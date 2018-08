Már évekkel ezelőtt fel kellett volna robbantani ezt a hidat

Nemcsak súlyos közlekedési fennakadásokat, de érzékeny gazdasági és kereskedelmi veszteségeket is okozhat a keddi genovai viadukt-összeomlás. A Morandi-hídnak is nevezett autópályaszakasz stratégiai jelentőségű volt az észak-olasz régió, valamint az olasz és a francia riviéra közötti összeköttetésben. A hatvanas években tervezett hídnak azonban vészes túlterheltséggel kellett megküzdenie, mostanában már naponta 25 ezer kamion haladt át rajta. Folyamatos karbantartás alatt állt, de már 2014-ben azt írták róla: itt volna az ideje annak, hogy felrobbantsák.

Genovában régi probléma a kelet-nyugati közlekedést biztosító A10-es autópálya vészes túlterheltsége. Ez a szakasz és a hozzá tartozó Polcevera-viadukt nemcsak a fejlett észak-olasz régió, valamint a francia és az olasz riviéra között teremt átjárást, de a városon belül is nagyon fontos szerepe van. A híd az óváros és a tőle nyugatra fekvő kikötő, az acélmű és a genovai repülőtér között teremti meg az összeköttetést, ahol amúgy a genovaiak kétharmada dolgozik – írja összefoglaló cikkében a Frankfurter Allgeimene Zeitung.

A hegyláncokkal tagolt vidéken a keletről nyugati irányba való közlekedés a városban ezen kívül csak a szintén forgalmas, tengerparton futó Aurelia nevű állami úton lehetséges. Aki ezen kívül más útvonalat akar keresni magának, annak szűk hegyi utakon kell kavarognia. A híd összeomlása után jelenleg nehéz elképzelni, hogyan lehet normális közlekedési viszonyokat teremteni ezen a környéken.

Már az átadás után megsüllyedt

A Riccardo Morandi által tervezett, és ezért Morandi-hídnak is nevezett viaduktot 1963-ban kezdték el építeni, és 1967-ben adták át a forgalomnak. A kétszer kétsávos útpálya 42 méter magasan halad el a város egyik vasúti, ipari területe felett, amelynek szélén több lakótömb is található. Itt húzódik a Polcevera folyó medre is.

Az északról, Milánó felől az A7-es autópályán Genovába érkező autós itt tud rácsatlakozni a Nizza felé vezető A10-es autópályára. A viadukton áthaladva rögtön egy alagút kezdődik, majd irányt lehet venni a francia riviéra felé.

A 1182 méter hosszú hidat négy, 90 méter magas pilon tartja. Ezek egyike omlott most össze, a mélybe rántva magával egy kb. 100 méter hosszú autópályaszakaszt és a rajta haladó autókat, kamionokat.

A hatvanas években tervezett híd kezdettől problémás volt. Az átadás után a főtartó elemei meg-megsüllyedtek, emiatt az autópálya aszfaltján is lépcsők, hepehupák, repedések keletkeztek. Az egyre öregebb építménynek közben egyre nagyobb terhelést kellett kiállnia: mostanában naponta 25 ezer teherautó haladt át rajta.

Folyamatos karbantartás alatt állt

A híd részben erősen korrodálódott acélelemeit 1992 és 1994 között renoválták. Folyamatos felújítás és ellenőrzés alatt állt, de egyre kevésbé bírta a növekvő igénybevételt. A katasztrófa után több fotó jelent meg, amelyek a híd rossz állapotát mutatják. 2014-ben a helyi újság már arról írt: itt volna az ideje a híd felrobbantásának. A rossz állapotú híd felújítására 2018-ban egy 20 millió euró értékű tendert írtak ki, amelynek elbírálása még nem fejeződött be.

26 Galéria: Leszakadt egy viadukt Olaszországban Fotó: Massimo Pinca / Reuters

Azt egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a tragédiát. Stefano Marigliani, az olasz autópálya-kezelő (ASPI) genovai területi igazgatója azt nyilatkozta: a katasztrófa nem volt előre látható. A hidat a törvényi előírásoknál többször is ellenőrizték, és semmi semmi utalt ilyen veszélyre.

Antonio Brencich, a genovai egyetem építőmérnöki karának professzora egy rádióinterjúban azt mondta: a híd a komoly korróziós problémák miatt folyamatos karbantartás alatt állt. Több szemtanú is beszámolt róla, hogy a hidat a viharos időben villámcsapás érhette és ezután omlott össze. Antonio Brencich szerint azonban a katasztrófához a villámcsapásnak semmi köze nincs, azt a hatvanas években alkalmazott építési technológia okozhatta.

