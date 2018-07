Háborús hangulat tombol a Gázai övezetnél

Háborúshoz közeli helyzet alakult ki szombaton Izrael és a Gázai övezet határvidékén. Az övezetet uraló Hamász éjjel óta több mint száz rakétát lőtt ki Izraelre. Az izraeli hadsereg erre olyan erős ellentámadást indított, amilyenre a 2014-es Erős szikla fedőnevű hadművelet óta nem volt példa.

Az MTI azt írja, hogy a palesztin egészségügyi minisztérium szerint a légicsapásokban Gáza városában meghalt két palesztin tizenéves, és tízen megsebesültek. Izraelben, Szderót városban egy lakóházba becsapódó rakéta három izraelit sebesített meg.

Éjjel egy óra óta több mint száz rakétát, valamint aknagránátokat lőttek ki a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli tévék a szokásos szombati ünnepi műsorok helyett folyamatosan híreket adnak. A tízes csatorna adásában a jobb felső sarokban az állandósult híradók közepette azon izraeli települések nevét írják ki, ahol éppen légiriadó van egy feléjük irányzott rakéta miatt. Az itt élőknek ilyenkor azonnal az óvóhelyekre kell sietniük.

Over the last hour, IDF fighter jets targeted dozens of military targets in four Hamas military compounds throughout the Gaza Strip. The focus of the wide-scale strike was a Hamas Battalion HQ in Beit Lahia pic.twitter.com/nDIxRA4ovn