Óriási a botrány: megszólalt a polgármester, aki állítólag „védelmi pénzt” akart beszedni

„515 nap elteltével ismét kiírta a végrehajtó a Ruszwurm cukrászda kiürítésének időpontját, így ismét tele a Rogán-média Szamos Miklós rágalmaival” – így kezdte válaszát V. Naszályi Márta a vasárnap megjelent cikkünkre. Természetesen, ahogy korábban, most is hasonlóan járunk el, és változtatás nélkül közöljük, ahogy pontokba szedve reagált Szamos Miklós, a két cukrászda tulajdonosának kijelentéseire:

„A Ruszwurm cukrászdát tulajdonló kft. jelenleg több mint 300 millió forinttal tartozik az önkormányzatnak, eddig ennyi pénzzel károsította meg Szamos úr cége a kerületi embereket. A pereket, amelyek a jelenlegi végrehajtáshoz vezettek, még elődöm, a fideszes Nagy Gábor Tamás vezette önkormányzat indította. Ezek a perek 2022-ben jogerős bírósági ítéletekkel zárultak. A kijelölt II. kerületi jegyző törölte a két cukrászda kereskedelmi engedélyét, így azok már engedély nélkül üzemelnek. Szomorú látni, hogy Szamos úr nem fogadja el a jogerős ítéletet, korruptnak nevezi az ügyben eljáró bírókat, és alaptalanul rágalmazza a kerületi polgármestert. A végrehajtás megindításáról 2022 végén szavazott az I. kerületi képviselő-testület, egyhangú döntés született. Azaz minden fideszes képviselő megszavazta a „világhírű cukrászat bezáratását”. Ezek után meglehetősen viccesnek tartom, hogy a Fidesz médiája úgy tálalja az ügyet, mintha én álltam volna politikai bosszút Szamos úron. Szamos Miklós egyszerűen hazudik: nem kértem és nem kaptam pénzt sem tőle, sem mástól. Szamos Miklóst rágalmazásért feljelentettem. Egyébként szerintem bárki számára könnyen belátható, hogy egy esélytelennek tartott polgármesterjelölt nem kérhet védelmi pénzt egy cukrászdától. A Rogán-művek körében dolgozó miniszteri biztos és társai szájából kifejezetten szánalmas ez a rágalom. Ha a Fidesznek problémája van azzal, hogy megindult a végrehajtás a Ruszwurm cukrászdával szemben, kérdezzék meg önkormányzati képviselőiket, miért szavazták meg azt. Különösen álszent ez a kormánypárttól azok után, hogy a fideszes képviselők azért indítottak tavaly önkormányzati vizsgálatot, mert szerintük nem vagyok kellően keménykezű a Ruszwurm Kft.-vel szemben.”

Böröcz László is reagált Böröcz László, a Fidesz polgármesterjelöltje pedig így reagált a közösségi médiában: „Nagyon szomorú, hogy idáig jutottunk! V. Naszályi Márta polgármester asszony ahelyett, hogy megoldást talált volna a Ruszwurm cukrászda megmentésére, a bezárás mellett döntött. Miután összeveszett a tulajdonossal, Szamos Miklóssal, pár héten belül inkább elveszi az I. kerületiektől a világhírű cukrászdát. Az önkormányzat is nagyon rosszul jár, több száz milliós bérletidíj-követelése válik behajthatatlanná. V. Naszályi Márta a 2019-es önkormányzati választásokig feltűnően jó viszonyt ápolt a tulajdonossal, többször is védelmébe vette az előző ciklus testületi ülésein. Megválasztását követően az egyik első intézkedése volt az önkormányzat és a cég között folyó per felfüggesztése. Aztán valami megváltozott, és az önkormányzat újraindította a pert. Hogy mi történhetett? Szamos szerint a polgármester asszony védelmi pénzt kért tőle, amire ő nemet mondott. Most bosszúból zárathatja be a cukrászdát. A polgármester asszonynak nem ez az első ilyen ügye, korábban a tabáni Asztalka cukrászdát akarta bezáratni, ott a testületi többség be tudott avatkozni, így menekült meg a híres helyi cukrászda. Ha rajtam áll, ebben az esetben is megtaláltuk volna a megoldást, hogy a Ruszwurmot, a régi budai vendéglátás egyik utolsó hírnökét is megmentsük a polgároknak, és az önkormányzat se essen el sok száz milliós kintlevőségeitől.”

