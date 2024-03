Baljós, sötét jóslatot mondtak a forint jövőjéről

Nagyon könnyen elképzelhető, sőt valószínű, hogy a 400–410-es tartományt is meglátogatja az euró árfolyama az idei évben – jelezte az Indexnek Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. A forint gyengülésével pedig a jelenlegihez képest drágulhatnak az importtermékek, és a külföldi nyaralások költsége is magasabb lehet.

Az Index szakértőket kérdezett arról, hol lehet a forint idei mélypontja az euróval szemben. „Lehetetlen egy pontos számot előre megmondani a mélypontot illetően. Az rengeteg tényező együttes hatásától függ, azonban várhatóan valami váratlan és jelentős hír hatására érheti el azt az árfolyam” – szögezte le Molnár Dániel. A Makronóm Intézet elemzője két korábbi példát is hozott a forintot mélypontra taszító negatív hírre az előző évekből:

ilyen volt 2022-ben az Északi Áramlat felrobbantása;

vagy tavaly a bankpánik az USA-ban az év elején.

Azonban ahogy lenyugszanak a kedélyek az első sokkot követően, a jegyzés is rendszerint korrigál. A szakértő az idei év végére a forint árfolyamának gyengülését várja az euróval szemben a kamatkülönbözet zárulása nyomán.

A pontos szintet a gazdaság teljesítménye, valamint a külső környezet fogja meghatározni, így nem elképzelhetetlen, hogy 400 felett zárja az évet a jegyzés

– állapította meg Molnár. Ugyanakkor megjegyezte, hogy pozitív forgatókönyvek is elképzelhetők: az uniós források teljes feloldása vagy a háborúk lezárása például érdemben erősebb árfolyamot generálna.

Jöhet a 400 forint feletti euró?

Egyelőre fundamentális tényezők nem támasztják alá, hogy tartósan a 400-as szint felett ragadjon az euró, de az év további részében a hazai kamatvágási ciklus folytatása miatt tovább csökkenhet a forint kamattöbblete, ami önmagában is forintgyengítő tényező lehet.

Nagyon könnyen elképzelhető, sőt valószínű, hogy a 400–410-es tartományt is meglátogatja az euró árfolyama az idei évben

– jelezte lapunknak Varga Zoltán. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője ugyanakkor rávilágított, hogy Magyarország külső egyensúlyi helyzete jóval kedvezőbb, mint 2022-ben. A forint tartós és intenzív gyengülése esetén a hazai jegybank lelassíthatja vagy akár meg is állíthatja a kamatvágási ciklust a későbbiekben. Ennél komolyabb beavatkozásra a jelenlegi fundamentális helyzet alapján nem lenne szükség. Az elemző szerint fontos kérdés, hogy az Európai Központi Bank és a Federal Reserve mikor kezdi meg a kamatvágási ciklusait, ami tompíthatja majd a forint kamattöbbletének csökkenését. A jelenlegi várakozások alapján júniusban indulhat meg a folyamat.

Mindeközben az MNB most gyorsított, kommunikációja szerint átmenetileg, ami érdemben mérsékelte a forinteszközök kamatelőnyét, és az árfolyam gyengülésében csapódott le. A kamatvágás folytatása további gyengülést eredményezne az árfolyamban, viszont a 400-as szint lélektani határként is funkcionál. „2022-ben is az energiaárak elszabadulása kellett, hogy az árfolyam tartósan a 400-as szint fölé kerüljön” – mutatott rá Molnár Dániel. Így rövidebb távon még az alatti szinteket láthatunk, de még az idei évben a fölé kerülhet a jegyzés a szakértők szerint.

A bőrünkön érezzük, ha gyengül a fizetőeszközünk

A deviza gyengülése az importtermékeken keresztül inflációnövelő hatást gyakorol, ugyanakkor a munkaerőt relatív olcsóbbá teszi.

Ami mindenképpen kedvezőtlen reálgazdasági szempontból is, a magas árfolyam-volatilitás, amely mind az exportőröket, mind az importőröket nehéz helyzetbe hozza az árazásokat tekintve

– mondta Varga Zoltán. Emellett visszafoghatja a beruházások volumenét is a bizonytalanság, amely a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen negatív. „Az említett importtermékek ára emelkedhet, illetve természetesen a külföldi nyaralások költsége lehet magasabb, mindkettő rontja a folyófizetésimérleg-egyenleget.”

(Borítókép: Németh Emília / Index)