfolyamában ellentétes hatások érvényesülnek: az európai uniós források egy részéhez most már hozzáfér Magyarország, és a globális kamatokhoz képest a kamatkülönbözet a forint javára továbbra is számottevő. Ez gyorsan csökkenhet, így bár rövid távon nem kizárt némi erősödés, de az év végén 395 forint körül alakulhat az euró árfolyama.

A növekedés és bizonytalanság éve lehet 2024

Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a tavalyi zsugorodás után 2024-ben a magyar gazdaság érdemi növekedést mutathat fel: noha a háztartások bizalma továbbra is nyomott szinten van, megindulhat a belső kereslet, mivel a fogyasztást az emelkedő reálbérek egyre jobban támogathatják.

A csökkenő kamatok miatt a hitelfelvételi kedv erőre kaphat, ugyanakkor az állami beruházások várhatóan nem fognak igazán nőni idén, miközben az európai konjunkturális kilátások sem éppen fényesek

– fogalmazott a szakértő. Az Equilor vezető elemzője szerint ugyanakkor utóbbit tompíthatja, hogy az elmúlt években beinduló feldolgozóipari beruházások lassan termőre fordulnak, és az uniós források is jelentősebb ütemben megindulhatnak Magyarország felé. A tavalyi hat százalék körüli GDP-arányos költségvetési hiány nem kínál sok teret a gazdaságélénkítésre, azonban beavatkozás nélkül is érezhető növekedés érhető el, és a rezsicsökkentésre fordítandó források is kisebbek lehetnek a tavalyinál.

A hiány automatikusan csökkenhet a tavalyihoz képest, az Equilor várakozása szerint 4,7 százalékra.

Mindezek eredőjeként összességében idén elérhetőnek tűnik a 3 százalékot meghaladó reál GDP-növekedés. Az infláció decemberben 5,5 százalékra csökkent, ami jelentős visszaesés a 2023-as 17,6 százalékos éves átlaghoz képest, így az MNB tovább vághatja a kamatot, akár az eddigieknél nagyobb léptékben.

Az Equilor vezető elemzője szerint az egyre fontosabb kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy meddig tarthat a kamatcsökkentési ciklus, hiszen a 10,75 százalékos jelenlegi alapkamat nagyon messze van az aktuális és az Equilor által 2024-re várt 5,3 százalékos átlagos inflációtól. Az elemzés rámutat, hogy a hosszabb távú inflációs folyamatokban továbbra is bizonytalanság látható, ezért év végére az Equilor is 6 százalékos alapkamatot vár.

Trump áll nyerésre

2024-ben rengeteg bizonytalansággal néz szembe a világgazdaság: idén több mint négymilliárd ember járul az urnákhoz, és a választások közül több kulcsfontosságú lehet globális szempontból is – állapítja meg az Equilor Befektetési Zrt. éves kitekintő elemzése.

A voksolások közül a májusi európai uniós és a novemberi amerikai elnökválasztás lesz leginkább az érdeklődés középpontjában.

Az EU-ban fontos kérdés, hogy a változás hatására tovább lassul-e az integráció, valamint a döntéshozatali folyamatok még nehézkesebbé válnak-e. A várható gazdasági következmények közül kiemelendő, hogy kisebb hangsúlyt kaphatnak a zöldszempontok, várhatóan kevesebben támogatják majd a közös gazdasági segítségnyújtást az EU-n belül, és megrekedhet a költségvetés további bővítése is. Az Equilor jelenlegi ismeretei szerint az amerikai választás Joe Biden és Donald Trump küzdelmét hozza: „Mindkét jelölt toronymagasan vezet a saját táborában, miközben kettőjük közül jelenleg valamivel Trump áll jobban” – állapította meg az Equilor. Felsorolták azt is, hogy mire számíthatunk, ha Trump nyer, azaz a republikánus tábor adja majd az új elnököt:

a deglobalizáció további erősödésére,

adócsökkentésre,

a bevándorlás erőteljesebb korlátozására,

valamint a klímavédelmet és fenntarthatóságot előtérbe helyező döntések visszaszorulására lehet számítani.

Emellett nem kizárt, hogy az amerikai jegybankra, a Fedre is nagyobb nyomást helyezne az elnök a kamatok csökkentéséért, ami az infláció növekedését okozhatná. A politikai bizonytalanságok mellett geopolitikai feszültségek (Tajvan), fegyveres összecsapások, háborúk (Közel-Kelet, Oroszország–Ukrajna) okoznak bizonytalanságokat a világ pénz- és tőkepiacain, miközben tavaly év végén elsősorban a globális kamatcsökkentési várakozások nyomán magasra emelkedtek a részvényindexek.

