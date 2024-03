Olyan szintre ért a forint, ahol közel egy éve nem láttuk

Két olyan hír is érkezett hétfőn, ami a forintot a 396-os szint közelébe lökte az euróval szemben, és ez csaknem egyéves mélypontot jelent. Az újabb 2 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról szóló megegyezés hírére azonban erősödni kezdett a magyar deviza. A hét végére a 394-es szinthez tért vissza az árfolyam. Az olaj ára csökkent, a gáz viszont kismértékben drágult. Heti összefoglalónk.

A forint a hetet a 394-es szint alatt kezdte. A hétfői kereskedésben jelentősen gyengült a forint. Aznap jelentette be a kormány, hogy hivatalosan is 4,5 százalékra emelik az idei évi költségvetési hiánycélt, és jövőre 3,7 százalékos hiánnyal számolnak. Másrészt pedig kiszivárgott, hogy nem hosszabbítják meg az idei év végén lejáró orosz–ukrán tranzitszerződést, amelynek alapján, Ausztria érintésével, hazánk is földgázhoz jut.

A két hír együttesen a 396-os szint közelébe lökte az árfolyamot, ami közel egyéves mélypontot jelent.

Legutóbb az amerikai bankcsődök nyomán kialakuló globális pánik idején mozgott ezen a szinten az árfolyam 2023 márciusában. Kedden pedig megjelentek a végleges, negyedik negyedéves GDP-adatok, melyek megerősítették a hazai gazdaság stagnálását.

Kedd délután viszont kedvező hírt kapott az árfolyam, bejelentették, hogy tematikus felhatalmazó feltételek teljesítése révén újabb 2 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról sikerült megegyezni. Ennek hatására a jegyzés visszaerősödött a 394-es szint alá

– jelezte lapunknak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője. Ezzel az euró-forint árfolyam a 396-os szint felett fordult, majd éles korrekció következett, szerdán elérte a 392-es szintet is.

„Ezt követően ismét forintgyengülés jött, melyhez részben hozzájárult, hogy az Európai Központi Bank elnöke változatlanul héjahangvételt ütött meg a kamatdöntő ülést követően, lényegében kizárva az áprilisi kamatvágás lehetőségét” – erre már Varga Zoltán, az Equilor Befekterési Zrt. vezető elemzője világított rá. Péntek reggel megérkeztek a friss inflációs adatok, melyek a várt alatt alakultak, erre átmeneti forintgyengülés indult, de az árfolyam nem törte át a 396-os szintet, majd ismét korrigálni kezdett 394-ig.

Így mozoghat a forint a jövő héten

A szakértőket arról is megkérdeztük, hogy milyen események mozgathatják jelentősen a forint árfolyamát a jövő héten.

Kedd délután érkezik az amerikai inflációs adat.

Szerdán jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyv, melyből kiderülhet, hogy hány döntéshozó szavazott a 75, és hány jegybankár a 100 bázispontos kamatcsökkentésre, amiből esetleg a további lépésekre is lehet következtetést levonni.

Ezeken felül az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek, valamint a jegybanki kamatpályákkal kapcsolatos várakozások mozgathatják a forint árfolyamát a jövő héten is.

A forint várhatóan a következő hetekben is a 390-es és a 400-as szint között mozoghat. A 400-as szint lélektani határ, annak áttöréséhez jelentős negatív hírnek kellene bekövetkeznie, de a 390-es szinten túli erősödéshez is egy jelentősebb pozitív hírre lenne szükség

– magyarázta Molnár Dániel. Varga Zoltán szerint is az euró-forint árfolyamában a 390–400-as tartomány, míg a dollár-forint esetében a 355–365-ös tartomány látszik bejárhatónak.

