Különleges nyomozócsoport deríti fel a Strache-videó hátterét

Különleges egységet hoztak létre az osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatalban, hogy felderítsék a Heinz-Christian Strache korábbi alkancellárról készült ibizia videó hátterét. A különleges faladattal megbízott csoport munkájába bevonják az osztrák szövetségi alkotmányvédelmi és terrorelhárítási hivatal (BVT) szakértőit is.

A Die Presse azt írja: az ügyben eddig három (nevesített) gyanúsított és több ismeretlen elkövető van. Julian H. müncheni magánnyomozó szervezhette be az akcióba azt a több nyelven beszélő, mezőgazdasági karra járó boszniai egyetemistát, aki egy orosz oligarcha unokahúgának adta ki magát. Julian H. szervezte meg azt is, hogy az ibizai luxusvillában zajló beszélgetést kamerák rögzítsék. A férfi két egykori alkalmazottja is a gyanúsítottak között van. A Kronen Zeitung szerint indítékuk a személyes bosszú, valamint a szabadságpárti politika iránti ellenszenv volt.

Egy csak M. néven emlegetett bécsi ügyvéd ismertette össze a csaliként használt nőt az irodájában Strache bizalmasával, Johann Gudenus akkori bécsi alpolgármesterrel, az Osztrák Szabadságpárt későbbi frakcióvezetőjével. Az ügyvéd úgy mutatta be a nőt, mint akit régóta ismer, régóta ügyfele, sőt barátja. A Kronen Zeitung értesülései szerint az ügyvéd egyik testőre állítólag tisztában volt Strache magánéletének részleteivel, és az ő információi alapján csalták tőrbe a politikust.

A bécsi államügyészség mellett a gazdasági bűncselekményekkel és korrupcióval foglalkozó ügyészség is nyomozást folytat a videóban elhangzottakkal kapcsolatban, írja a Die Presse. Az ibizai villában készült felvételen ugyanis Strache az Osztrák Szabadságpárt alapítványi támogatásáról is beszél az állítólagos orosz befektetővel. Az osztrák lap szerint az ügyészség nemcsak Strache és Gudenus kijelentéseit vizsgálja, hanem Markus Tschank szabadságpárti parlamenti képviselő ellen is nyomozást folytat, aki több olyan egyesület vezetője, amelyek a párthoz érkező adományokat kezelik.

A Profil úgy tudja, hogy a Strache-Gudenus-Tschank trió mellett van még egy ismeretlen elkövető.

A 2017-ben készített leleplező videót a Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung idén májusban hozta nyilvánosságra. A 2017-ben még ellenzékben lévő Strache a felvételen az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) média- és pénzügyi támogatásáért cserébe kormányra kerülésük esetére busás állami megbízásokat ígért a magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek.

A botrány után Strache lemondott, a néppárti-szabadságpárti kormánykoalíció szétesett, majd a kisebbségi kormányzásra kényszerülő Sebastian Kurz kancellár bizalmatlansági indítvánnyal buktatták meg. Ausztriában szeptemberben tartanak előrehozott választást, addig egy átmeneti, szakértői kormány irányítja az országot.