Szamos Miklós: „védelmi pénzt” akart szedni V. Naszályi Márta

Vasárnap írtuk meg, hogy felszólították a Ruszwurm és a Korona cukrászda tulajdonosát, hogy ürítse ki az üzlethelyiségeit, és az előbbit május 9-én, míg az utóbbit 14-én adja át a végrehajtóknak. Szamos Miklós tulajdonos az Index megkeresésére úgy reagált, hogy szerinte az egész ügy azért csúcsosodott ki, mert V. Naszályi Mártának korábban nem fizetett védelmi pénzt, majd közölte, ellenállnak, és nem hajtják végre az utasítást, „ha kell, erőszakkal ellenállunk”.

Bár az önkormányzat már december 4-én be akarta záratni Szamos Miklós világhírű cukrászdáját, a legfrissebb hírek szerint most ismét jelezték a tulajdonosnak, hogy május 9-én a Ruszwurmra, míg május 14-én a Korona cukrászdára akarnak lakatot tenni a végrehajtók. A decemberi hivatalos jegyzőkönyv szerint – ami akkor a lapunk birtokába is eljutott – a végrehajtást az I. kerület Budavári Önkormányzata indította. Azonban vasárnap az Index telefonon kereste Szamos Miklóst az újabb részletek miatt. A világhírű cukrászda tulajdonosa a mostani megkeresésünkre közölte, továbbra is úgy látja,

AZ ÜGY HÁTTERÉBEN AZ ÁLL, HOGY NEM VOLT HAJLANDÓ „VÉDELMI PÉNZT” FIZETNI.

Igaz, Szamos Miklós azt sem tagadja, hogy már a korábbi fideszes polgármesterrel is voltak vitái, valamint érdemes kiemelni, hogy a képviselő-testület már 2022. november 24-én felhatalmazta a polgármestert a végrehajtási eljárások megindítására az ügyben. Az mindenesetre biztos, hogy a cukrászda tulajdonosa súlyos vádakat fogalmazott meg, és most az Index kérdéseire megerősítette, hogy ezeket továbbra is fenntartja: „pontosan úgy, ahogy azt a korábbi cikkeikben írták”.

Szamos Miklós elárulta, végrehajtói jegyzőkönyvet kaptak arról, hogy ürítsék ki a cukrászdákat, „de ne vigyék el a védett műemlékeit, tárgyait. A végrehajtó velünk szóba sem áll, és nincs bírói ítélet arra, hogy ezt jogszerűen megtegyék”. Majd a tulajdonos azt is kiemelte, összesen négy per zajlik a két cukrászda körül. Azonban „teljesen feleslegesen jönnek ide a végrehajtók, hiszen egész egyszerűen nem adjuk át a cukrászdáinkat, ha kell, erőszakkal ellenállunk, így a végrehajtás nem történhet meg”. Szamos Miklós szerint botrány lesz abból, ha ezeket a vendéglátó egységeket bezárják.

Majd emlékeztetett arra, hogy a helyiségekben számos műemlék van, amelyet nem lehet onnan elvinni, hiszen ezeket az állam védi. Szerinte már csak ezért sem lehet törvényesen végrehajtani a bezárást. „Ezeket nem lehet elvinni, elmozdítani, felújítani” – mondta a tulajdonos, aki arra is kitért, hogy a végzést már két hete megkapták. „Már annak is örülnék, ha valaki szóba állna velem, de hiába keresem az önkormányzatot, senki nem reagál.” Szerinte minden, ami most ellene zajlik, a korábban említett okok miatt van.

Az egész onnan indul, hogy nem fizettem neki védelmi pénzt. V. Naszályi Márta nekem már korábban elmondta, azért akarja tőlem elvenni, mert másnak akarja adni.

Szamos Miklós szerint ha bezáratják a cukrászdáit, akkor nemzeti kár keletkezik, túl azon, hogy 57 ember utcára kerül. A Ruszwurm Cukrászda a budai Várban, a Szentháromság utca 7. számú házban található. Ott kezdte meg működését Schwabl Ferenc cukrász 1827-ben. A berendezések csodával határos módon a jelentős épületkárok ellenére az 1849-es és az 1944-es ostromot is túlélték. A rendszerváltás első évében, 1990-ben felgyorsult Magyarországon a privatizáció. A Ruszwurm Cukrászda egy külföldi tulajdonú társasághoz került, és a sorsa bizonytalanná vált.

Akkor a Szamos Marcipán márka névadójának, Szamos Mátyásnak a fiai és unokái kibérelték, majd 1990-ben megvásárolták a cukrászda használati jogát örökre: ez jelenleg is Szamos Miklós tulajdona. Jól látható, a cukrászda a magyar történelem szerves része, és a korrupciógyanútól függetlenül veszélybe kerül.

(Borítókép: V. Naszály Márta. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)