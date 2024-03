Mostanra annyira elmérgesedett a konfliktus Orbán Viktor és kormánya, valamint Matolcsy György jegybankelnök között, hogy a felek közti kommunikáció is megszakadt – értesült a Bloomberg. A hírügynökség szerint a konfliktus miatt a befektetők is megrettentek.

A kormánytagok és Matolcsy György között már régóta zajlanak a csörték. Az előző héten írtunk arról, hogy ez már a forint árfolyamán is érezhető volt. Ráadásul a kormány jövő héten tárgyalhatja a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítását.

Matolcsy György az előző héten még azt közölte, hogy személyesen Orbán Viktorral beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterről, aki (szerinte) a konfliktus első számú okozója. Orbán Viktor még aznap kiadott egy szűkszavú közleményt arról, hogy tiszteletben tartja a Jegybank szentségét és sérthetetlenségét.

A jelek szerint azonban a miniszterelnök és a jegybankelnök egyeztetése kevés volt a konfliktus lecsillapításához. Legalábbis erre enged következtetni a Bloomberg legfrissebb értesülése, amelyben – az ügyre rálátó, de anonim módon nyilatkozó forrásokra hivatkozva – azt írták:

A bloomberg cikke szerint a jegybank és a kormány közt annyira rossz a viszony, hogy már az érdemi kommunikáció is megszakadt köztük.

Érdekesség, hogy a hírügynökség cikkében Orbán Viktor (és nem Nagy Márton) konfliktusáról ír a jegybank elnökével. Tény persze, hogy a kormányfő és a jegybankelnök közt az utóbbi években jó pár csörte zajlott. Ezek egyike volt az az eset, amikor Orbán Viktor tavaly szeptemberben személyesen kritizálta a jegybankot a parlamentben, vagy az, amikor Matolcsy György 2022 végén éles bírálatot mondott a kormányról.

A befektetők megijedtek

A hírügynökség (a magyar sajtóban megjelent információkhoz hasonlóan) szintén úgy látja: a kormány célja most az, hogy megregulázza a jegybank alapítványi hálózatát, amelyeknek a létrehozása Matolcsy György nevéhez kötődik az elmúlt egy évtizedből.

E hálózatot korábban az Európai Központi Bank (ECB) is kritizálta. Orbán Viktor eddig megvédte Matolcsy Györgyöt, most viszont – a Bloomberg szerint – taktikát váltott, és már az a célja, hogy rendezzék a Matolcsy szövetségesei és barátai által irányított alapítványokkal kapcsolatos jogi kérdéseket (az alapítványok helyzete a Bloomberg egyik forrása szerint a jegybankon belül is okozott már nézeteltéréseket).

A Bloomberg továbbá megjegyezte: a forint árfolyamának ingadozása jelzi azt, hogy a befektetői bizalomra is hatással van a konfliktus. A hírügynökségnek nyilatkozva Malin Rosengren portfóliómenedzser úgy vélekedett ezzel kapcsolatban: „A központi bank hitelességének csorbulása jelenleg elfogadható ár lehet Orbán céljának eléréséhez. A hitelesség ilyen mértékű csorbulása azonban évekre destabilizálja a valutát.”

Egy, a központi bank függetlensége ellen irányuló támadás mindig aggasztó. Sok gazdasági válság kezdődik így

– mondta egy másik szakértő, Enzo Puntillo, aki a feltörekvő piaci részleg vezetője a svájci Zuercher Kantonalbanknál.

Az is lehet, hogy a kormány behúzza a féket

Az ügyet még tovább bonyolítja az, hogy Varga Mihály (szintén a Bloombergnek) egy interjúban jelezte:

A forint gyengülése miatt átgondolják a jegybanki törvény módosításának részleteit a kormány következő heti ülésén. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott: az ülésen nemcsak azt veszik figyelembe majd, hogy a tervezett törvénymódosítás „megfelel-e a jogszabályi előírásoknak”, hanem azt is, hogy „milyen gazdasági és üzleti környezetben” születhet ez a döntés, vagyis hogy milyen gazdasági hatása lehet.