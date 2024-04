Több millió forintos összeggel támogatják a leégett Hotel Silvanus helyreállítását

Az MTÜ csütörtöki közleményében kiemelte, hogy a tovagyűrűző gazdasági hatások révén a térség szempontjából is kulcsfontosságú a Visegrád belföldi szálláshelyi forgalmának 46 százalékát biztosító hotel mihamarabbi újranyitása. A helyreállítási munkálatok várhatóan ősszel fejeződnek be.

Hangsúlyozták, hogy a visegrádi Hotel Silvanust 1971-es megnyitása óta a Dunakanyar közkedvelt szállodájaként tartják számon. A szálláshely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlesztette szolgáltatásait, 2018-ban elnyerte például az Év hotele címet és elsőként lett az országban „zöld szálloda”.

Népszerűségét jól mutatja – tették hozzá –, hogy a tűzeset hétvégéjén is éppen egy nemzetközi konferenciának adott volna otthont, 151 szobájából 143 szobáját töltötték meg a vendégek. A közlemény szerint a Hotel Silvanus fontos szerepet tölt be a település foglalkoztatásában is, több mint 100 munkavállalója van.

A szálláshely a térségbeli turisztikai attrakciók, vendéglátóhelyek, üzletek révén további családok százainak megélhetését teszi lehetővé, hiszen a szállóvendégek ezek szolgáltatásait is igénybe veszik – jelezték.

Tavaly a Visegrádot is magában foglaló Budapest és környéke forgalmát tekintve a harmadik legfontosabb belföldi turisztikai térség volt: 2023-ban a Silvanushoz hasonló 4 csillagos szállodák adták a térség forgalmának 34 százalékát, szálláshelyi árbevételeinek viszont az 57 százalékát – ismertették.

A hotel tulajdonosa is megszólalt

Idézték a közleményben Könnyid Lászlót, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját, aki úgy fogalmazott: „A kárt szenvedett szálloda a térség egyik legfontosabb zászlóshajó-szolgáltatója.”

A vezérigazgató kiemelte: a Hotel Silvanushoz volt köthető például tavaly az összes visegrádi vendégéjszaka több mint egyötöde (22 százalék), a teljes térség belföldi szállásforgalmának pedig a 4 százalékáért felelt. Mielőbbi helyreállítása ágazati érdek, amit az MTÜ egyedi döntéssel 60 millió forinttal segít.

Mindez lehetővé teszi, hogy a hotel még több vendéget, még magasabb minőségben szolgálhasson ki a jövőben, ami a térség forgalmának további bővülését eredményezi.

A szálloda a helyreállítási munkálatok miatti kényszerszünet idején vendégeket nem tud fogadni. A közlemény szerint a szálloda tulajdonosa, Lantos Árpád hangsúlyozta:

Ebben a bevétel nélküli időszakban is mindenképpen meg kívánjuk tartani a munkaerőt, éppen ezért minden segítségért hálásak vagyunk. Az MTÜ-től érkező segítség lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak gyorsabban, de hatékonyabban állítsuk helyre és fejleszthessük a szállodát, és továbblépjünk az üzemeltetés zöldítésében is. Így várhatóan már késő ősszel újra megnyit a hotel.

Közölték, a kormány az elmúlt években is több alkalommal járult hozzá ahhoz, hogy kormányzati segítséget kapjanak a turisztikai ágazat bajba jutott vállalkozásai, és minél gyorsabb legyen a szektor pandémiát követő visszaépülése.