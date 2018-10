Jelentősen veszített támogatottságából Orbán szövetségese Bajorországban

A tartományi választások után ugyan továbbra is a legerősebb párt marad, de jelentősen veszített támogatottságából a Bajorországot 1957 óta nagyrészt abszolút többségben kormányzó Keresztényszociális Unió (CSU), amely Angela Merkel egyik koalíciós partnere Berlinben.

Az exit pollok szerint a CSU most csak 35 százalékra számíthat, miközben 2013-ban még 48 százalék volt a támogatottsága.

Történelmi mélyponton van Bajorországban Merkel másik koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párt is. Mindössze 10 százalékon állnak.

Jelentősen növelték támogatottságukat a Zöldek.

Most először került be a bajor törvényhozásba a bevándorlásellenes AfD.

A CSU koalícióra kényszerül. Lehetséges partnerei a Zöldek, a Szabad Választók vagy a liberálisok lehetnek.

Bajorországot 1957 óta nagyrészt abszolút többségben kormányozza a Keresztényszociális Unió (CSU), amely Angela Merkel kancellár koalíciós szövetségese és egyben legnagyobb bírálója is, és a menekültválság kitörése óta támogatja Orbán Viktor keményvonalas menekültpolitikáját.

A szavazófülkékből távozó választók megkérdezése alapján készült, reprezentatív exit poll szerint most is a CSU a legerősebb párt, de már csak 35 százalékot kaphat. Ez jelentős visszaesés a 2013-as eredményükhöz képest, amikor még 48 százalékos volt a támogatottságuk a tartományi választásokon. Ez ahhoz képes is rossz eredmény, hogy a tavalyi Bundestag-választásokon 38,8 százalékot értek el.

Történelmi mélypontra került a Német Szociáldemokrata Párt, Merkel nagykoalíciójának másik résztvevője is Bajorországban. A szociáldemokraták csak 10 százalékot értek el, azaz az SPD ezzel itt elveszítette néppárti jellegét.

A választás egyik nyertesei a Zöldek, akik 18,5 százalékra növelték támogatottságukat, azaz megduplázták eredményüket. Mint elemző cikkünkben írtuk: népszerűségük növekedése feltehetően annak köszönhető, hogy a meggyengült SPD-től és a menekültügyben radikális hangokat pengető CSU-ból kiábrándult, mérsékeltebb szavazókat is el tudták csábítani.

A másik nyertes a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD), amely most először indult a bajor tartományi választáson és 11 százalékot érhet el. A populista párt menekültügyben a szintén keményvonalas CSU legnagyobb konkurensének tekinthető, de ők is nyíltan kiálltak Orbán Viktor menekültpolitikája mellett.

Növelte támogatottságát a bajor EU-szkeptikus mozgalom, a populista Szabad Választók (Freie Wähler) is, akik helyi szintre akarja visszahozni a bajor politikát. A szociáldemokratáktól balra álló Baloldal (Die Linke) az exit pollok szerint nem jut be a tartományi törvényhozásba. A Landtagból 2013-ban kiesett liberálisok (FDP) viszont a határán vannak, hogy elérik a bejutási küszöböt.

A CSU továbbra is megkerülhetetlen párt marad Bajorországban, nélküle nem lehet kormányzóképes koalíciót alkotni. Az eddig szinte mindig egyedül kormányzó CSU-nak azonban most koalíciós partnereket kell keresnie. Legnagyobb ellenfelük az AfD, így ők semmiképpen nem jöhetnek szóba. Ugyanígy a szociáldemokraták sem számítanak lehetséges partnernek, hiszen a berlini szövetségi politikában, Merkel nagykoalícióján belül a CSU leginkább a szociáldemokraták által képviselt befogadó menekültpolitikát támadta. A CSU-nak így vagy a bajor helyi párt, a Szabad Választók, vagy a megerősödött Zöldek, és - ha bekerülnek - a liberálisok lehetnek a partnerei.

A végleges eredmény hétfőn késő este várható.

Bajorország Németország 2. legnépesebb tartománya, ez a terület adja Németország gazdasági teljesítményének közel 20 százalékát. A 13 millió lakosú bajor Szabadállamban a tartományi parlament (Landtag) 180 mandátumáról döntenek az elkövetkező 5 évre. A választáson 9,5 millióan vehetnek részt, 600 ezren most először szavazhatnak.

A választás eredménye hatással lehet az országos politikára és Angela Merkel kancellár jövőjére is. Egyelőre kérdéses, hogy a rossz választási szereplés után milyen belső folyamatok indulnak be a kormánykoalíció két pártjában, a CSU-ban és az SPD-ben.

Horst Seehofer német belügyminiszter, a CSU elnöke vasárnap este azt mondta: ez nem egy szép nap a Keresztényszociális Unió számára, de a párt a választóktól mégis újabb kormányalakítási megbízást kapott. Andreas Nahles, a Német Szociáldemokrata Párt elnöke úgy nyilatkozott: keserűen vették tudomásul, hogy nem tudták meggyőzni a választókat. Ebben szerinte jelentős szerepet játszott az, hogy a berlini nagykoalíción belül viták voltak a CDU, a CSU és az SPD között, és ezen változtatni kell.

Angela Merkel 4. kormányát csak fél éves huzavona után sikerült megalakítani. Rögtön ezután a CSU elnöke, Horst Seehofer belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy távozik a pártelnöki és belügyminiszteri posztról, ha nem szigorítják a német határok ellenőrzését. A koalíció pártjai végül abban állapodtak meg, hogy akit egy másik uniós országban már regisztráltak menedékkérőként, azt nem engedik be Németországba.

Ősszel újabb koalíciós vita terhelte meg a kormánypártok viszonyát. A berlini nagykoalíció pártjai megegyeztek egymás között, hogy a chemnitzi neonáci és migránsellenes felvonulások miatt felfelé buktatják és államtitkárrá nevezik ki a német elhárítás vezetőjét, Hans-Georg Maaßent. A szociáldemokrata párt tagságának egy része emiatt szabályosan föllázadt , és a kormánynak visszakoznia kellett.