23 alagút és 24 híd lenne a megoldás

Az egyre súlyosabb közlekedési nehézségek enyhítésére a közel 600 ezer lakosú városban már harminc éve megfogalmazódott egy elkerülő autópályarendszer a "Gronda di Genova" megépítésének terve. Az elkerülő szakasz, illetve a meglévő utak csatlakozásainak tervezése 2001-ben kezdődött el. Az új autópálya nyomvonalát északon, a hegyeken át, a városon kívül vezetnék el. Ide irányítanák át az átmenőforgalmat, a kamionok 80 százalékát és az autóforgalom 50 százalékát. A távlati terv az, hogy ha ez elkészül, a régi hídra nem engednek rá több teherautót.

Az új autópályaszakasz részletes tervezése ugyanakkor még csak most kezdődött el, az Európai Unióval nagyon hosszúra nyúló egyeztetéseket követően. A tervek az év végéig készülhetnek el, és a legoptimistább becslések is legalább tíz évig tartó építkezéssel számolnak, miután a 61 kilométernyi új útszakaszhoz 23 alagutat és 24 hidat kellene megépíteni, előbbiek hossza összesen 50 km lenne, míg utóbbiaké 5 km.

Az olasz autópálya-kezelő vezetője szerint ez a nagyívű építkezés csak a svájci Alpokban elkészült Gotthárd-alagúttal vagy a La Manche-csatorna alatt húzódó Csalagúttal vethető össze. Giovanni Toti, Liguria tartomány elnöke azzal igyekezett lehűteni a várakozásokat, hogy "még ha eurómilliárdjaink lennének, akkor sem lenne holnap egy új hidunk a városban".

"Ha majd 10 év múlva összedől, emlékezzenek a nevekre"

A kedden összeomlott Polcevera-viadukt rávilágít az új olasz kormány közlekedéspolitikájában meglévő ellentmondásokra, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az Öt Csillag Mozgalomhoz tartozó Danilo Toninelli kozlekedési miniszter most szigorú felelősségre vonást követel. A politikus azt mondta: ha kiderül, hogy emberi mulasztás történt, akkor annak, aki hibázott, meg kell fizetnie ezért.

Épp Danilo Toninelli volt azonban az, aki két héttel ezelőtt bejelentette: még egyszer felül kell vizsgálni az elöregedett genovai híd tehermentesítésére szolgáló autópályaszakasz megépítésének tervét. Az Öt Csillag Mozgalom az összes ilyen nagyobb infrastrukturális beruházást blokkolja most azzal, hogy a korábban készült költség-haszon elemzések újraírását követeli.

A genovai városi tanács 2012-es ülésének most előkerülő jegyzőkönyve szintén nagyon rosszul érinti az Öt Csillag Mozgalmat. A Huffington Post olasz kiadásában idézett dokumentumból kiderült, hogy a mozgalom képviselője, Paolo Putti a városi tanács ülésén élesen kikelt Giovanni Calvini, a gyáriparosok szövetségének helyi vezetője ellen, aki a Gronda megépítésének fontosságáról nyilatkozott az Il Secolo XIX című lapnak, szenvedélyes szavakkal támadva a projekt ellenzőit, egyben megjövendölve a híd leszakadását.

Majd 10 év múlva, amikor összedőlt a Morandi híd, és órákat kell állnunk a dugókban, akkor jusson eszünkbe azoknak a neve, akik most azt mondták (a Grondára), hogy "nem"

– mondta Calvini egy genovai újságírónak. Putti a városi tanács ülésén külön napirendi pontban reagált a cikkre.

"Ma reggel azt olvastam egy genovai újságban, hogy a gyáriparosok helyi elnöke szerint a Morandi híd össze fog dőlni, és az emberek emlékezni fognak azokra, akik nemet mondtak a Grondára. Megragadom hát az alkalmat, hogy kifejezzem dühömet és meglepetésemet az ijesztegetéssel kapcsolatban, egyben a dolgok megkönnyítésére jelezném, hogy Paolo Puttinak hívnak, és az 5 Csillag Mozgalom tanácsnoka vagyok."

Szerintem 10 év múlva az emberek inkább azt kérdeznék meg tőlem, hogy miért kellett 5 milliárd eurót erre költeni, miközben az ipar számára sokkal fontosabb dolgokra is fordíthattuk volna.

– mondta felszólalásában Putti, aki az autópályakezelőtől kapott tájékoztatásra hivatkozva úgy gondolta, hogy a híd nemhogy 10, de 100 év múlva is állni fog. Végül azonban alig hat és fél év múlva bekövetkezett a katasztrófa.