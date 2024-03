Kedd délután fél 5 körül átmenetileg leállt a Facebook, az ahhoz kapcsolódó Messenger-alkalmazás, a Threads és az Instagram, kidobta a felhasználókat a felületéről, és nem is engedett vissza senkit. Délután 4 óra után érkeztek az első bejelentések, majd fél órával később már több mint százezer, végül több mint 460 ezer hibabejelentés érkezett a világ minden tájáról. A cikk, amelyben erről hírt adtunk, rövid időn belül olvasók százezreit csábította kattintásra.

A közösségimédia-oldalak olyanok, mint a lakásunkban a fűtés vagy a gáz, alapvetőnek vesszük. Amikor pedig eltűnik az életünkből, akkor kiszolgáltatottnak érezhetjük magunkat

– jelezte az Indexnek Aczél Petra, a MOME kommunikáció- és médiatudomány-professzora. A szakértő szerint már nagymértékben függünk az alkalmazásainktól, erre mutatott rá a mostani átmeneti leállás is, és az arra adott reakciók. „Ha eltűnnek ezek az alkalmazások, akkor azt érezzük, nincs velünk valami, amitől okosabbnak érezzük magunkat. Ez nem olyan, mint amikor nincs joghurt a boltban, sokkal inkább magunkat látjuk inkompetensnek” – világított rá Aczél.

Instant kapcsolatok, gyors válaszok

A szakértő szerint bár valójában nem leszünk okosabbak ezektől az alkalmazásoktól, gyorsabban juthatunk rajtuk keresztül információkhoz, interaktívabban kommunikálhatunk, és csoportokat is elérhetünk. Ez a posztmodern kapcsolatok sajátossága. Azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül.

A közösségi média olyan, mint a levegő: a mentális környezetünk részévé vált, és nem tudunk meglenni nélküle

– mutatott rá a professzor. Megjegyezte, ez a függőség egyre inkább növekedik a következő években, és ha önvizsgálatot tartunk, akkor magunkon is felfedezhetjük ennek a jeleit. Azt, hogy részesei vagyunk a közösségi oldalaknak, többnyire nem mi választjuk, hanem már ott vannak előttünk, amikor feloldjuk az okostelefont.

Válaszokat akarunk, majd belenyugszunk

A szakértő szerint érdekes jelenség, hogy például százezrek hirtelen az Indexről akartak értesülni a leállás hátteréről.

Ha a média világában történik valami, akkor érdekes módon felkeresünk egy másik médiumot. Ugyanonnan szerzünk információt, amelynek mezsgyéjéből a csalódás ért bennünket

– világított rá Aczél Petra, aki szerint az ilyen leállásokat segít feldolgozni, ha nemcsak velünk történik meg, hanem ugyanúgy másokkal is. Részben ezért is lehet, hogy először a közvetlen környezetünknél érdeklődünk, hogy náluk is kipurcant-e az alkalmazás, így volt az Index szerkesztőségében is. Tehát elsőnek kapcsolatokat keresünk, utána pedig a médiában próbálunk utánajárni a miérteknek, ugyanis ilyenkor természetes módon megnő az igény a tájékozódás iránt. Utána pedig jön az aktív megoldások keresésének stádiuma, amikor például hibajelentést küldünk a szolgáltató cégnek. A szakértő szerint ilyen rövid idejű leállásokat még elviselnek a felhasználók, de ha két hétig nem működnének az alkalmazások, akkor érezhető lenne a lemorzsolódás.

A rossz randipartnereket inkább kerüljük

Papp-Váry Árpád, a Magyar Marketingszövetség alelnöke szerint is elbír pár ilyen leállást egy közösségi oldal, azonban nem lehet a végtelenségig feszegetni a húrokat. Olyan ez, mint amikor van egy randipartnerünk, aki folyamatosan tíz perceket késik, és egy idő után már nem bízunk benne – magyarázta a szakértő.

Gyorsan kell orvosolni a problémát, mert ha több ilyen történik, akkor bekerül a fejekbe, és pillanatok alatt terjednek az erről szóló posztok és mémek

– világított rá a szakértő. Ez történt most is, a leállás után kicsivel elárasztották a netet a különféle mémek, ebből gyűjtést is készítettünk.

A szakértő szerint fontos tisztázni, hogy kinek a hibájából történt az üzemzavar. Az első lépés, hogy közölni kell, a cég észlelte a hibát, és bejelenteni, hogy dolgoznak a mielőbbi megoldáson. Ezt a Meta meg is tette. Ezek a lépések már meg tudják nyugtatni a felhasználókat.

Később pedig meg kell magyarázni, miért történt a leállás. Persze az emberek addig is tudni szeretnék az okokat. A szakértő rámutatott, hogy mostanában nem ez volt az első ilyen, de a korábbi eset nagyobb riadalmat keltett a mostaninál: február 14-én, 13 óra után a Facebook szintén elérhetetlenné vált. Akkor mindössze 8000 hibabejelentés érkezett, és egy óra alatt helyreállt a szolgáltatás.

Ugyanakkor jelentős problémát nem okozott egyik leállás sem. A szakértő szerint

fontos, ha a helyreállítás megtörténik, akkor elnézést kell kérni a felhasználóktól.

„Klasszikus eset, amikor a KFC kifogyott a csirkéből, és a vevők komoly palávert csaptak. Ezt a cég úgy kommunikálta, hogy megköszönték a munkatársaknak a rend helyreállítását, és sajnálatukat fejezték ki” – világított rá a szakértő, hogyan lehet jól kommunikálni az ilyen eseteket. Hozzáfűzte, a cégeknek érdemes kiépítenie különböző saját csatornákat, például levelezőlistát, hogy ne abban kelljen bízniuk, hogy elérhetők lesznek egy közösségi platformon.

Andy Stone, a Meta szóvivője még kedden reagált a történtekre az X-oldalán.

Technikai problémák miatt sokak számára nehezen elérhetővé váltak a szolgáltatásaink korábban. Amilyen hamar csak tudtuk, megoldottuk a problémát minden érintett számára. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért!

„Bármilyen üzemzavar okozhat ilyen eseményt, nem feltétlenül kell hekkelésre gondolni. Könnyen lehet, hogy üzemzavar volt” – erre már Tóth István, az Indexnek nyilatkozó szakértő mutatott rá, aki szerint természetesen akár támadás is állhat a háttérben, ugyanakkor ilyen nagy rendszernél – bármilyen hihetetlen – könnyű olyat hibát elkövetni, hogy annak ilyen következményei lehetnek.

(Borítókép: Richard Baker / Getty Images)