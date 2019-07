Matteo Salvini felszámolta a legnagyobb olasz menekülttábort

Kedden végleg felszámolták a legnagyobb olasz menekülttábort, a szicíliai Mineot, ahol a menekültválság csúcsán több mint négyezer embert fogadott. Matteo Salvini belügyminiszter Facebook-élőben sétált végig az üres táboron, írja a BBC.

A tábor bezárását már júniusban bejelentették, mivel a menedékkérők száma egy év alatt 2500-ról 152-re esett vissza. Salvini azt mondta, a kikötők lezárásával eljött az ideje annak is, hogy a táborokat is felszámolják. "Most a Mineon van a sor", jelentette ki.

A táborban maradt menekülteket az elmúlt időkben már átszállították más helyekre.

Salvini 2017-ben töltött el egy éjszakát a Mineo táborban, akkor azt mondta, a "szervezett migrációnak" volt a szemtanúja, aminek az a célja, hogy "az olasz embereket más emberekkel, az olasz munkásokat pedig más munkásokkal helyettesítse". A Mineo egyébként korábban az Egyesült Államok katonáinak szicíliai bázishelye volt.

Januárban a második legnagyobb tábort, a Róma közeli Castelnuovo di Portot is felszámolták, azt olasz katonák bevetésével, ahonnan több mint ötszáz személyt helyeztek át máshova.

Hétfőn a Salvini vezette közrendi és közbiztonsági bizottság arról döntött, hogy szükség esetén a haditengerészet és a rendőrség hajóit is bevethetik az illegális bevándorlás visszaszorítása, illetve a kikötők védelme érdekében. Szerintük az intézkedés az embercsempészek elleni aktívabb fellépést is szolgálja. Azért, hogy az észak-afrikai partok felől érkező illegális migránsok száma csökkenjen, a jövőben fokozottan vetnének be felderítő repülőgépeket, illetve szorosabbra fűznék az együttműködést Tunéziával az embercsempészek elleni küzdelemben.

A hétfői döntés részben a hétvégén, engedély nélkül Olaszországban kikötő Alex mentőhajó akciójára lehet válasz. A Mediterranea olasz civil szervezet egyik hajója szombat este, fedélzetén 41 emberrel között ki Lampedusán azután, hogy pénteken 13 embert evakuálni kellett a hajó fedélzetéről egészségügyi okok miatt.