Negatívan teljesített a BUX-index

A BUX-index 0,11 százalékos mínuszban végezte a heti kereskedést a baha.com kimutatása alapján. Vegyesen teljesítettek a hazai blue chipek:

a Richter 0,68 százalékot erősödött,

az OTP Bank 1,95 százalékot gyengült,

a Mol 0,41 százalékot lépett előre,

a Magyar Telekom 5,10 százalékot szárnyalt.

„A blue chipek közül erős hetet zárt a Magyar Telekom, míg az OTP a pénteken közzétett gyorsjelentésében szereplő rekordmértékű profit, a bejelentett 535 forintos részvényenkénti osztalék, illetve a tovább folytatódó sajátrészvény-visszavásárlások ellenére is alulteljesítő volt” – világított rá Horváth Gergely, a Makronóm Intézet elemzője.

A hét sztárja a budapesti börzén az AutoWallis volt, amelynek árfolyama a múlt hét pénteki záróértékéhez képest több mint 19 százalékkal 156 forintra növekedett.

A vállalattal kapcsolatos friss elemzésében a Concorde 218 forintos célárat határozott meg, amely jelentős felértékelődési potenciált jelez a vállalat részvényeit illetően. Ez azonban nem számít újdonságnak, az elemzőház ugyanis már a korábbi elemzéseiben is komoly mértékű felértékelődési potenciált jelzett az AutoWallis erős fundamentumaiból kiindulva. Márpedig az árfolyamot elsősorban ez utóbbi, illetve a vállalattal kapcsolatos bejelentések mozgatják.

Valószínűsíthető, hogy a 2023-as eredményei fényében a befektetők újrakalkulálták a cég értékét, amely olcsónak találtatott, emellett pedig a kedvező hírek is ráerősítettek az emelkedésre

– világított rá Horváth. A múlt hét pénteki, erős fundamentumokat jelző negyedik negyedéves jelentést követően ugyanis hétfőn az AutoWallis közölte, hogy megvásárolja a cseh Stratos Auto BMW-üzletágát, ami ritkán látott ralit indított el a cég részvényeit illetően – már a hétfői kereskedési nap végére rendkívüli forgalom mellett több mint 16 százalékot emelkedett a papír árfolyama. A szakértő szerint említésre méltó még, hogy a közepes kapitalizációjú vállalatok körében a múlt heti kiugró növekedést követően tovább emelkedett a Duna House részvényeinek árfolyama is, amely több mint 5 százalékkal került feljebb.

Az olaj ára csökkent, a gáz drágult

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, áprilisi határidőre előző hét péntek délután megawattóránként 25,685 eurón állt, ezen a héten péntek délutánra pedig 26,585 euróra emelkedett.

A GÁZÁR HÁROM HÓNAPJA 36,30 EURÓN, EGY ÉVE PEDIG MÉG 49,13 EURÓN ZÁRT.

Az északi-tengeri, Brent típusú olaj ára az előző hét péntek délutáni hordónkénti 84,03 dollárról e hét péntek délutánra 82,21 dollárra csökkent.

Ha marad a meleg, alacsony gázszámlákra számíthatunk

Egy gázszámlázással foglalkozó, több mint 110 ezres Facebook-csoportban többen is feltették a kérdést, hogyan lehetséges, hogy 300 köbméter gáz fogyasztása mellett mindössze 16 ezer forintos számlát kaptak.

A szakértők gyorsan helyrerakták a dolgokat, és elárulták, hogy az egyik ok az enyhe tél, emiatt a gázszolgáltatók a korábbi számlákat is korrigálják. Ugyan nem írják át azokat, de az akkor kapott kedvezmény nagyobb lesz, és ezt most érvényesítik, vagyis sávkorrekciót hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy a korábban piacin elszámolt mennyiséget visszaárazzák. A számla közepén megtalálhatók ezek a korrekciók.

A jövő hét főbb gazdasági eseményei:

2024. 03. 12., 13.30 – USA, fogyasztói árindex,

2024. 03. 13., 11.00 – EMU, ipari termelés.

(Borítókép: Németh Emília / Index)