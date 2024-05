Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány áttekintette a gazdasági helyzetet. 2023-ban a legfontosabb a háborús infláció letörése volt, ami megvalósult. 2024 a növekedés újraindításának éve lesz. Az első negyedéves adatokat nézve azt mondhatják, hogy ez a célkitűzés is valóra vált, az adatokkal az európai élmezőnyben vagyunk.

A háborús környezet viszont továbbra is visszaveti az európai növekedést. 2024-ben a 2,5 százalékos GDP-növekedés a jelenlegi körülmények mellett is reális, 2025-ben pedig a 4,1 százalék. A fogyasztás is kezd helyreállni, a kiskereskedelmi forgalom ismét növekedést ért el. A miniszter a turizmusra vonatkozó adatok emelkedéséről is beszámolt.