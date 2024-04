Az easyJet korábban a gázai konfliktus miatt egyszer már felfüggesztette izraeli járatait, ám nemrég újraindította őket. Most ismét úgy döntött a fapados légitársaság, hogy egy darabig nem repülnek a térségbe.

A hvg.hu beszámolója szerint hétfőn még csak arról volt szó, hogy az easyJet április 21-ig függeszti fel a járatait, de kedden a társaság bejelentette, hogy október 27-ig nem indítanak gépeket a tel-avivi Ben Gurion nemzetközi repülőtérre.

A Wizz Air márciusban indította újra a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait, a The Guardian azonban azt írta hétfőn, hogy ennél a légitársaságnál is változások következhetnek be a menetrendben. A Wizz Air az Index megkeresésére közölte, a légitársaság célja, hogy minél hamarabb biztonságban el tudja juttatni utasait a kívánt úti céljukra. Ennek érdekében folyamatosan nyomon követi a jelenleg Izraelben és a Közel-Keleten zajló eseményeket is, és konzultál az illetékes hatóságokkal, egyéb partnereivel.

Biztonsági okokból a légitársaság az április 14-i és 15-i járatokat törölte, majd az összes elérhető biztonsági információ értékelése után úgy döntött, április 16-tól a Wizz Air járatai a megszokott menetrend szerint repülnek Izraelbe és Jordániába. A légitársaság jelenleg nem tervez további járattörlést az izraeli járatai esetében, de mivel továbbra is utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága a legfontosabb, ezért ha szükséges, megteszi a megfelelő biztonsági lépéseket a jövőben is

– írták lapunknak.

A Delta és a Lufthansa is a felfüggesztés mellett döntött. A British Airways hétfőn még indított gépet az országba, de közbeiktatott egy ciprusi személyzetcserét, hogy ne kelljen a munkavállalóiknak Izraelben éjszakázniuk. Arról egyelőre nincs hír, hogy mi a Ryanair terve.

Irán drónok százaival támadta Izraelt

Mint arról az Index is beszámolt, április 13-án éjjel iráni drónok és rakéták indultak Izrael felé, amelyek nagy részét az izraeli légvédelem (amerikai segítséggel) semlegesítette. Ez az első alkalom, hogy a két állam közt ilyen szintű közvetlen összecsapás történt a gázai konfliktus kirobbanása óta. Az iráni támadást világszerte indokolatlannak nevezték.

Az éjszakai támadásról azóta az is kiderült, hogy pontosan hány eszközzel támadta Irán Izraelt, illetve hogy Izrael a drónok és rakéták 99 százalékát kivédte, és több másik állam is segített ebben. Az izraeli kormányfő televíziós beszédet mondott arról, hogy legyőzik az ellenséget. Az Egyesült Államok is reagált a fejleményekre, de ugyanígy tettek a világ vezető politikusai is, míg Szijjártó Péter közölte a magyar álláspontot.

Az Izraelt ért iráni légitámadások következményeinek értékelésére Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délutánra összehívta a Védelmi Tanácsot a Karmelita kolostorba. Az ülés után a terrorkészültség magasabb fokozatát rendelték el Magyarországon.

Izrael megtorló akcióval fenyegetőzik, Herci Halevi vezérkari főnök hétfőn megerősítette, hogy mindenképpen válaszolni fognak a támadásra.