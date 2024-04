Mint a Válasz Online írta, a kormány és Matolcsy György a felszínen évek óta kóstolgatja egymást, de az MNB ingatlankiszervezési gyakorlata továbbra is zavartalanul folyik (a közelmúltban a kormány tárgyalt egy, a jegybank működését megváltoztató törvényről is, de ez az ügy március közepén elakadt).

A hírportál ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az MNB-alapítványok vagyonkezelője, az Optima Zrt. még 2020-ban vásárolta meg a közép-európai térség egyik meghatározó ingatlanvállalatának, a varsói tőzsdén is jegyzett Globe Trade Centre (GTC) többségi tulajdonrészét. Mint írták, ezzel az MNB közvetve regionális ingatlanpiaci szereplő lett, és ezután „az MNB magyar és lengyel leágazásai közötti (szürke) zónában különös adásvétel-sorozatok indultak, melynek haszonélvezői privát érdekeltségek lettek”.

A Válasz Online szerint

ebben a konstrukcióban a Matolcsy Ádám és barátja, Száraz István nevével fémjelzett üzleti kör óriási vagyonátmentésbe kezdett az utóbbi egy-két évben.

Mint írták, ennek oka az lehet, hogy Matolcsy Györgynek 11 hónap múlva lejár a mandátuma az MNB élén. A GTC segítségével számos ingatlan cserélt gazdát, a portál ezeket részletesen bemutatta, és többek közt azt írta, hogy

a GTC Group eddig bő 107 millió eurót, vagyis közel 42 milliárd forintot fizetett a Matolcsy Ádám – Száraz István-kör által kezelt tíz ingatlanért.

Megjegyezték azt is, hogy az ügyletekkel kapcsolatos megkeresésükre a GTC azt közölte, hogy a – Száraz Istvánhoz köthető – Quartz Befektetési Alapkezelővel nincs semmilyen kapcsolatuk, „nem alakult ki állandó felvásárlói viszony”, viszont az ügyletekből pont ennek ellenkezője világlik ki.

Hozzátették, az összefonódásra indirekt bizonyíték lehet az is, hogy az egyébként Londonban élő Száraz István 2022-ben egy angliai faluban, Laddingfordban alapított egy társaságot – és pont ugyanekkor, ugyanebben a kis faluban hozott létre a GTC is egy saját leányvállalatot (ráadásul mindkét cég ugyanazt a helyi adótanácsadó szakembert vonta be igazgatónak).

A Válasz Online az említett ügyletekkel kapcsolatban kereste Matolcsy Ádámot is, de ő, mint írták, „nem osztotta meg velük a jövőképét”.